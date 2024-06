Giovani d’Oggi, la prima tappa del ciclo di TeamDifferent arriva a Milano

6 Giugno 2024

Torniamo a parlare di lavoro, insoddisfazione e stress emotivo. Un mix che, secondo Gallup, riguarda il 95 per cento delle persone e che sta richiedendo sempre più cura e impegno alle aziende moderne. La criticità più grande resta il benessere mentale dei lavoratori: dai dati raccolti emerge che il 46 per cento degli intervistati dichiara di vivere abitualmente un forte stress lavorativo; il 27 per cento rientra nei cosiddetti “active disengaded”, ossia coloro che sono dichiaratamente ostili e frustrati verso la propria professione.

Dunque, da dove possiamo partire per costruire un mondo del lavoro realmente a misura di essere umano? Quali sono i problemi più urgenti e come possiamo portare le aziende a comprendere le esigenze dei giovani lavoratori, e viceversa?

Con questi presupposti nasce Giovani d’Oggi, il ciclo di appuntamenti fisici ideato da TeamDifferent – realtà che gestisce progetti di consulenza e formazione nell’ambito del benessere psicologico sul lavoro – con il supporto di due partner speciali: FunniFin, piattaforma per il benessere finanziario, e Ollipay, app di welfare aziendale che integra negozi e artigiani locali.

In cinque tappe italiane, gli appuntamenti mettono a confronto le nuove generazioni con HR, manager d’azienda, donne e uomini di impresa. Ospitando gli interventi di persone ispirate che stanno trasformando il mondo del lavoro in meglio.

La prima tappa prevista è quella di Milano, il 20 giugno 2024, durante la quale si affronteranno in modo pratico e costruttivo i temi di:

– GenZ, work-life balance e cambiamenti in atto nel mondo del lavoro;

– Il benessere psicologico nelle agenzie di comunicazione;

– Burnout, violenza psicologica e il rischio psicosociale come driver fondamentale.

Interverranno persone che stanno generando un impatto concreto nel loro rispettivo settore e che, ognuna a proprio modo, si distinguono per aver messo le persone al centro, sempre. Si tratta di Alice Siracusano, change agent, imprenditrice e CEO di LUZ Agency – B Corp & Benefit Corporation; Jacopo Tondelli, giornalista, direttore de Gli Stati Generali e Lorenzo Ferrari, imprenditore, CEO di smarTalks.

A rendere la giornata speciale, due main partner di spicco come FunniFin (piattaforma per il benessere finanziario) e Ollipay (app di welfare aziendale con focus sui negozi e gli artigiani locali). Contribuirà la redazione di Dealogando.

Media partner: Gli Stati Generali, Fortune UP e smarTalks

Community partner JOINRS, GRLS, GeCo Italia e Hi!Founders

Vision partner: Visionary Movement, JELIUC, JETN, JEMIB

Partner di ecosistema: BinarioF from Facebook, LUZ, JOINRS, MioMeal, Torino Social Impact, Well-Work, BigBo by Fondazione Carisbo, Rotaract Club Roma Cassia, Econgood, Hi!Founders, Associazione Culturale NoSignal ETS

Iscrizioni alla tappa di Milano del 20 giugno 2024