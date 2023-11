Appello dell’Alto Commissario del UNHCR al Consiglio di Sicurezza, 31.10.2023

1 Novembre 2023

Appello dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, al Consiglio di Sicurezza, 31.10.2023

CONSIGLIO DI SICUREZZA

9465° INCONTRO (PM)

SC/15477

31 OTTOBRE 2023 (1)

Il capo dei rifugiati delle Nazioni Unite, informando il Consiglio di Sicurezza, lancia un appello per il cessate il fuoco per fermare la “spirale di morte” mentre la crisi umanitaria attanaglia Gaza

Il capo dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ha lanciato oggi un appello al Consiglio di Sicurezza per chiedere un cessate il fuoco umanitario a Gaza, sottolineando l’urgente necessità che i suoi 15 membri superino le loro differenze, si uniscano e risolvano una serie di conflitti che hanno provocato l’incredibile numero di 114 milioni di sfollati in tutto il mondo.

“Il conflitto a Gaza è l’ultimo – e forse il più grande – tassello di un pericoloso puzzle di guerra che si sta rapidamente chiudendo intorno a noi”, ha detto al Consiglio Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, sottolineando che più di 2 milioni di abitanti di Gaza, metà dei quali bambini, stanno attraversando un inferno sulla Terra.

“Un cessate il fuoco umanitario, abbinato ovviamente ad una sostanziale fornitura di aiuti umanitari all’interno di Gaza, può almeno fermare questa spirale di morte”, ha detto al Consiglio, “e spero che supererete le vostre divisioni ed eserciterete la vostra autorità nel richiederne uno. Il mondo sta aspettando che lo facciate.

Questo è un momento grave a livello globale e le scelte attuali del Consiglio avranno ripercussioni per le generazioni a venire, ha avvertito. “Continuerete a permettere che questo puzzle di guerra venga completato da atti aggressivi, dalla vostra disunione o da pura negligenza? Oppure farete i passi coraggiosi e necessari per uscire dall’abisso?”

Analizzando le crisi in molte altre parti del mondo, tra cui Siria e Ucraina, ha affermato che l’UNHCR e altre organizzazioni umanitarie stanno lottando con carenze di finanziamenti mentre devono far fronte a 114 milioni di rifugiati e sfollati. L’UNHCR stesso ha bisogno di 600 milioni di dollari entro la fine di quest’anno e “le prospettive per il prossimo anno sono fosche”. Da parte sua, l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) rimane cronicamente sottofinanziata, ha aggiunto.

L’Alto Commissario ha informato il Consiglio sei giorni dopo che questo non era riuscito ad adottare nessuno dei due progetti di risoluzione concorrenti – uno degli Stati Uniti, l’altro della Federazione Russa – che affrontavano la guerra e la crisi umanitaria a Gaza che ha fatto seguito all’attacco del 7 ottobre contro Israele da parte di Hamas. (Vedi comunicato stampa SC/15464.)

Durante il dibattito che è seguito, i delegati hanno chiesto che gli aiuti umanitari siano garantiti insieme alla risoluzione dei conflitti, e a chiesto processi per il ritorno dignitoso dei rifugiati e modi alternativi per affrontare le carenze di finanziamenti.

Il rappresentante del Ghana ha affermato che, nonostante gli encomiabili sforzi dell’UNHCR, la situazione non sta migliorando a causa dell’escalation dei conflitti e degli effetti dei disastri naturali e causati dall’uomo. Nel Sahel e nel Corno d’Africa, più di 20,5 milioni di persone sono sfollate, ha affermato, chiedendo un maggiore impegno nei confronti dei meccanismi multilaterali per affrontare la situazione.

Il rappresentante del Giappone ha affermato che, con il numero degli sfollati globali in aumento, la comunità internazionale deve pensare oltre l’assistenza immediata. Dovrebbero essere elaborate soluzioni durevoli per garantire stabilità a lungo termine, combinando strategie di sviluppo con sforzi di costruzione della pace.

Il portavoce degli Emirati Arabi Uniti ha affermato che affrontare le cause profonde degli sfollamenti si dimostrerebbe più efficiente ed economico per la comunità internazionale, mentre il rappresentante dell’Ecuador ha chiesto azioni coordinate rafforzate per combattere le reti criminali transnazionali organizzate e la tratta di esseri umani.

