ONU: La Spagna ha violato i diritti degli ex dirigenti del Parlamento catalano

4 Settembre 2022

Il Comitato per i diritti umani dell’ONU ha appena ritenuto che la Spagna abbia violato i diritti politici degli ex membri del governo e del parlamento della Catalogna sospendendoli dalle loro funzioni pubbliche, prima dell’esistenza di una condanna, dopo il referendum indipendentista del 2017.

Il Comitato ha pubblicato oggi il suo parere dopo aver esaminato una denuncia presentata da Oriol Junqueras i Vies, ex vicepresidente della Catalogna, e da tre ex consiglieri, Raül Romeva i Rueda, Josep Rull i Andreu e Jordi Turull i Negre. I quattro sono stati processati ed infine condannati per la loro partecipazione al referendum indipendentista e per i fatti successivi che hanno portato il parlamento della Catalogna a dichiarare l’indipendenza nell’ottobre 2017.

Nel settembre 2017, il Parlamento della Catalogna ha approvato una legge che autorizza un referendum sull’indipendenza della Catalogna. Nonostante l’ordine di sospensione emesso dalla Corte costituzionale e l’intervento della polizia, il referendum si è tenuto il 1º ottobre.

A metà ottobre, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità e la nullità sia della legge che del referendum. Tuttavia, il parlamento della Catalogna dichiarò l’indipendenza e fu immediatamente sciolto dal governo spagnolo.

Junqueras e i tre consiglieri sono stati processati, insieme ad altri leader, per il reato di ribellione, che prevede una rivolta violenta contro l’ordine costituzionale. Nel luglio 2018, sono stati sospesi dalle loro funzioni di deputati in conformità con il codice di procedura penale, che consente la sospensione dei funzionari solo quando sono accusati di ribellione.

Durante la loro detenzione preventiva, i quattro ex membri del Parlamento hanno presentato il loro caso al Comitato, sostenendo che la sospensione delle loro funzioni prima dell’esistenza di una condanna, violava i loro diritti politici ai sensi dell’articolo 25 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

Nell’ottobre 2019, i quattro sono stati condannati per il reato di sedizione che, a differenza di quello di ribellione, non richiede l’elemento di violenza, e di conseguenza la sospensione è stata revocata contro di loro.

“Il Comitato ha fatto un passo importante affermando che le misure di salvaguardia contro le restrizioni dei diritti politici devono essere applicate con maggiore rigore se tali restrizioni si verificano prima, e non dopo, una condanna per un reato”, ha detto HélèneTigroudja, membro del comitato.

Prendendo atto del fatto che i quattro denuncianti avevano esortato i cittadini a rimanere sostanzialmente pacifici, il Comitato ha ritenuto che l’accusa nei confronti dei querelanti per il reato di ribellione, che ha portato alla sospensione automatica delle sue accuse prima dell’esistenza di una condanna, non era prevedibile e quindi non si basava su motivi previsti dalla legge che fossero ragionevoli e obiettivi.

“La decisione di sospendere funzionari eletti deve basarsi su leggi chiare e prevedibili che stabiliscano motivi ragionevoli e obiettivi per la restrizione dei diritti politici e deve essere applicata sulla base di un’analisi individualizzata. Questo approccio e queste garanzie sono il modo migliore per garantire il rispetto delle istituzioni e promuovere lo Stato di diritto in una società democratica”, ha aggiunto Tigroudja.