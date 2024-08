Miserie di Ferragosto

14 Agosto 2024

1-Si formulano auguri di un buon ferragosto con frasi stereotipate e consunte circolanti tramite WhatsApp,inoltrate mille volte.

2- Si postano foto che mostrano piatti di pantagruelici banchetti, pietanze da strafogo,perché bisogna ingurgitare tutte le portate sino allo sbafo: tutto è stato pagato.

3- Si seguono gli animatori dei villaggi, come dei soldatini che si accodano ai caporalmaggiori.

C’è gente che si cimenta a tendere l’arco, mai visto prima.

4- Ci si predispone nei balli di gruppo come bambini dell’asilo che seguono la maestra isterica e ci si dimena in movimenti, giravolte e battiti delle mani, tentando di seguirne il ritmo: andamento lento.

5- Si devastano i propri mariti, trattati come zerbini nel chiedere di tutto, dal prendere la borsa,al ritornare in auto, perché si è dimenticato l’agognato telefonino, senza del quale la vita è impossibile.

Vengono mandati a fare la spesa,ma sbagliano a prescindere: c’è godimento sadico nel rimproverarli. Sono adusi anche a svuotare pattumiere e non devono disturbare mentre le regine prendono il sole o indirizzano vocali come provette conduttrici radiofoniche ( ma sbagliano il congiuntivo e parlano sguaiatamente il dialetto) con amiche, oche giulive con le quali si starnazza a commentare l’ultimo inciucio.

6- Si dà attenzione alla propria amata con la parola Amore, assurta a sostantivo con troncatura delle due ultime lettere (RE),dunque solo AMO’.

Prima si cercavano biglietti in poesie.

7- Si immortalano cani e gatti ( con tutto il rispetto! ) o si ostentano propri selfie in posizioni da matrimonio, cresima o battesimo o per darsi delle arie in riva al mare, fingendo di crogiolarsi con i propri pensieri che non pensano nulla o per mostrare parti ignude ( per le donne soprattutto ), al fine di adescare uomini di ardimentosi desideri( si traduce arrapati).

Gli uomini,di converso,mostrano la tartaruga in ventre contratto.

8- Si notano,anche panze che non si comprimono e l’adipe fuoriesce incontenibile.

9- Si partecipa a veglioni ovviamente con la musica del trash (AEIOUY Zarzuela) che invoglia a trenini tipici degli sposalizi paesani. Qualcuno ne approfitta per peti necessari.

10-Si indossano succinti costumi ormai perizoma, fantastici quando portati da sontuose fanciulle, ma degradanti per signore non più attempate, rifatte e con natiche flaccide e cellulite nodosa.

11- Si sfoggiano tatuaggi con teste di animali sconosciuti ,nascondono corpi bellissimi.

12-C’è il disperato che incomincia a verificare che il proprio portafoglio diventa leggero o legge l’sms annunciante che il limite della propria carta di credito è vicino.

13-Si suda senza curare le proprie ascelle maleodoranti,come cipolle andate a male.

14-Si urla parlottando con telefonini, incuranti del vicino di ombrellone che tenta, a malapena, di leggere un giornale( pochi superstiti) o un libro in santa pace.

Si, sono miserie di ferragosto, comunque divertenti, almeno allontanano le furie del tedio.