Il rappresentante della Federazione Russa ha affermato che la creazione di condizioni favorevoli per il ritorno dei rifugiati è fondamentale per raggiungere la stabilizzazione a lungo termine in Siria. Il delegato cinese ha affermato che i paesi che hanno le principali responsabilità per il problema dei rifugiati dovrebbero intensificare la loro assistenza ai rifugiati e ai paesi che li ospitano.

Il rappresentante degli Stati Uniti ha affermato che il suo Paese, durante il Forum Globale sui Rifugiati che si terrà a Ginevra dal 13 al 15 dicembre, inviterà la comunità internazionale a guardare oltre i tradizionali donatori e organizzazioni umanitarie verso una più ampia coalizione di agenzie di sviluppo, nonché del settore privato e gli attori della società civile. Non si può più fare affidamento sulle soluzioni del XX secolo per i problemi del XXI secolo, ha affermato.

BRIEFING

FILIPPO GRANDI, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha affermato che i 114 milioni di rifugiati e sfollati a livello globale sono un sintomo tangibile ma talvolta trascurato dell’attuale disordine estremo del mondo. Lo sfollamento forzato è una conseguenza dell’incapacità di sostenere la pace e la sicurezza, e il conflitto brutale è il suo principale motore. Il disprezzo del diritto internazionale sta diventando la norma, come si è visto negli attacchi di Hamas contro i civili israeliani e nell’uccisione di civili palestinesi nell’operazione militare israeliana in corso. Più di 2 milioni di abitanti di Gaza, metà dei quali bambini, stanno attraversando l’inferno sulla Terra. “Un cessate il fuoco umanitario, abbinato ovviamente ad una sostanziale fornitura di aiuti umanitari all’interno di Gaza, può almeno fermare questa spirale di morte”, ha detto al Consiglio, “e spero che supererete le vostre divisioni ed eserciterete la vostra autorità nel richiederne uno. Il mondo sta aspettando che lo facciate.

Si spera che il cessate il fuoco possa essere il primo passo verso la ripresa del cammino verso la soluzione del conflitto israelo-palestinese, ha proseguito. Nel corso degli anni, compresi quelli in cui era a capo dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA), una soluzione è sempre stata descritta come sfuggente, quando in realtà è stata deliberatamente trascurata, messa da parte perché non più necessaria e perfino ridicolizzata. Affrontare la violenza, seguita dal cessate il fuoco, è stato ritenuto più opportuno che concentrarsi su una pace reale. “Spero che ora, in mezzo agli orrori della guerra, possiamo almeno vedere quanto sia stato grave l’errore di calcolo”, ha detto, sottolineando che non può esserci pace senza una giusta soluzione al conflitto, compresa l’impegno per una fine del conflitto israeliano.

“Il conflitto a Gaza è l’ultimo – e forse il più grande – pezzo di un pericoloso puzzle di guerra che si sta rapidamente chiudendo intorno a noi”, ha detto. In Sudan, dove quasi 6 milioni di persone sono state costrette a lasciare le proprie case, la violenza sta peggiorando, ma il mondo è scandalosamente in silenzio. In Libano una persona su quattro è un rifugiato palestinese o siriano. Nel Sahel centrale, l’instabilità politica e l’emergenza climatica stanno causando il caos, mentre nella Repubblica Democratica del Congo una violenza spaventosa e diffusa costringe ogni giorno le persone ad abbandonare le proprie case. I 100.000 rifugiati fuggiti dal Nagorno-Karabakh nel giro di pochi giorni sono stati il risultato di un altro conflitto irrisolto lasciato cuocere a fuoco lento per decenni.

“Ogni nuova crisi sembra spingere quelle precedenti in un pericoloso oblio, ma restano con noi”, ha detto, ricordando che 11 milioni di persone sono state sfollate in Ucraina in seguito all’invasione russa. “La loro sofferenza non deve essere dimenticata e anche questo conflitto deve essere risolto”. Il Consiglio deve affrontare tutte queste crisi con una voce forte e unita, “portando con sé l’autorità che la Carta […] ma che il mondo non sente più, affogato com’è nelle rivalità e nelle divisioni”.

