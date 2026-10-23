Michele Mezzanotte torna a teatro con “Tutto OK”: al via la tournée il 21 novembre

Lo psicologo e psicoterapeuta Michele Mezzanotte torna a teatro con “Tutto OK”, uno spettacolo che esplora fragilità, crisi personali e possibilità di rinascita, invitando il pubblico a riflettere sulla propria vita. Tournée in Italia dal 21 novembre 2026

Dopo il debutto teatrale della scorsa stagione con Chiedi allo psy, lo psicologo e psicoterapeuta Michele Mezzanotte torna sul palcoscenico con “Tutto OK”, il nuovo spettacolo che dal 21 novembre 2026 farà tappa nei principali teatri italiani. Un percorso tra fragilità, momenti di crisi e possibilità di ripartire, per accompagnare il pubblico in una riflessione sulla vita quotidiana e sulle difficoltà che possono mettere alla prova ciascuno di noi.

Lo spettacolo, nato da un’idea dello stesso Mezzanotte, prende le mosse da una condizione familiare: quei momenti in cui sembra che tutto vada storto e trovare una via d’uscita diventa difficile. Attraverso il racconto e un linguaggio accessibile, l’autore affronta alcuni aspetti dell’esperienza quotidiana, offrendo spunti per guardare alle situazioni di crisi da una prospettiva diversa.

Come si legge nella presentazione dello spettacolo, “TUTTO OK” «è una rappresentazione teatrale che ripercorre e ricalca quei momenti della vita in cui tutto sembra andare a rotoli, quando la via d’uscita appare lontana e non si riesce ad andare avanti. Uno spettacolo che spiega come ci si salva da un mondo che cerca di distruggere l’io e di come, spesso, sia necessario commettere qualcosa di imperdonabile per tornare a vivere».

La sceneggiatura punta così a coinvolgere gli spettatori, invitandoli a riconoscersi nelle situazioni raccontate e a interrogarsi sul proprio vissuto. Mezzanotte, autore di numerosi libri e articoli pubblicati su riviste specializzate di psicologia, prosegue anche in questa stagione il suo lavoro di divulgazione, portando sul palco temi attuali con un linguaggio semplice e comprensibile.

Il calendario della tournée

La tournée partirà il 21 novembre 2026 dall’Auditorium San Francesco al Prato di Perugia e proseguirà fino al 22 aprile 2027, quando lo spettacolo arriverà al Teatro Dehon di Bologna.

Ecco tutte le date annunciate:

21 novembre 2026: Auditorium San Francesco al Prato, Perugia

Auditorium San Francesco al Prato, Perugia 13 dicembre 2026: Teatro Corso, Mestre

Teatro Corso, Mestre 15 gennaio 2027: Teatro Nuovo, Verona

Teatro Nuovo, Verona 16 gennaio 2027: Teatro Colognola, Bergamo

Teatro Colognola, Bergamo 30 gennaio 2027: Teatro Circus, Pescara

Teatro Circus, Pescara 4 febbraio 2027: Teatro Condominio, Gallarate

Teatro Condominio, Gallarate 5 febbraio 2027: Ecoteatro, Milano

Ecoteatro, Milano 27 febbraio 2027: Teatro Verdi, Genova

Teatro Verdi, Genova 28 febbraio 2027: Teatro Concordia, Venaria Reale (Torino)

Teatro Concordia, Venaria Reale (Torino) 6 marzo 2027: Teatro Sperimentale, Ancona

Teatro Sperimentale, Ancona 7 aprile 2027: Teatro Acacia, Napoli

Teatro Acacia, Napoli 17 aprile 2027: Teatro Kismet, Bari

Teatro Kismet, Bari 20 aprile 2027: Teatro Orione, Roma

Teatro Orione, Roma 21 aprile 2027: Teatro Cartiere Carrara, Firenze

Teatro Cartiere Carrara, Firenze 22 aprile 2027: Teatro Dehon, Bologna

I biglietti sono disponibili su TicketOne.it.