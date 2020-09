ma tu guarda… i “voli senza destinazione”

18 Settembre 2020

In alcuni Paesi asiatici, le compagnie aeree messe in crisi dal blocco dei voli internazionali si sono inventate i “flights to nowhere” (letteralmente “voli verso nessun posto”): si tratta di “crociere aeree” che partono e arrivano nello stesso aeroporto, dopo aver compiuto un sorvolo panoramico di poche ore. Pare che la fantasiosa iniziativa abbia riscosso un enorme successo: il primo volo di questo tipo organizzato dall’australiana Qantas ha esaurito i posti in una decina di minuti.

Tutto sommato, non meraviglia che tante persone abbiano acquistato il biglietto per un “giro in tondo”: conosciamo tutti almeno un “viaggiatore compulsivo”, che inonda i suoi canali social di paesaggi esotici e per queste persone il rito di salire la scaletta di un aereo è un indispensabile surrogato della loro idea di felicità. Ciò che sorprende, è la cifra che molte di loro sono state disposte a spendere: fino a duemilacinquecento dollari per qualche ora di tragitto.

Ma, pensandoci bene, questa scelta è davvero così stravagante? O non capita a tutti noi di investire molte risorse ed energie per qualcosa che è solo una pallida imitazione di ciò che davvero vorremmo?

Sappiamo di non poter realizzare il nostro sogno, ma non siamo capaci di rinunciarvi. E allora prepariamo una valigia vuota e saliamo su un aereo che non ci porterà da nessuna parte: perchè almeno ci rimanga il ricordo struggente del viaggio, che è pur sempre qualcosa di più di un rimpianto…