Mentre agli operatori umanitari viene chiesto di raccogliere i cocci, di aiutare più persone in più luoghi e di cercare di tenere insieme più cose, viene speso poco capitale politico per fare la pace, ha detto, sottolineando gli sforzi in Siria per creare condizioni per i rifugiati di ritornare volontariamente, così come le situazioni in Burundi, Myanmar e Afghanistan. Tuttavia, gli operatori umanitari hanno bisogno di risorse e l’UNHCR ha urgente bisogno di 600 milioni di dollari entro la fine dell’anno. Le prospettive per il 2024 sono fosche poiché i grandi donatori stanno tagliando gli aiuti e altri non si impegnano nel sostegno multilaterale. L’UNRWA è stata cronicamente sottofinanziata, mentre altri – tra cui il Programma alimentare mondiale (WFP), il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF) e il Comitato internazionale della Croce Rossa (ICRC) – si trovano ad affrontare la stessa crisi finanziaria. “La gravità del momento non può essere sopravvalutata […] Continuerete a permettere che questo puzzle della guerra venga completato da atti aggressivi, dalla vostra disunione o da pura negligenza? Oppure farete i passi coraggiosi e necessari per uscire dall’abisso?”

DICHIARAZIONI

FRANCESCA MARIA GATT (Malta) ha affermato che, nel contesto della crisi a Gaza, il Consiglio ha la responsabilità collettiva di rispettare il diritto internazionale umanitario e garantire la consegna di aiuti vitali. I civili devono essere tutelati, gli spostamenti forzati prevenuti e i bisogni primari soddisfatti. Ha fatto eco alle richieste del Segretario Generale e di centinaia di organizzazioni umanitarie per un cessate il fuoco per consentire la consegna di aiuti a tutti coloro che ne hanno bisogno. Ha inoltre espresso preoccupazione per i 42 milioni di bambini sfollati a livello globale, molti dei quali sono soli e a rischio di reclutamento da parte di gruppi armati. Passando al Mediterraneo centrale, ha affermato che i paesi in prima linea come Malta hanno bisogno di sostegno, oltre a partenariati per gestire i flussi di rifugiati. La guerra della Federazione Russa in Ucraina sta portando sofferenze oltre i confini europei, esacerbando l’insicurezza alimentare e causando ulteriori sfollamenti, ha aggiunto.

HAROLD ADLAI AGYEMAN (Ghana) ha affermato che, nonostante gli encomiabili sforzi dell’UNHCR, la situazione non sta migliorando a causa dell’escalation dei conflitti e degli effetti combinati dei disastri naturali e causati dall’uomo. Nel Sahel e nel Corno d’Africa sono oltre 20,5 milioni le persone sfollate, ha affermato, chiedendo un maggiore impegno nei meccanismi multilaterali per affrontare la situazione. Inoltre, gli Stati membri devono rispettare gli obblighi derivanti dal Global Compact per i rifugiati e dal Global Compact per la migrazione. Ha inoltre incoraggiato la cooperazione tra quadri multilaterali e meccanismi regionali, aggiungendo che si dovrebbe prestare maggiore attenzione al rafforzamento dei meccanismi regionali di allarme rapido. “Sottolineiamo l’importanza di mobilitare il sostegno per affrontare i deficit di governance e di sviluppo che sono alla radice di molti conflitti e instabilità politica”. Occorre prestare maggiore attenzione anche ad altri fattori aggravanti, come il cambiamento climatico e dare priorità alla resilienza climatica nei paesi colpiti.

ADRIAN DOMINIK HAURI (Svizzera) ha affermato che gli aiuti umanitari devono andare di pari passo con gli sforzi di risoluzione e prevenzione dei conflitti. “Chiediamo a tutte le parti di garantire un accesso umanitario rapido, sicuro e senza ostacoli in conformità con il diritto umanitario internazionale”. Una migliore prevenzione dei conflitti richiede che il Consiglio e le missioni di mantenimento della pace intraprendano maggiori azioni sul legame tra cambiamento climatico, pace e sicurezza, ha affermato, citando la Missione delle Nazioni Unite in Sud Sudan (UNMISS) come un buon esempio di come le operazioni di mantenimento della pace possano essere potenziate per rispondere meglio ai rischi climatici. È inoltre fondamentale garantire la protezione degli sfollati, il 40% dei quali sono bambini, particolarmente vulnerabili ai rapimenti, allo sfruttamento sessuale e al reclutamento da parte di gruppi terroristici. Osservando che la Svizzera, in collaborazione con il CICR, ha istituito l’Alleanza globale per i dispersi in seguito all’adozione da parte del Consiglio della risoluzione 2474 (2019) sulle persone scomparse nei conflitti armati, ha affermato che gli Stati membri devono attuare tale risoluzione attraverso azioni concrete.

