Svezia: se il sogno dei rifugiati diventa incubo

28 Aprile 2022

Quella che raccontiamo è una storia cruda e disperata. È una storia di bambini abusati e strappati alle loro famiglie, vittime di una violenza inaudita, molti dei quali sono morti per suicidio. È una storia di famiglie disperate che lottano per anni invano contro il sistema giudiziario in un paese straniero di cui capiscono a malapena la lingua. È la storia di coloro che si arricchiscono con il commercio legale di bambini in un paese che ha bisogno di manodopera e quindi di stranieri, ma che soprattutto li vuole come se non fossero di un altro paese. Questa è la storia di un inferno chiamato Svezia, che rischia di diventare un laboratorio di gestione dell’infanzia e dell’immigrazione per tutta l’UE.

È una storia che inizia con Saleh Al Ali, che è fuggito dalla Siria per proteggere i suoi figli dalla guerra, dalla fame e dalle bombe – e per dare loro un futuro. Ha attraversato il mare su un gommone e ha rischiato la vita per raggiungere la Svezia dei suoi sogni, “di cui tutti parlavano ed eravamo così felici perché lì saremmo stati al sicuro”. Saleh, che ha lo status di rifugiato in Svezia e ha trovato lavoro, ha fatto domanda per il ricongiungimento familiare, ma non è stato facile, così sua moglie Bothaina, che teneva i loro figli, ha dovuto rischiare la vita e fuggire in gommone dalla Turchia alla Grecia e poi affrontare un lungo viaggio in treno fino alla Svezia.

Dopo l’estate del 2018, la famiglia è stata finalmente riunita. La strada verso l’integrazione non è stata facile, ma sia Saleh che Bothaina hanno fatto del loro meglio, nonostante le restrizioni siano aumentate e dal 2020, quando è scoppiata la pandemia, le cose sono peggiorate tutti i rifugiati. Nessuno parla di quanto sia difficile l’integrazione e il processo burocratico per coloro che stanno già lottando ogni giorno per imparare una nuova lingua, nuove leggi, una nuova società, nuove norme e una nuova cultura, per trovare un lavoro e far andare i figli a scuola, con un figlio che soffre di epilessia e un altro figlio i cui timpani sono stati distrutti dalle bombe, tanto che è sordo e ha bisogno di ancora più attenzione. In questa lotta per la sopravvivenza, Saleh e Bothaina non avrebbero mai immaginato che la burocrazia sarebbe costata loro una figlia – e che gli altri cinque li avrebbero salvati soltanto all’ultimo momento.

L’incubo è iniziato il 13 ottobre 2021. La mattina, la figlia Alaa è andata a scuola dopo la colazione. È stata l’ultima volta che i suoi genitori l’hanno vista o hanno sentito la sua voce. Poco dopo, Saleh ha ricevuto una telefonata dai servizi sociali, che lo hanno convocato. All’ufficio competente, un funzionario ha detto a Saleh e Bothaina che la loro figlia era stata consegnata ai servizi sociali – senza indagine, senza preavviso e senza alcuna procedura. I genitori, sconvolti, vengono semplicemente mandati a casa, e il giorno dopo viene loro annunciato che verranno nel loro appartamento per indagare sulla situazione degli altri bambini. Bothaina e Saleh devono decidere immediatamente: rischiare di perderli tutti, per sempre, senza diritto ad avere alcun contatto in futuro, o fuggire dalla Svezia. Come quando sono fuggiti dalla guerra in Siria, Bothaina e Saleh fuggono nel cuore della notte e mettono in valigia l’essenziale: si sono nascosti in Turchia – un paese che non permette di separare i bambini dai loro genitori, se non in casi gravi e documentati e dopo una procedura legale.

L’infamia della legge LVU

Göteborg, Marzo 2022: sciopero della fame dei genitori cui sono stati tolti i figli

Queste decisioni prese in base alla legge LVU sono aumentate significativamente da quando è aumentato l’afflusso di rifugiati in Svezia. La LVU, che stabilisce che le decisioni sulla cura dei bambini non devono più essere lasciate agli esperti ma a un comitato di politici all’interno di ogni consiglio comunale. Sono costoro addestrati a prendere decisioni così responsabili? No, non lo sono. Sfido chiunque a sostenere che i politici di diverse opinioni politiche, e non solo di destra, siano obiettivi e imparziali sulla questione dell’immigrazione. Non solo, ma i consiglieri comunali sono troppo occupati a votare su ogni singola decisione, che cambia la vita di chissà quante persone, senza nemmeno avere il tempo di esaminarla tutta – perché non c’è tempo per questo e perché queste decisioni devono essere prese in un solo giorno.

