Le notizie della settimana: proteste in Iran, quanto non sappiamo?

8 Ottobre 2022

Le notizie della settimana si dividono sul post elezioni e sui possibili candidati per il Governo che verrà. Ipotesi e pettegolezzi da politica per gli appassionati del genere. Poche novità sul conflitto Russo-Ucraino se non l’avanzata dell’esercito di Kiev che si riappropria di circa 400 chilometri quadrati nella regione di Kherson e la persistente minaccia nucleare di Mosca. Tiene banco ancora la questione della crisi energetica tra le continue richieste di un tetto al prezzo del gas all’Europa e le indicazioni date a noi cittadini per favorire forme di risparmio da ricercare nelle modifiche di comportamenti quotidiani. Riduzione del riscaldamento e maggiore attenzione nell’utilizzo di qualsiasi apparecchio elettrico nelle nostre case. Giusto risalto (ma non è mai abbastanza) è stato dato alle proteste in Iran e alle rivendicazioni delle donne a testimoniare la lotta per la libertà. Il tutto ha inizio quando Masha Amini, una ragazza di 22 anni di origini curde, accusata di vestire in contrasto con i rigidi criteri di abbigliamento imposti dalla legge Islamica, viene prima arrestata e poi uccisa in carcere. Da allora molte giovani e giovanissime sono scese in piazza in oltre 80 città del Paese sventolando i loro hjjab, bruciandoli e tagliandosi i capelli in segno di protesta, affiancate dagli uomini che cercano di proteggerle. La repressione è durissima, molti i morti e moltissimi gli arresti. Una generazione che se non è religiosa, non vuole più fingere di esserlo indossando il velo ritenuto un obbligo religioso, le cose importanti sono quelle di vivere una vita normale, con libertà civili, rispetto, pari diritti e perché no, prosperità economica, tutte cose mai godute dagli iraniani. I martiri e le martiri continuano a lottare contro il regime autocratico e teocratico, di questa mattina la notizia di un’altra giovanissima ragazza di soli 16 anni uccisa durante una delle numerose proteste. La tv e le autorità iraniane imputano i decessi a cause diverse, la prima ragazza soffriva di malattie pregresse e l’altra si sarebbe suicidata. Oltre a notizie frammentate (poche) e di dubbia veridicità, di quante altre non ne siamo a conoscenza?

Buon weekend

MONDO

Non si ferma l’avanzata ucraina, che si muove verso Kherson e nel Donbass puntando a Mariupol. La Russia continua a minacciare l’uso di armi atomiche. La Nato: conseguenze serie se userà il nucleare.

Doppio appello del Papa a Putin: “fermati” , a Zelensky: “negozia la pace”.

Elezioni in Brasile, Lula e Bolsonaro al ballottaggio.

Missile lanciato dalla Corea del Nord sorvola il Giappone. Usa: !grave minaccia!.

Paolo Gentiloni propone un prestito per finanziare gli Stati membri contro i prezzi insostenibili di elettricità e gas sul modello Sure utilizzato durante il Covid. Germania, Olanda, Austria e Svezia contrari.

Sud Corea e USA lanciano 4 missili sul Mar del Giappone contro bersagli simulati. Questa la risposta alla precedente azione della Corea del Nord. Chiesta una riunione Onu.

Debutta a Praga la Comunità politica Europea, in sintesi un’ Europa allargata anche agli Stati che da tempo hanno chiesto di far parte dell’unione. Convivenza difficile tra Turchia, Svezia e Grecia.

Nella penultima missione internazionale di Draghi a Praga, il Premier in pressing su Von Der Leyen e su tutti i capi di stato per superare la crisi energetica.

Thailandia in lutto, uccisi 38 bambini all’asilo mentre dormivano. Il killer un ex agente poi si suicida.

CASA NOSTRA

Il Presidente di Confindustria Bonomi: “no a flat tax e pensioni anticipate, tutte le risorse vanno investite contro il caro energia”.

L’Italia cerca di convincere l’Europa sul tetto al prezzo del gas e propone una piattaforma sostitutiva del ttf Olandese calcolato sulla media di tre listini internazionali.

Cingolani invita Snam ad andare oltre l’obbiettivo del 90% del fabbisogno del gas che è stato raggiunto in anticipo. Diventa fondamentale la nave rigassificatrice di Piombino.