MARIA ZABOLOTSKAYA (Federazione Russa), sottolineando che più di 50.000 siriani sono tornati nel loro Paese nel 2022, ha affermato che la creazione di condizioni favorevoli per il ritorno dei rifugiati e degli sfollati interni è un passo importante per raggiungere la stabilizzazione a lungo termine in Siria. “Notiamo gli sforzi dell’Ufficio [UNCHR] per risolvere i problemi degli sfollati interni e dei rifugiati ucraini”, ha aggiunto, ricordando che dopo il colpo di stato incostituzionale di Kiev del 2014, centinaia di migliaia di russi e residenti di lingua russa in Ucraina sono venuti in Russia. Dal febbraio 2022, più di 5 milioni di persone hanno lasciato le regioni della Repubblica popolare di Donetsk, della Repubblica popolare di Luhansk, di Kherson e di Zaporizhzhia e si sono trasferite in varie regioni della Russia. Ha inoltre richiamato l’attenzione sulla tragica situazione dei rifugiati provenienti dall’Africa. “Per molti di coloro che cercano di raggiungere l’Europa, il Mar Mediterraneo è diventato una fossa comune”, ha detto, accusando i paesi europei di proteggere il loro “giardino fiorente” dagli ospiti provenienti dalla giungla. Ha chiesto all’Alto Commissario di mantenere l’attenzione sulla regione del Mediterraneo e di esercitare un’influenza sull’Unione Europea per garantire il suo rispetto degli obblighi internazionali.

YAMANAKA OSAMU (Giappone) ha promesso il fermo sostegno del suo Paese all’UNHCR, di cui è uno dei principali contribuenti. Condannando il brutale attacco terroristico di Hamas contro Israele, ha chiesto il rilascio immediato e incondizionato degli ostaggi. “Allo stesso tempo, la situazione umanitaria a Gaza è catastrofica”, ha affermato, sottolineando la necessità di aumentare l’assistenza per soddisfare i bisogni urgenti del popolo palestinese di cibo, acqua, carburante e medicine. “È importante per noi raddoppiare i nostri sforzi diplomatici affinché la situazione si calmi e non si estenda a tutta la regione”. Con il numero degli sfollati globali che supera i 110 milioni, la comunità internazionale deve pensare oltre l’assistenza immediata che, sebbene essenziale, è solo una parte della soluzione. Dovrebbero essere elaborate soluzioni durevoli per garantire stabilità a lungo termine, combinando strategie di sviluppo con sforzi di costruzione della pace. In tale contesto, ha messo in luce l’impegno multilaterale del suo Paese, sottolineando il nesso umanitario sviluppo-pace, in previsione del secondo Forum globale sui rifugiati di dicembre.

NICOLAS DE RIVIÉRE (Francia) ha parlato di una catastrofe umanitaria a Gaza, dove gli aiuti stanno solo arrivando, aggiungendo che gli effetti si stanno già facendo sentire in Libano, che già ospita centinaia di migliaia di rifugiati. Con il crescente numero di conflitti, la crescente insicurezza alimentare e le conseguenze del cambiamento climatico, l’UNHCR sta assistendo le persone più vulnerabili che mai. Le nuove sfide includono il Sudan, dove quasi 6 milioni di persone hanno abbandonato le proprie case, e lo sfollamento di oltre 100.000 persone nel Nagorno-Karabakh. Inoltre, dopo la guerra di aggressione della Federazione Russa contro l’Ucraina, l’Europa ha visto il più grande spostamento di popolazione dalla Seconda Guerra Mondiale, ha affermato. La Francia, che ospita più di 115.000 rifugiati ucraini, resterà mobilitata per rispondere alle emergenze e aumenterà significativamente il suo contributo all’UNHCR nel 2022 e nel 2023. Spetta al Consiglio di Sicurezza creare le condizioni per una soluzione duratura delle crisi in modo da affrontare le cause profonde dello sfollamento, ha aggiunto.

