“Il Piccolo Principe”, Paolo Ruffini nel ruolo dell’Aviatore: le date della tournée

Lo spettacolo prodotto da Razmataz Live e diretto da Stefano Genovese torna in scena dal 29 ottobre al 15 novembre al Teatro Carcano di Milano. La produzione, arrivata alla quinta edizione, ha registrato oltre 180.000 biglietti venduti in Italia dal 2023.

Paolo Ruffini interpreterà l’Aviatore nella nuova edizione teatrale de Il Piccolo Principe, tratto dall’omonima opera di Antoine de Saint-Exupéry. Lo spettacolo, prodotto da Razmataz Live e diretto da Stefano Genovese, riprende la tournée italiana a partire dal 24 ottobre, con due date al Teatro Gabriele D’Annunzio di Latina, prima di arrivare a Milano.

Il Teatro Carcano ospiterà la produzione dal 29 ottobre al 15 novembre. Le successive tappe sono previste al Teatro Verdi di Gorizia il 28 e 29 novembre, al Teatro Ivo Chiesa di Genova il 5 e 6 dicembre, al PalaRiviera di San Benedetto del Tronto il 12 e 13 dicembre e al Palexpo FEVI di Locarno il 19 dicembre.

Attore, conduttore televisivo, regista e autore, Ruffini entra nel cast di uno spettacolo che, dal 2023, ha superato i 180.000 biglietti venduti in Italia. La produzione è giunta alla quinta edizione. Nel ruolo del Piccolo Principe tornerà Nicholas Ori, già al fianco di Ruffini nello spettacolo Il Babysitter – quando diventerai piccolo capirai, ispirato all’omonimo video-podcast.

La trasposizione teatrale dell’opera di Saint-Exupéry

Pubblicato nel 1943, Il Piccolo Principe affronta temi come l’infanzia, i legami affettivi e il rapporto tra il mondo dei bambini e quello degli adulti. La storia invita a interrogarsi sulle priorità che orientano la vita quotidiana e su ciò che si rischia di trascurare crescendo.

La regia di Stefano Genovese propone una trasposizione che combina recitazione, musica, canto, circo e teatro performativo. Il racconto non è affidato soltanto alle parole, ma anche alle immagini e al movimento scenico, con l’obiettivo di tradurre in linguaggio teatrale i temi e le atmosfere del testo originale.

Il gruppo creativo comprende Carmelo Giammello per le scene, Paolo Silvestri per la direzione e gli arrangiamenti musicali e Guido Fiorato per i costumi.

Le edizioni e la diffusione internazionale

Nel tempo, Il Piccolo Principe è stato tradotto in oltre 600 lingue e dialetti e ha raggiunto una diffusione internazionale, con più di 200 milioni di copie vendute nel mondo, secondo i dati riportati dalla produzione. In Italia le vendite avrebbero raggiunto i 19 milioni di copie.

L’opera è stata inoltre adattata in diversi formati, tra cui film, serie animate, fumetti e produzioni per il teatro e la danza. La versione di Razmataz Live si inserisce in questo percorso di trasposizioni, portando sul palcoscenico una nuova interpretazione del racconto di Saint-Exupéry.