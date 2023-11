NPC streaming: contenuti alienanti e ben remunerati

4 Novembre 2023

NPC è l’acronimo di Non Playable Character, utilizzato nel mondo dello streaming e mutuato dal mondo del gaming, nel quale si definiscono così quei personaggi non giocabili ma che fanno sempre le stesse azioni o dicono a ruota le stesse frasi.

In sintesi, in live in cui il creator riceve regali sotto forma di stickers (cioé denaro) dai follower, ed esegue un’azione predefinita per ogni sticker: frasi ripetute con la stessa cadenza, urli, rantoli, espressioni e versi vari.

Siamo in presenza di una evoluzione meno pericolosa fisicamente rispetto ad alcune challenge (di cui parlo qui) ma che probabilmente è pericolosa per altri versi perché è alienante (per chi la mette in pratica e per chi assiste): si ottiene denaro senza possedere, sviluppare (o far sviluppare agli utenti) alcun tipo di qualità ma semplicemente riproducendo in modo ripetitivo e meccanico frasi e rantoli per il puro gusto di farli (e di vedere, inebetiti, ciò che succede).

In secondo luogo, è pur vero che con gli introiti ci si può mantenere (Pinkydoll, creator famosa negli USA proprio per gli NPC, riferisce anche 2 mila dollari a sessione), ma il messaggio che passa, a mio avviso, è che basta pagare una somma (anche molto bassa se pensiamo al costo unitario della singola reazione) per controllare in tempo reale le decisioni di un’altra persona, anche se in modo predefinito e non illimitato.

Di altra opinione è Giuliana Florio, che ha reso famoso questo trend in Italia, che si propone, in un secondo momento, di creare e condividere contenuti profondi e introspettivi o se non riuscirà a staccarsi dal personaggio che sta creando. Resta da capire se il pubblico che ora la segue (e la finanzia) per gli NPC lo farà anche per contenuti più approfonditi e di valore (cosa non scontata che accadrà).

Chi, invece, continuerà meccanicamente a promuovere questo modo alienante di comunicazione (fino al prossimo trend di moda) continuerà a produrre contenuti dal basso valore qualitativo, ma (buon per loro) altamente remunerativi.