ROBERT A. WOOD (Stati Uniti) ha affermato che tutti i civili devono essere protetti in tutti i conflitti, compreso quello tra Israele e Hamas. Ha osservato che i funzionari delle Nazioni Unite descrivono la situazione in Sudan come una crisi di sfollati in più rapida crescita, mentre i rifugiati nel vicino Ciad hanno un disperato bisogno di sostegno internazionale. Gli ucraini in fuga dall’invasione della Federazione Russa, i Rohingya nei campi in Bangladesh e le persone a Gaza hanno tutti bisogno di aiuto. Dal 2021, gli Stati Uniti hanno contribuito con più di 1 miliardo di dollari all’UNRWA, ma è necessario molto più aiuto. Sottolineando la necessità di dare priorità all’azione e di impegnarsi in nuovi modi di lavorare, ha affermato che gli Stati Uniti inviteranno il prossimo Forum Globale sui Rifugiati a guardare oltre i donatori e le organizzazioni umanitarie tradizionali verso una più ampia coalizione di agenzie di sviluppo, nonché del settore privato e delle organizzazioni umanitarie, gli attori della società civile, affinché possa esserci una risposta più sostenibile. Non si può più fare affidamento sulle soluzioni del XX secolo per i problemi del XXI secolo, ha aggiunto.

ARIAN SPASSE (Albania) ha affermato che le situazioni di conflitto nel mondo, tra cui Ucraina, Myanmar, Somalia, Afghanistan e Medio Oriente, offrono poche speranze che l’elevato numero di sfollati diminuisca. La situazione impone un’azione immediata ai massimi livelli. Il Consiglio può contribuire ad assistere le popolazioni vulnerabili, anche attraverso soluzioni sostenibili che affrontino le cause profonde degli sfollamenti, nonché ad adoperarsi per prevenire e risolvere i conflitti. La portata e la complessità della situazione che coinvolge gli sfollati richiedono una maggiore cooperazione e sostegno a livello internazionale, ha affermato, aggiungendo che assistenza e condivisione degli oneri devono essere forniti ai paesi a basso e medio reddito che ospitano la maggior parte dei rifugiati. Ha anche messo in luce l’Alleanza umanitaria del settore privato del suo paese, avviata a settembre, che aiuta a mobilitare le risorse nei giorni di crisi, in aderenza ai principi degli aiuti umanitari delle Nazioni Unite.

EUFRÁSIO JOSÉ MARIA IRACHANDE GOUVEIA (Mozambico) ha affermato che i rifugiati sono spesso vulnerabili e bisognosi di protezione, ma la loro dura prova è spesso aggravata da un’accoglienza ostile e da pregiudizi amplificati dalla loro demonizzazione. Ancora più preoccupante, ha aggiunto, il trattamento selettivo dei rifugiati in base ai loro luoghi di origine, oltre a intere piattaforme elettorali costruite sulla politica della paura, del nativismo e dell’identità che hanno acquisito legittimità – qualcosa che era impensabile qualche anno fa. Il Mozambico ospita oggi più di 28.000 rifugiati e richiedenti asilo, oltre a 700.000 sfollati interni. La maggior parte dei paesi come il Mozambico che ospitano i rifugiati sono quelli che non si sottraggono ai propri obblighi internazionali, ma allo stesso tempo sono quelli che si trovano ad affrontare molteplici sfide. Il Mozambico sostiene pienamente il nobile lavoro dell’UNHCR volto a proteggere e salvare vite umane e a costruire futuri migliori per i rifugiati, gli sfollati interni e gli apolidi del mondo, ha affermato.

JAMES KARIUKI (Regno Unito), rilevando che il numero di persone costrette ad abbandonare le proprie case ha raggiunto un livello record, ha affermato che questa tendenza è purtroppo destinata a continuare poiché nuove emergenze, anche a Gaza, spingono i limiti di un sistema umanitario già messo a dura prova. Il Consiglio ha un ruolo nell’affrontare l’aumento degli sfollati, ha affermato, sottolineando la necessità di far luce sulle crisi trascurate. A tal fine, ha messo in luce i 5,5 milioni di dollari aggiuntivi di sostegno umanitario forniti dal Regno Unito ai Rohingya fuggiti dalla pulizia etnica in Myanmar e che hanno cercato rifugio in Bangladesh nel 2017. Il Consiglio, e coloro che hanno influenza, devono insistere affinché esistano le condizioni che consentano ai rifugiati di ritornare in modo sicuro, volontario e dignitoso. Al prossimo Forum Globale sui Rifugiati di dicembre, il Regno Unito si impegnerà a promuovere iniziative in materia di istruzione, inclusione e protezione per i rifugiati e i paesi ospitanti.

