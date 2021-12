Natale: cada una stella negli occhi di un bambino

24 Dicembre 2021

Non lasciamo spazio alla riflessione, alla meditazione, alla tenerezza.

Non sappiamo più aspettare, non arrestiamo una corsa frenetica, senza accorgerci che qualcuno è rimasto indietro, non può farcela, è caduto.

Allora riscopriamo gli affetti antichi, osserviamo il presepe, comprendiamo che nella Storia dell’uomo è apparso l’Irriducibile, la legge dell’amore di cui non puoi farne a meno.

Il presente non può essere un tempo crudele, sprecato; non può sempre l’amarezza insinuarsi nei nostri giorni ove dominano i toni foschi della rivalsa.

Dovremmo essere protesi in una tensione irresistibile verso la comprensione di ogni forma di vita offesa: la nostra vita si estenderà, la ferita si rimarginerà, si chiuderà.

Quel muro scrostato sarà illuminato da un vecchio lampione.

Il cuore si prenda il suo mare e si apra alla luce.

E sia il bacio a schiodare le porte della notte che dovrà pur finire per una radiosa aurora; che sorga la delizia del ricominciamento.

Venga la mitezza ad accompagnare i nostri giorni.

Cada una stella negli occhi di un bambino.