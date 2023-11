Palestina: l’apartheid non nasce oggi e la colpa non è solo d’Israele

2 Novembre 2023

Il Relatore Speciale sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi, Michael Lynk, presentando il suo rapporto davanti alla 49esima sessione del Consiglio dei Diritti Umani, aveva denunciato la scandalosa situazione di apartheid in cui i palestinesi sono costretti a vivere a causa di Israele. oltre al flagrante silenzio della comunità internazionale occidentale, eternamente assente da questi dibattiti, insieme a Israele.

“Gli ultimi sei anni, in cui ho ricoperto il ruolo di Relatore Speciale, sono stati cruciali per quanto riguarda gli sviluppi nei Territori Palestinesi Occupati, coperti dal mio mandato. Sfortunatamente la maggior parte di questi sviluppi sono stati scoraggianti e rappresentano un affronto agli standard internazionali sui diritti umani”, denuncia il relatore speciale sulla situazione nei territori palestinesi, Michael Lynk, presentando il suo rapporto ai membri del Consiglio per i diritti umani.

In questi ultimi 6 anni ci sono stati diversi periodi di violenza intensa e distruttiva contro i palestinesi sotto l’occupazione dell’esercito israeliano, con grandi perdite di vite umane e proprietà, in particolare a Gaza durante la Grande Marcia del Ritorno nel 2018 e la breve guerra esplosiva in Gaza nel maggio 2021.

L’occupazione israeliana, giunta ormai al suo 56° anno e senza fine in vista, è diventata sempre più radicata e repressiva, con un’impennata della violenza proprio lo scorso anno.

Nel 2014, quando sono falliti gli ultimi seri sforzi nel processo di pace, sotto la guida del segretario di Stato americano John Kerry, vivevano in Cisgiordania 370.000 coloni israeliani.

Oggi ci sono quasi 480.000 coloni, con un aumento del 23%. Aggiungete a ciò i 230.000 coloni ebrei israeliani a Gerusalemme per cui ora ci sono 710.000 coloni israeliani, più del 10% della popolazione ebraica israeliana, che vivono nei territori occupati in insediamenti che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha dichiarato una “flagrante violazione”.

Per quanto riguarda la società civile palestinese e gli osservatori internazionali dei diritti umani, la notizia è altrettanto scoraggiante. Nell’ottobre 2021, Israele ha designato sei organizzazioni della società civile palestinese come organizzazioni terroristiche e non ha revocato questo attacco, nonostante le costanti dichiarazioni degli Stati membri e dei donatori internazionali secondo cui Israele non ha presentato prove convincenti a sostegno delle sue affermazioni.

Peggio ancora, Israele ha rifiutato di rinnovare i visti di diversi funzionari internazionali che lavorano nei Territori palestinesi occupati (OPT) per l’Ufficio dell’Alto Commissariato per i diritti umani, costringendoli a lasciare il Paese. Tra queste persone c’erano l’Alto Commissario per i Diritti Umani, Michelle Bachelet, e lo stesso relatore speciale, Michael Link. Questa ingerenza ingiustificata nel legittimo lavoro delle Nazioni Unite è inaccettabile in una democrazia.

Un regime di apartheid nel 21° secolo sotto il silenzio della comunità internazionale occidentale

“L’argomento specifico del mio 12° rapporto in qualità di Relatore Speciale affronta la questione se le pratiche espansionistiche e repressive di Israele avvenute dopo la guerra dei 6 giorni del 1967 si siano evolute da un’occupazione senza fine a qualcosa di più oscuro, più duro e più sinistro”, dichiara Michael Link. “Negli ultimi anni e mesi, voci illustri sono giunte alla conclusione che gli inesorabili fatti dell’occupazione israeliana: l’incessante confisca delle terre, gli insediamenti esclusivamente ebraici in continua espansione, il doppio sistema legale, il vasto divario nelle condizioni di vita tra Coloni israeliani e palestinesi che vivono tra loro, la grande separazione dei diritti politici; “equivalente o simile all’apartheid”.

In effetti, questa equivalenza non è nuova: l’ex segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon aveva scritto nel 2021 che “la dominazione strutturale e l’oppressione del popolo palestinese attraverso l’occupazione indefinita… costituisce senza dubbio apartheid”.

Il ministro degli Esteri del Sud Africa Naledi Pandor ha parlato nel 2022 del “… significativo sgomento del suo paese per le continue pratiche di apartheid di Israele contro il popolo palestinese da lungo tempo sofferente”. All’epoca non solo Israele, ma anche i paesi occidentali “democratici” dell’Unione Europea e degli Stati Uniti si sono opposti a queste affermazioni.Gli occidentali si sbagliavano, e Link lo conferma: è apartheid, non ci sono dubbi.

Applicando il testo, tratto dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro l’apartheid del 1973 e dallo Statuto di Roma del 1998 della Corte penale internazionale, il Relatore speciale ha concluso che il sistema politico di governo incorporato nel territorio palestinese occupato soddisfa lo standard probatorio prevalente per l’esistenza di discriminazione razziale.