Non hanno nemmeno un’idea delle persone di cui stanno decidendo il destino. Devono affidarsi alle segretarie e al loro giudizio. Nel caso di Saleh, sono stata immediatamente coinvolta personalmente nel processo. Una volta che il consiglio dell’assistenza sociale ha preso una decisione sulla base della LVU, si può andare al tribunale amministrativo per far sospendere la decisione, poi presentare appello e, se questo viene confermato, avere la possibilità di tornare al tribunale amministrativo e cercare di ribaltare la decisione. Queste sono cose molto difficili per le famiglie che sono appena uscite dalla guerra e stanno ancora imparando lo svedese.

Sono entrata nel caso come interprete di Saleh, che è tornato in Svezia per cercare di riavere sua figlia. La decisione di affidamento è stata presa sulla base di un’indagine basata sulle opinioni dei servizi sociali, ma quando ne chiediamo una copia, i servizi sociali prima negano che esista e poi cercano in tutti i modi di non mostrarla. Quando finalmente sono costretti a darcene una copia, scopriamo una realtà devastante: i servizi sociali hanno nascosto fatti fondamentali al consiglio comunale e al primo tribunale amministrativo, così che la custodia di Aala è stata stabilita con la frode e sulla base di falsità.

La prima informazione: si dice che Alaa abbia scritto una lettera alla sua insegnante in perfetto svedese chiedendo aiuto, perché (secondo Aala) a casa è costretta a pulire tutto il giorno, fino a tarda notte, poi mette a letto tutti i suoi fratelli e solo allora ha tempo per fare i suoi compiti. Non le è permesso di uscire con i suoi amici e viene costantemente picchiata da sua madre. Alaa ha solo 12 anni, ha una sorella di 14 anni e un fratello di 15, e (secondo la lettera) non sopporta più questa situazione, sente che la sua famiglia non la ama e non la rispetta. Si scopre che Alaa, dopo essere stata presa in carico dai servizi sociali e collocata in una casa famiglia, piange sempre, chiede di andare a casa e ha bisogno di un interprete perché il suo svedese non è molto buono e non può esprimersi. Non c’era un interprete presente al momento del collocamento – il che di per sé invalida il collocamento. Come può aver scritto quella lettera?

In presenza di un interprete, Alaa racconta che il giorno prima dell’affidamento stava giocando con i suoi amici, che ha perso la partita e che gli altri bambini, per punirla, hanno scritto una lettera a suo nome e l’hanno data alla maestra. Alaa piange e dice che quello che dice la lettera non è vero e che vuole tornare a casa. Alaa dice all’interprete che sta bene a casa, che la sua famiglia le vuole bene e che ha degli amici. Partecipo a un’intervista con gli amici di Alaa condotta dai servizi sociali. Confermano che ogni giorno tornano a casa insieme dopo la scuola e giocano in giardino o in cortile. Ogni giorno. Dicono di non aver mai visto Alaa triste o arrabbiata, non hanno mai visto Bothaina arrabbiata, e dicono che sua madre è molto gentile e cucina per loro – parlano di come preparavano insieme i muffin a casa di Alaa.

Göteborg, Marzo 2022: sciopero della fame dei genitori cui sono stati tolti i figli

Alaa lo dice anche al suo avvocato e continua a dirlo ai servizi sociali, ma i funzionari dicono alla ragazza che la sua famiglia si è trasferita in Turchia e l’ha abbandonata. Non le dicono che suo padre è tornato per lei. Abbiamo provato tutti i mezzi legali per ottenere almeno una telefonata con Alaa, ma senza successo. I genitori della ragazza hanno scritto una lettera per lei, ma i servizi sociali si rifiutano di consegnarla. Abbiamo letto sui giornali che Alaa manca alla sua famiglia, che non sta bene e che ha cominciato a tagliarsi con oggetti appuntiti sulle braccia. Riusciamo ad ottenere una nuova decisione del tribunale amministrativo, basata sul fatto che la detenzione è stata effettuata in assenza di un’indagine seria, a causa di informazioni incomplete, e che anche le prove a difesa della volontà di Alaa erano nascoste. Nonostante questo, il tribunale amministrativo si pronuncia a favore dei servizi sociali e conferma l’affidamento LVU.