La Farnesina tratta per il rilascio di Alessia Piperno, prigioniera in Iran.

Il Governo si prepara a licenziare il nuovo decreto sugli aiuti militari al’Ucraina.

Riapre Gazprom e in Italia torna il metano dalla Russia.

I comuni italiani allo studio per risparmiare energia, riduzione per monumenti edifici pubblici e luminarie di Natale.

Firmato il decreto per contrastare la crisi energetica, per risparmiare 2,7 miliardi di metri cubi di gas, si lavori sul riscaldamento, queste le regole: 15 giorni di accensione in meno (si accenderà 8 giorni dopo e si spegnerà 7 giorni prima) riduzione di un grado, un’ora in meno di accensione al giorno.

Covid: crescono del 39% i positivi in una settimana.

POLITICA

Meloni alle prese con la scelta dei futuri ministri, chiede una rosa di nomi agli alleati. Ipotesi Buongiorno e Nordio per la Giustizia, le Presidenze delle Camere offerte a Lega e Forza Italia.

Prove di alleanza per le regionali nel Lazio, Terzo Polo e 5S si allontanano dal PD. Il partito allunga i tempi per un nuovo leader, Letta verso una proroga.

Dissensi in casa Lega, Bossi fonda il comitato del Nord per rilanciare il tema dell’autonomia. Si rivedono esponenti leghisti del passato, da Roberto Castelli, Giancarlo Pagliarini a Roberto Speroni, oltre ad una fronda veneta.

Fratelli d’Italia: “appoggeremo in Europa ogni iniziativa condivisa di concreto aiuto per famiglie e imprese”.

Continuano le richieste per Salvini al Viminale da parte della Lega. Giorgetti:”mi pare un candidato naturale”. Molinari: “Matteo il più idoneo per quell’incarico”.

Il clima tra Governo uscente e il possibile entrante scricchiola sul Pnrr.

Meloni: “ritardi evidenti”. Draghi: “tempi rispettati, entro ottobre raggiunti 29 dei 55 obbiettivi di fine anno”.

Viminale, i nuovi candidati sarebbero Matteo Piantedosi, prefetto della provincia di Roma e Giulia Bongiorno ex ministra per la pubblica amministrazione. Ipotesi infrastrutture per Salvini. il Presidente Mattarella non vorrebbe segretari di partito al Ministero degli Interni.

Direzione del Partito Democratico, la sintesi di Letta: “Nuovo leader entro Marzo e mai più governi di salvezza nazionale”.

ECONOMIA

Le quotazioni di Twitter in rialzo del 22% dopo che Elon Musk ha confermato la proposta originale di acquistare la società per 44 miliardi di dollari.

Moody’s avverte l’Italia: “senza riforme possibile declassamento”.

CULTURA

Bruce Springsteen, nuovo disco e tour, ma i fan protestano per il caro biglietti.

Nuovo disco e tour per i Depeche Mode dopo la morte di Andrew Fletcher.

Debutta Trentodoc Festival, Talk culturali, note e degustazioni nel cuore della città.

Settimana di Premi Nobel, alla scrittrice francese Annie Ernaux, il premio Nobel per la letteratura; Premio Nobel per la pace a Ales Bialistski, attivista bielorusso, in carcere per aver protestato contro il regime di Lukashenko, e a Memorial e Center for Civil Liberties, due organizzazioni umanitarie, la prima russa e la seconda ucraina per l’impegno in difesa dei diritti umani.

SPORT

Campionato di calcio: Napoli e Atalanta vincono rispettivamente con Torino e Fiorentina e si dividono la testa della classifica, torna a vincere la Juve che batte il Bologna, ennesimo tonfo dell’Inter battuta dalla Roma, vittoria del Milan sull’Empoli.

Champions: l’Inter batte il Barcellona per 1 a 0 a San Siro. Goleada del Napoli, 6 a 1 all’Ajax. Cade il Milan contro il Chelsea (3 a 0) Prima vittoria della Juve, 3 a 1 al Maccabi.

INCHIOSTRO SPRECATO

Flavia vento scrive di aver avvistato un ufo a Roma… Una vera notiziona.

Foto di copertina di Ideophagous su Wikicommons