In primo luogo, è stato istituito un regime istituzionalizzato di sistematica oppressione e discriminazione razziale. Gli ebrei israeliani e gli arabi palestinesi di Gerusalemme Est e Cisgiordania vivono sotto un unico regime che differenzia la distribuzione dei diritti e dei benefici sulla base dell’identità nazionale ed etnica e che assicura la supremazia di un gruppo a scapito dell’altro. Le differenze nelle condizioni di vita, nei diritti e nei benefici della cittadinanza sono marcate, profondamente discriminatorie e vengono mantenute attraverso un’oppressione sistematica e istituzionalizzata.

In secondo luogo, questo sistema di dominio straniero è stato istituito con l’intento di mantenere il dominio di un gruppo etnico-nazionale-razziale su un altro. I leader politici israeliani, passati e presenti, hanno ripetutamente affermato che intendono mantenere il controllo su tutto il territorio occupato al fine di espandere i blocchi di terra per gli insediamenti ebraici presenti e futuri, confinando i palestinesi nelle riserve demografiche con barricate. In questo particolare sistema, le libertà di un gruppo sono indissolubilmente legate alla sottomissione dell’altro.

In terzo luogo, l’imposizione di questo sistema di discriminazione istituzionalizzata con l’intento di un dominio permanente si è basata sulla pratica abituale di atti disumani, di esecuzioni arbitrarie ed extragiudiziali e tortura. Le morti violente dei bambini. La negazione dei diritti umani fondamentali. Un sistema di giustizia militare fondamentalmente difettoso e la mancanza di un giusto processo penale. Detenzione arbitraria. Punizione collettiva. Le disperate condizioni di vita a Gaza. La ripetizione di questi atti per lunghi periodi di tempo, e la loro approvazione da parte della Knesset e del sistema giudiziario israeliano, indica che essi non sono il risultato di atti casuali e isolati, ma parte integrante del sistema di governo israeliano.

“Sicuramente questo è apartheid. Non ha alcuna delle stesse caratteristiche praticate nell’Africa meridionale, in particolare, gran parte di ciò che è stato chiamato “piccolo apartheid”, non è presente. D’altro canto, ci sono caratteristiche spietate di “isolamento” praticate dal governo di Israele nei Territori Palestinesi Occupati che non erano praticate nell’Africa meridionale, come strade segregate, alti muri ed estesi checkpoint, una popolazione trincerata, attacchi missilistici e bombardamenti con carri armati contro la popolazione civile e l’abbandono dell’assistenza sociale dei palestinesi nelle mani della comunità internazionale. Sotto gli occhi ben aperti della comunità internazionale, Israele ha imposto alla Palestina una realtà di apartheid in un mondo post-apartheid”.

Perché non sanzionare mai Israele?

Il relatore speciale non ha dimenticato una delle questioni più importanti e trascurate legate all’occupazione israeliana della Palestina: la notevole riluttanza della comunità internazionale a imporre misure di responsabilità a Israele per la sua occupazione permanente, che è stata effettuata in assoluto disprezzo del diritto internazionale e sotto gli occhi ben aperti della comunità internazionale.

Infatti, finora, negli ultimi 50 anni, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato più di 30 risoluzioni che criticano Israele e la sua occupazione. L’Assemblea Generale e il Consiglio per i Diritti Umani hanno adottato centinaia di altre risoluzioni.

E’ noto che gli insediamenti israeliani sono illegali, che l’annessione è illegale, che la negazione dell’autodeterminazione palestinese è illegale, che le violazioni dei diritti umani sono diffuse, che la Quarta Convenzione di Ginevra va applicata nella sua interezza, che nessuna di queste innumerevoli risoluzioni è stata adottata e nulla è stato imposto a Israele per conformarsi all’ordine internazionale basato su regole precise.

“Cerchiamo di essere chiari: il problema con la Palestina e i forum delle Nazioni Unite non è mai stato che l’ONU approvi troppe risoluzioni, ma piuttosto che fa troppo poco per far rispettare qualcuna di queste risoluzioni”, ha denunciato Michael Link.

“In effetti, non sarei qui davanti a voi oggi per presentare un rapporto su come un’occupazione incessante si è trasformata in apartheid, se la comunità internazionale avesse preso sul serio le proprie

leggi 45 e 35 anni fa, quando il Consiglio di Sicurezza e l’Assemblea Generale iniziarono ad adottare la prima delle sue numerose risoluzioni critiche nei confronti dell’occupazione israeliana. Il diritto internazionale non vuole essere un ombrello che si piega al primo segno di pioggia. Se decenni fa la comunità internazionale avesse accompagnato queste risoluzioni con ferma responsabilità e coerenza, così come sta facendo oggi con l’invasione e l’occupazione dell’Ucraina, allora probabilmente avremmo avuto una soluzione giusta e duratura alla questione palestinese già molti anni fa e oggi nessuno dovrebbe parlare di apartheid” conclude Link.