Il 31 marzo 2022 c’è un nuovo processo in tribunale per Saleh e sappiamo quale sarà il verdetto ancor prima che sia pronunciato: “la decisione del tribunale non cambia la decisione del tribunale amministrativo e sceglie di rispettare la sua decisione “. Secondo l’IVO (Ispettorato per la salute e l’assistenza sociale), solo il 2% degli appelli si traduce in un ribaltamento della decisione originale. Secondo le indagini di IVO, nel 67% delle decisioni, le decisioni dei servizi sociali sono errate e le indagini sono inadeguate e carenti. Cos’è IVO? Istituito nel 2013, è un’autorità sotto il Consiglio Nazionale della Salute e del Welfare che supervisiona le licenze degli istituti di cura privati e la supervisione delle cure. L’IVO riceve i reclami dei bambini e dei genitori ed è un’autorità di controllo che assicura che i servizi sociali e le commissioni di assistenza sociale svolgano correttamente il loro lavoro.

Lo scandalo IVO



IVO è l’autorità che concede le licenze per le case famiglia privatizzate (HVB) che accolgono principalmente orfani o bambini i cui genitori non sono in grado di occuparsi dei loro figli. È la stessa autorità che ispeziona i vari stabilimenti e controlla i reclami di bambini e genitori. Pertanto, IVO indaga su tutti i reclami ricevuti? No, certamente no. Affinché l’IVO apra un’indagine, c’è bisogno di molte prove contro gli HVB, e a meno che tu non sia estremamente ben preparato, abbia familiarità con la lingua e la legislazione svedese, e abbia un buon avvocato che ti aiuti, la tua domanda sarà piena di difetti e verrà rigettata.

Quando IVO decide di investigare il caso, chiede ai servizi sociali di inviare i documenti relativi al caso specifico e poi li esamina. In altre parole, i servizi sociali generalmente indagano solo quando si riesce a far agire IVO. Una cosa importante da ricordare: se c’è stata un’indagine recente su un particolare ufficio di assistenza sociale e ci sono nuove denunce, una nuova indagine non viene aperta finché la precedente non è chiusa: ogni singolo ufficio del paese è un enorme collo di bottiglia, che strozza le speranze di giustizia per i genitori che presentano ricorso.

Cosa deve succedere perché l’IVO decida di revocare la licenza di una casa HVB? Anche se IVO ha ispezionato la casa HVB e ha trovato prove evidenti di violenza sui bambini, abusi sessuali e distribuzione di droga e alcol, IVO non chiude la struttura. Per chiuderla, bisogna dimostrare che c’è un pericolo immediato per la vita dei bambini. Lo stesso criterio dovrebbe essere applicato quando si decide di allontanare un bambino dalla famiglia – dovrebbe essere l’ultima risorsa, quando il bambino è in pericolo immediato, come dichiarato nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, ed è mostruoso che questa legge difenda una società privata che accoglie un bambino, ma non i suoi genitori biologici. È preoccupante quanto le autorità svedesi siano tolleranti nei confronti della violenza, degli abusi sessuali, dei maltrattamenti e delle minacce – ma se un genitore non rispetta i criteri di educazione stabiliti dallo Stato, gli tolgono il figlio, immediatamente.

IVO partecipa anche a varie reti internazionali ed è coinvolto in diversi progetti dell’UE. IVO non può cambiare la decisione di un’autorità: se IVO ritiene che i servizi sociali abbiano preso una decisione sbagliata, IVO può solo criticarla e i servizi sociali possono continuare senza essere disturbati. Almeno, si può usare la sua critica come prova in tribunale. Chi sono i ricercatori che lavorano in IVO? Sono assistenti sociali che devono dimostrare diversi anni di esperienza pratica prima di fare domanda. Tuttavia, succede che assistenti sociali che sono stati licenziati per cattiva condotta si candidano per lavori all’IVO: diciamo che ricevono una denuncia su uno dei loro ex colleghi, come ci possiamo aspettare professionalità e buon senso?

