Minacce a Saviano e Capacchione: confermate le condanne

La Corte d’Appello di Roma ha confermato le condanne ad 1 anno e mezzo di carcere per il capoclan Francesco Bidognetti e 1 anno e due mesi per l’avvocato Michele Santonastaso.

Dopo più di 16 anni di processo è arrivata la sentenza più importante della vita di Roberto Saviano.

Qualcuno potrebbe pensare che la foto in copertina sia una evitabile esposizione del dolore di Saviano, io ritengo invece che vada reso evidente e sottolineato, anche a chi ha posizioni “politiche” contrarie, il dolore che questa situazione ha creato a lui, ma anche a Rosaria Capacchione.

La sentenza della Corte d’Appello di Roma, che ha confermato le condanne ad 1 anno e mezzo di carcere per il capoclan Francesco Bidognetti e 1 anno e due mesi per l’avvocato Michele Santonastaso nell’ambito del processo per le minacce rivolte nel 2008 a Roberto Saviano e a Rosaria Capacchione, mette un punto ad una vicenda giudiziaria senza precedenti in Italia per degli intellettuali (la Fnsi e l’ordine dei giornalisti erano infatti parte civile).

Le minacce arrivarono in aula a Napoli durante il processo di secondo grado (Spartacus) nei confronti del clan dei Casalesi, e qui Saviano stesso lo racconta molto bene.

I giudici hanno ribadito la decisione del Tribunale che riconosceva la sussistenza delle minacce aggravate dal metodo mafioso.

Le parole di Saviano

Mi hanno rubato la vita. Sedici anni di processo non sono una vittoria per nessuno, ma ho la dimostrazione che la camorra in un’aula di tribunale, pubblicamente ha dato la sua interpretazione: che è l’informazione a mettergli paura. Ora abbiamo la prova ufficiale in questo secondo grado che dei boss con i loro avvocati firmarono un appello dove misero nel mirino chi raccontava il potere criminale. E non attaccarono la politica, ma il giornalismo, insinuando che avrebbero ritenuto i giornalisti, e fu fatto il mio nome e quello di Rosaria Capacchione, i responsabili delle loro condanne. Non era mai successo in un’aula del tribunale in nessuna parte del mondo.

La vicenda umana

Alla lettura della sentenza, Saviano ha abbracciato in lacrime il suo legale, Antonio Nobile, e dall’aula è partito un applauso.

Se la vicenda processuale si conclude oggi con la sentenza pronunciata dalla Presidente del Collegio Cristina Scipioni, certamente non si conclude la vicenda umana di due giornalisti che hanno perso libertà e serenità e per i quali qualcuno ha avuto il coraggio di sminuire (sono certo che non arriveranno le scuse da nessuno di loro) le minacce subite.

Le lacrime di Saviano e l’abbraccio al suo legale dimostrano quanto abbia pesato quell’episodio e quanto davvero abbia rovinato la vita dell’autore di Gomorra.

Oggi un tribunale lo ha ufficializzato, ma questa vicenda dovrebbe portare tutti ad essere grati a chi porta avanti queste battaglie.