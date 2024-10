La radio: consolazione di una poesia che non finirà

9 Ottobre 2024

Si festeggia la radio – i suoi cent’anni – e la nostalgia ti agguanta.

Io ne sono pervaso, perché la radio mi ha fatto compagnia, almeno per oltre quarant’anni.

Con la radio ho imparato a parlare, a scrivere, perché ascoltavo la voce asciutta di narratori che leggevano romanzi, li commentavano ed invitavano alla lettura gli ascoltatori.

Ancora oggi Radio 3 manda in onda gli audio libri.

Ricordo a memoria alcuni passi de “I Promessi Sposi” ed il “Pinocchio” di Collodi, o “Cuore” di De Amicis.

La radio mi ha insegnato a leggere i quotidiani: quando si procedeva alla rassegna stampa si richiamavano gli editoriali di Montanelli, di Scalfari, Enzo Biagi, Gianni Brera, Gino Palumbo.

La radio era aggiornamento di notizie, possibilità di porre domande e partecipare a dibattiti autorevoli, per esempio con “Radio anch’io”, un programma storico di Gianni Bisiach.

Ho sentito le orchestre Jazz e ascoltato la voce di Arrigo Polillo che mi ha inoculato l’amore per questo genere musicale.

La Radio è stata ed è per me Renzo Arbore, la sua ironia scintillante con Alto Gradimento; “scusi lei Bracardi ma quanti anni ha?”

Mi faceva compagnia quando studiavo: la sentivo a basso volume, perché le voci erano sempre suadenti, non si urlava e si sentiva una prosa limpida, pulita.

Tra gli anni ‘70 ed ‘80 si ascoltava calcio alla radio, attraverso una rubrica storica: “tutto il calcio minuto per minuto”.

La conduceva Roberto Bortoluzzi e le voci radiofoniche – cavalli di razza – erano rappresentate da Enrico Ameri e Sandro Ciotti.

Il primo possedeva un tono chiaro, squillante, la sua voce era stentorea.

L’altro, Ciotti, aveva il dono della parola: qui il tono della voce era arrochito ed era perciò soppiantato dalla ricerca semantica, dalla sinfonia della sinonimia e dallo scorrere di un fiume catartico di lingua inclita e costituita da neologismi inventati ad hoc: per esempio un terzino come Maldini o Cabrini erano definiti fluidificanti, un centrocampista come Rivera regista rifinitore.

Così diceva: “ A Napoli la giornata è splendida, manca solo Caruso che canti O’ sole mio”.

Appartengo a quella generazione che ha visto i nostri padri combattere la fame, cercare ed inseguire il riscatto sociale, la dignità di creare una famiglia, di perseguire la pace e la concordia tra consociati.

Ascoltavano le radioline nelle auto dell’epoca – la mitica 500 o 600 – che acquistavano a rate, a cambiali, prima dell’impianto a stereo portatile.

Loro hanno sentito alla radio anche la dichiarazione di guerra negli anni quaranta e la sua fine.

Sono cresciuto con la radio; ha ragione Arbore quando dice che la Radio è stata la nostra consolazione.

Ed è così: è una poesia che non potrà mai finire.