GHASAQ YOUSIF ABDALLA SHAHEEN (Emirati Arabi Uniti) ha affermato che gli Stati devono garantire che tutti gli sfollati interni e i rifugiati abbiano accesso ai servizi di base. Ciò richiede un rafforzamento del coordinamento con le organizzazioni umanitarie competenti e le agenzie delle Nazioni Unite, nonché una maggiore cooperazione con i governi ospitanti. Ha detto che quasi 2 milioni di persone nella Striscia di Gaza sono state sottoposte a continui bombardamenti israeliani per tre settimane. Di conseguenza, due terzi della popolazione di Gaza vivono in condizioni difficili. Ha aggiunto che la prolungata crisi dei rifugiati Rohingya non sta ricevendo sufficiente attenzione da parte della comunità internazionale e ha sollecitato l’intensificazione degli sforzi diplomatici per trovare una soluzione. È necessario affrontare il deterioramento delle condizioni umanitarie che i Rohingya devono affrontare e creare condizioni adeguate per il loro ritorno volontario, sicuro, sostenibile e dignitoso in una patria stabile. È inoltre necessario compiere sforzi per affrontare le cause profonde degli sfollamenti, ha affermato, sottolineando che un simile approccio sarebbe efficiente ed economicamente vantaggioso per la comunità internazionale.

GENG SHUANG (Cina), sottolineando che il deficit di finanziamenti umanitari continua ad ampliarsi e ora ammonta al 40%, ha affermato che molte agenzie umanitarie sono costrette ad abbassare il loro livello di assistenza e che innumerevoli famiglie sono costrette a soffrire il freddo e la fame nelle

più dure condizioni. Con gli sforzi di soccorso e protezione dei rifugiati che si trovano ad affrontare enormi difficoltà, la comunità internazionale deve mobilitare risorse e creare la massima sinergia nel sostenere istituzioni multilaterali come l’UNHCR. I paesi sviluppati devono rispettare i loro impegni di assistenza, ha affermato, aggiungendo che i paesi che hanno le principali responsabilità per il problema dei rifugiati dovrebbero intensificare il loro aiuto ai rifugiati e ai paesi che li ospitano. Ha chiesto a Israele di dare ascolto alle richieste di cessate il fuoco e di fermare il trasferimento forzato dei rifugiati palestinesi, aggiungendo che sono necessari anche corridoi umanitari e sostegno costante all’UNRWA. Ha continuato affermando che l’UNHCR dovrebbe continuare a dare priorità all’Africa nel suo lavoro.

HERNÁN PÉREZ LOOSE (Ecuador) ha riconosciuto le cause politiche, economiche e climatiche dello sfollamento, aggiungendo però di essere particolarmente preoccupato per coloro che sono sfollati a causa della violenza. Nel 2022, più della metà di tutti i richiedenti rifugio provenivano da Siria, Ucraina e Afghanistan, ha affermato, sottolineando: “Questa tendenza continuerà sicuramente quest’anno”. Ricordando che l’Ecuador ha il maggior numero di rifugiati ufficialmente riconosciuti in America Latina e nei Caraibi, ha affermato che è essenziale consolidare i partenariati a livello nazionale, regionale e globale per promuovere una migrazione sicura, ordinata, regolare e responsabile, e garantire i diritti delle persone in situazione di mobilità umana. Ha chiesto il rafforzamento delle azioni coordinate per combattere le reti criminali organizzate transnazionali e la tratta di esseri umani, e ha anche chiesto ai donatori di contribuire a superare il deficit finanziario dell’UNHCR.

CHRISTOPHE NANGA (Gabon), sottolineando che gli ultimi dati dell’UNHCR non includono le disastrose conseguenze della situazione a Gaza dal 7 ottobre, ha affermato che i conflitti armati rimangono la principale causa del fenomeno dei rifugiati, insieme agli effetti corrosivi del cambiamento climatico e della degradazione ambientale. Lo sfollamento di massa è indissolubilmente legato alla negazione dei diritti ed espone gli sfollati a ulteriori violazioni dei loro diritti una volta che sono in movimento. Il fatto che il 90% dei nuovi rifugiati nella prima metà di quest’anno provenisse dalla Repubblica Democratica del Congo, dall’Afghanistan, dal Myanmar, dall’Ucraina, dalla Somalia e dalla regione dell’America Latina e dei Caraibi giustifica la grande attenzione delle Nazioni Unite verso quelle popolazioni e le loro circostanze angoscianti. Ha attirato l’attenzione sul contributo di 2 milioni di dollari del Gabon all’UNHCR per aiutare ad affrontare gli effetti a catena della crisi in Sudan sui paesi vicini come il Ciad e la Repubblica Centrafricana.

