– Chi hai detto che viene?

– Silvia.

– Allora vado a fare quattro passi con il cane.

– Con questo freddo?

– Meglio un’infreddatura che vedere quella…

– Perché ce l’hai tanto con lei?

– Lo sai. E’ la regina dei consigli non richiesti.

– Beh, mica lo fa per cattiveria…

– Metti pure che lo faccia per cattiveria! In realtà è peggio: lo fa per passione!

– Beh, dài, non esagerare!

– Hai comprato una macchina? Un suo amico le ha detto che quella che hai preso tu è poco sicura. Hai una malattia e ti stai curando? Lei mica è così sicura che tu stia andando dal medico giusto. Quando è capitato a lei, lei si è informata e le hanno consigliato il tal dei tali che è stato una manosanta….Hai la cellulite, le smagliature, l’artrosi cervicale, l’Alzheimer? Hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate o un avviso di sfratto? Qualunque problema tu abbia lei è lì per spiegarti che stai facendo la cosa sbagliata e che lei al tuo posto ne farebbe un’altra!

-Beh, forse è meglio che esci con il cane…..

-Meglio. Ma com’è che hai smesso di insistere per farmi stare a casa?

-Il fatto è che…

-Il fatto è che?

-Il fatto è che prima, quando mi ha chiamato, mi sono fatta sfuggire una cosa…

– Fatta sfuggire!Ma se sei la rana dalla bocca larga!

– Esagerato!

– E poi cosa ti saresti lasciata sfuggire?

– Ho accennato al fatto che in questo periodo soffri di emorroidi…

– Dov’è il guinzaglio?