Il 22 febbraio 2022, il telegiornale svedese ha parlato di corruzione all’interno di IVO, dopo aver analizzato i sospetti sollevati dal fatto che i suoi funzionari avevano nascosto per sette anni informazioni su gravi abusi in una casa di cura residenziale per ragazze nel Dalsland: nonostante il fatto che circa 30 ragazze avessero testimoniato di abusi e maltrattamenti, IVO non ha preso alcun provvedimento. Secondo l’indagine indipendente, condotta da una società di revisione, l’intera struttura IVO è ad alto rischio di corruzione, irregolarità e inadeguata applicazione della legge[1].

Analizzando alcune decisioni dell’IVO, secondo i risultati di una revisione del lavoro dell’agenzia, sembra che i bambini che sono stati presi in carico dai servizi sociali siano criminali che dovrebbero essere imprigionati, e non bambini che hanno bisogno di protezione. Quando IVO funziona bene, i risultati sono altrettanto allarmanti: in una verifica dei servizi sociali in 50 comuni, tutti e 50 hanno mostrato gravi irregolarità nella cura dei bambini. Si trattava di bambini che erano stati abusati nella casa di famiglia, che erano stati aggrediti sessualmente e che erano stati ingiustamente allontanati dalle loro famiglie biologiche.

I servizi sociali sono colpevoli di tutto questo. Non controllano efficacemente le case famiglia e le case HVB, si rifiutano di ascoltare i bambini. La Convenzione sui diritti dell’infanzia è stata creata per proteggere il bambino dai genitori, ma non copre gli abusi e i maltrattamenti da parte delle autorità. I genitori assistono impotenti mentre i loro figli scappano da questi luoghi e tornano a casa – denunciando stupri o altri abusi sessuali, e i genitori non possono fare nulla per proteggere i loro figli: sono costretti a chiamare i servizi sociali e restituire loro il bambino, che verrà portato nello stesso posto e sottoposto a ulteriori abusi. Se non lo fanno, finiscono in prigione.

Ai genitori non resta che qualche anno di processo per ribaltare la decisione presa dallo Stato in pochi minuti e senza un giusto processo. Se i genitori riescono a dimostrare che non c’è mancanza di “capacità genitoriale”, inizia un nuovo processo: durante gli anni di separazione, i genitori hanno perso il contatto e la familiarità con il bambino, quindi il bambino non viene quasi mai restituito alla famiglia. L’unico modo per evitarlo è quello di mantenere il contatto con i bambini anche mentre sono in cura – ma questo viene deciso dai servizi sociali, che possono proibire il contatto senza dover giustificare la loro decisione. È un vicolo cieco.

Un’altra cosa curiosa è l’atteggiamento dei vari Stati nei confronti del bambino. Sostengono che i genitori sono dannosi, ma poi mettono il bambino in una famiglia di cui il bambino non sa nulla, e quando il bambino passa intere giornate a piangere per la disperazione e si auto-infligge delle ferite, nessuno fa niente – sono trattati come bambini piccoli. Per questo motivo, la maggior parte dei bambini viene collocata più volte. Se un giorno i genitori vinceranno la causa, la vita del bambino sarà irrimediabilmente rovinata da questo trauma, e saranno passati così tanti anni che ci sarà una vera frattura tra genitori e figli[2].