MAURO VIEIRA, Ministro degli Affari Esteri del Brasile e Presidente del Consiglio per il mese di ottobre, è intervenuto a titolo nazionale, affermando che i paesi a basso e medio reddito hanno generosamente mantenuto aperti i loro confini e ospitano circa il 90% di tutti gli sfollati. Sottolineando che gli sfollati forzati stanno pagando un prezzo elevato per l’incapacità della comunità internazionale, in particolare del Consiglio di Sicurezza, di garantire la pace, ha affermato che le misure di governance delle frontiere devono essere conformi al diritto internazionale umanitario, compreso il divieto di espulsioni collettive, il principio di uguaglianza e non discriminazione, il diritto di chiedere asilo e i diritti dei bambini. Il sistema di protezione dei rifugiati del Brasile si basa sul rispetto della dignità umana, ha affermato, sottolineando che il Brasile ha concesso visti umanitari alle persone colpite dalle crisi in Afghanistan, Siria, Haiti e Ucraina, accogliendo e integrando anche i venezuelani arrivati nel paese dal 2017. Qualsiasi misura relativa allo spostamento forzato della popolazione civile o di singoli civili da Gaza che non sia coerente con il diritto internazionale deve essere revocata, ha aggiunto.

Il Sig. GRANDI, rispondendo ai commenti e alle osservazioni sollevate, ha sottolineato che l’UNHCR non ha il mandato di operare nei Territori Palestinesi Occupati, che è di responsabilità dell’UNRWA. In questo contesto, ha chiesto un forte sostegno a quell’agenzia “poco finanziata”, che conosce fin troppo bene, avendola diretta lui stesso. Ha sottolineato la necessità di consentire più forniture attraverso i confini di Gaza il più presto possibile prima che la crisi umanitaria diventi insostenibile, e per la quale un cessate il fuoco umanitario – menzionato da diversi oratori – è una priorità. Ha ribadito la sua preoccupazione per l’impatto della crisi nella regione e oltre, compreso il rischio che si sovrapponga ad altre situazioni, come in Libano, che ospita 1 milione di siriani e rifugiati palestinesi. Ha chiesto la fine della guerra e la ricerca di una soluzione politica.

Sui punti sollevati dal rappresentante della Federazione Russa riguardo al ritorno dei rifugiati siriani, lui ha dichiarato di essere impegnato nel dialogo con il governo siriano sulla creazione delle condizioni per il loro ritorno. Queste includono l’azione di Damasco sui loro diritti e tutele, così come il loro accesso ai servizi e alle case, e il sostegno internazionale. Sulla situazione nel Mediterraneo centrale, ha sottolineato l’arrivo di persone dalle recenti aree di conflitto, comprese quelle dal Sudan e dalla Siria, e ha elogiato gli sforzi per affrontare questi flussi complessi. Tuttavia, se non si affrontano le cause profonde, il rischio che i flussi migratori aumentino è elevato. Per quanto riguarda gli sfollati interni, che rappresentano due terzi dei 114 milioni di sfollati forzati nel mondo, ha sottolineato l’incontro tenutosi oggi per cercare soluzioni con gli Stati membri interessati. Ha ringraziato il portavoce del Mozambico per la sua dichiarazione, aggiungendo che spera di visitare presto quel paese.

Per quanto riguarda il cambiamento climatico e il suo legame con sfollamenti e conflitti, come dimostrato nel Sahel e nel Corno d’Africa, ha affermato che tali collegamenti saranno discussi alla prossima Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, comprese le risorse per affrontare questo aspetto della crisi climatica. Ha continuato sottolineando il “drammatico” deficit finanziario affrontato dalle organizzazioni umanitarie, con l’UNCHR che ha ancora bisogno di 600 milioni di dollari “per fare semplicemente il lavoro che dobbiamo fare”. Inoltre, ha auspicato che il Consiglio si impegni a trovare soluzioni al conflitto, fornendo così le basi necessarie affinché la sua organizzazione possa affrontare la difficile situazione delle persone sfollate a causa del conflitto.

