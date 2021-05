Parentesi graffa: comico, artista o politico?

8 Maggio 2021

Artisti in politica? Argomento divisivo!

Non solo divide l’opinione pubblica, ma anche gli artisti stessi.

D’accordo, essendo cittadini, hanno tutto il diritto di esprimere la loro opinione, assumendosi anche il rischio di compromettere la loro carriera, nel caso i propri fan siano divisi in merito alle opinioni esposte. Chi canta, recita o altro dovrebbe venire apprezzato per l’arte che esprime, non per le proprie idee; ma si sa, le cose possono andare diversamente e spesso è quello che accade.

Poi un conto è utilizzare la popolarità per sensibilizzare l’opinione pubblica su temi in gran parte condivisi, prendiamo ad esempio una raccolta fondi per fini sociali, sensibilizzare gli altri al rispetto delle norme anti covid, promuovere il turismo nazionale in un momento di crisi come questo. Diverso è prendere posizioni politiche precise, in questo caso diventa più complicato e ancora più divisivo. Se si evidenzia una posizione netta, si rischia, perseverando, di aggiungere alla fama di artista anche quella di trascinatore politico, fino a diventarne leader. Casi di questo tipo in Italia ne abbiamo visti più di uno e obiettivamente, a mio avviso, non se ne sente la mancanza.

Nulla vieta ad un artista di fare politica anche attivamente, ci mancherebbe, ma raramente, in ogni campo, si riescono a fare due attività così intense ed importanti allo stesso tempo.

Nonostante la sfiducia che l’accompagna, la politica è una cosa seria, un’attività professionale messa al servizio della collettività, chi la fa con coscienza e impegno (pochi, tanti, qualcuno esiste… ) svolge un ruolo fondamentale per il sistema Paese. Pensiamo alle centinaia di amministratori locali, che governano le proprie città con impegno costante, quotidiano e con retribuzioni certamente non stellari.

Penso sia complicato dirigere un film, fare una tournée impegnativa e contemporaneamente fare politica a tempo pieno. Qualcuno ci ha provato, sempre con la logica di criticare la parte al potere e facendo di tutto per delegittimarla, quando però il potere ha cambiato direzione, e le parti si sono invertite, i buoni propositi si sono squagliati come un gelato al sole, mentre la vecchia scatoletta di tonno è rimasta chiusa.

Foto 1°maggio 2006 di Maria Grazia Montagnari by Wikimedia