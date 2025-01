Capodanno Amazigh: una cultura ponte tra Nord e Sud del Mediterraeno

Il 14 gennaio sarà una data storica per il Marocco, la celebrazione del Capodanno sarà festa ufficiale e retribuita. Questa decisione è il risultato di un decreto reale emanato per riconoscere ufficialmente il valore culturale e storico di questa festività, un passo significativo nel rafforzamento dell’identità amazigh all’interno della nazione marocchina.

Il decreto n. 2.23.1000, che modifica il precedente decreto n. 2.04.426 del dicembre 2004, designa specificamente il 14 gennaio come data per celebrare Yennayer, il Capodanno Amazigh. Questa iniziativa era stata annunciata già nel maggio 2023 dal palazzo reale, suscitando grande entusiasmo tra gli attivisti amazigh che per decenni hanno lottato per il riconoscimento ufficiale del loro calendario. La festa del Capodanno Amazigh si aggiunge così alle altre festività nazionali retribuite, come il primo Moharram dell’anno dell’Egira e il Capodanno del calendario gregoriano.

La decisione di rendere Yennayer una festa nazionale mira a preservare e valorizzare la diversità culturale del Marocco, che da sempre rappresenta un mosaico di tradizioni e identità. Fin dallo storico discorso pronunciato dal Re ad Ajdir nel 2001, l’Amazigh è stato riconosciuto come elemento fondante dell’identità marocchina, e con l’adozione del 14 gennaio come festa nazionale, questo impegno si concretizza ulteriormente.

Questa celebrazione non è solo un riconoscimento simbolico, ma anche una risposta concreta alle aspirazioni del popolo marocchino. Rafforza i progressi già compiuti nella promozione della lingua e della cultura amazigh, inclusa la loro integrazione nell’istruzione e nell’amministrazione, come stabilito dalla Costituzione marocchina, che riconosce l’Amazigh come lingua ufficiale accanto all’arabo.

Yennayer, il primo giorno dell’anno nel calendario agricolo amazigh, ha un profondo significato simbolico. Rappresenta il legame tra il popolo amazigh e la terra, il tempo e la natura, ed è celebrato attraverso rituali e tradizioni che risalgono a migliaia di anni fa. La sua ufficializzazione come festa nazionale riflette non solo l’importanza delle radici culturali amazigh, ma anche il desiderio del Marocco di andare avanti nel percorso di integrazione culturale.

La celebrazione ufficiale di Yennayer è un passo avanti significativo per rafforzare la coesione sociale e promuovere un senso di unità nazionale. Essa riafferma il ruolo cruciale della cultura amazigh come pilastro dell’identità marocchina, riconoscendo le sue contribuzioni storiche e culturali. L’iniziativa dimostra inoltre l’impegno del Marocco nel promuovere la diversità culturale come elemento di arricchimento e non di divisione.

L’esperienza del Marocco nel riconoscere e valorizzare la cultura amazigh potrebbe servire da modello per altre nazioni, sia in Nord Africa che in Europa. In altri paesi nordafricani, infatti, i diritti del popolo amazigh non sono stati adeguatamente riconosciuti. Tuttavia, la storia dimostra che gli amazigh hanno avuto un ruolo centrale nello sviluppo culturale e storico della regione. Da imperatori come Settimio Severo a scrittori come Apuleio, da santi cristiani come Sant’Agostino a papi come Gelasio I, la cultura amazigh ha prodotto figure di spicco che hanno influenzato profondamente la storia del Mediterraneo.

Seguendo l’esempio del Marocco, l’Europa potrebbe considerare di integrare e valorizzare ulteriormente la cultura amazigh come parte del patrimonio culturale condiviso. La diaspora amazigh, presente in diversi paesi europei, è un ponte culturale che contribuisce a promuovere la diversità e a rafforzare il dialogo interculturale.

La proclamazione del 14 gennaio come festa nazionale per il Capodanno Amazigh è un traguardo storico che celebra l’eredità culturale del popolo amazigh e il loro ruolo cruciale nella costruzione dell’identità marocchina. Questo gesto è una chiara dimostrazione dell’impegno del Marocco nel promuovere la diversità culturale e nel riconoscere il valore delle sue radici storiche.

In un mondo sempre più globalizzato, il rispetto e la valorizzazione delle identità culturali locali rappresentano una via per costruire società più inclusive e resilienti. Il Marocco, con questa iniziativa, si pone come esempio di come la diversità culturale possa essere trasformata in una ricchezza condivisa e in una fonte di orgoglio nazionale.