3 Dicembre 2020

Hanno tutti ragione. Tengono tutti azienda famiglia, bollette e scadenze. Pure quelli che vogliono riaprire le piste da sci.

Se inquadri il mondo dal tuo personalissimo imbuto, quello che vedi è sempre e solo il tuo buco del culo. L’unico che conta e che vuoi preservare.

Non hai l’energia, la pazienza, e spesso nemmeno la cultura per accorgerti di chi come te, più di te, sta da mesi pagando e rinunciando; di chi se lo sta spaccando, quel culo, per tenere a galla il barcone. E magari provare a portarlo in quel porto che non sarà la normalità di ieri, ma quella di domani. Ho letto stralci dell’onda rabbiosa, gli allucinanti insulti (il minimo sindacale per parlarne) inviati a chi ha osato scrivere che pensare alla settimana bianca pareva molto fuori luogo, visto il casino in corso. Ho quindi pensato alle file di austronauti psichedelici ai piedi della pista, a quello spadacciare di sci che avanza, verso il gioco e lo spazio aperto, disponibile e bianco. E mai avrei pensato che anche in quella umanità benestante, covasse tanta miseria.