La pianificazione politica dietro questo sistema

La strage degli innocenti

Esiste uno studio preparato da Staffan Höjer, Andreas Liljegren e Torbjörn Forkby del Dipartimento di Lavoro Sociale dell’Università di Göteborg che si basa sul principio che è necessario trovare giustificazioni apparentemente umanitarie per le decisioni più disumane delegate alla pubblica amministrazione. La Convenzione sui diritti dell’infanzia garantisce che ogni bambino ha il diritto di avere una madre e un padre e che ogni bambino ha il diritto di vedere i suoi genitori. Per negare questo diritto, bisogna provare che i genitori sono pericolosi per la sicurezza del bambino – provare è molto più che affermare. Lo studio dei tre burocrati di Göteborg è molto interessante da leggere e aiuta a capire le dinamiche politiche e sociali dietro la legge LVU. La prima cosa che emerge è che le decisioni non vengono prese sulla base di prove, ma sulla base di una semplice dichiarazione di un funzionario, che non deve soddisfare alcun criterio di obiettività e imparzialità.Non bisogna dimenticare che chi scrive l’opinione è un politico ed è influenzato dalla posizione politica e dall’ideologia del suo partito. Tuttavia, la legge LVU contravviene all’articolo 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: “Nessuno può essere sottoposto a interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza; ognuno ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o attacchi”. L’articolo 16 della Convenzione sui diritti dell’infanzia recita: “Nessun bambino sarà sottoposto a interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia o nella sua casa; il bambino ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o attacchi. Il capitolo 1, paragrafo 9 della Costituzione svedese recita: “I tribunali, le autorità amministrative e gli altri che svolgono funzioni amministrative pubbliche devono, nelle loro attività, tenere conto dell’uguaglianza di tutti davanti alla legge e osservare obiettività e imparzialità”.Ma se chi decide non è un giudice indipendente ma un politico, tutto questo diventa una chimera. Secondo uno studio del 2015 di un gruppo di ricerca della Scuola di Economia di Göteborg, che ha analizzato 950 sentenze del tribunale distrettuale di Göteborg tra il 2009 e il 2012, la probabilità che una persona con un nome dal suono arabo sia condannata da una giuria di svedesi democratici aumenta del 17%. Se la giuria è composta principalmente da membri del partito di sinistra, la probabilità di una condanna aumenta del 14% nel caso in cui la vittima sia una donna. Un altro studio dello stesso anno (una tesi di dottorato dell’Università di Uppsala) mostra che anche nei tribunali di migrazione, l’affiliazione politica ha avuto un grande impatto sulla decisione del tribunale.Questo dimostra che c’è un fattore completamente casuale nelle decisioni dei tribunali che il richiedente asilo non può influenzare. Se è fortunato e ci sono, per esempio, membri del Partito Verde nella giuria, le sue possibilità aumentano del 4%. Questo non cambia il fatto che si tratta di una lotteria finché non avremo una procedura basata unicamente su fatti provati[4].

Purtroppo, Saleh non è l’unico che è stato danneggiato da questo sistema: ci sono migliaia di Saleh di cui potrei scrivere, ma la sua storia è un tragico esempio di come i diritti umani delle famiglie e la Convenzione sui diritti del bambino siano violati ogni giorno in Svezia. In tutti gli incontri che ho avuto come interprete, tutti i bambini collocati volevano solo una cosa: tornare a casa dalla loro madre e dal loro padre.

Qualche giorno fa, Lisa, una ragazza di 15 anni, ha scelto di suicidarsi e ha lasciato il seguente messaggio: “Il mio suicidio dovrebbe essere sul giornale, in modo che i servizi sociali si vergognino di togliere la vita a un bambino – perché sono i servizi sociali che hanno rovinato la mia vita”. Terribile. Ma non è la prima bambina che si è tolta la vita nel processo di affidamento, né sarà l’ultima, finché le autorità svedesi violeranno sistematicamente i diritti dei bambini. Poiché questi bambini non hanno altra voce, non possono essere ascoltati dai tribunali, sono ignorati dai servizi sociali. La maggior parte di loro è stata presa da genitori innocenti che hanno un lavoro, non consumano alcool o droghe e non commettono crimini.

È così che migliaia di bambini vengono dati in affidamento in Svezia ogni anno. Una cifra che suggerisce che il paese sia pieno di gente volenterosa e amorevole. Ci sono certamente persone di questo tipo. Ma non bisogna dimenticare che lo Stato paga a queste famiglie, o alle case private HVB, tra i 2.000 e i 4.000 euro al mese per ogni bambino – e che le famiglie affidatarie generalmente accolgono più di un bambino. L’importo aumenta se il bambino ha problemi fisici o mentali – e questo significa che le case HVB hanno un reddito di milioni.

Tra il 2017 e il 2019, le aziende HVB hanno realizzato un utile netto di almeno il 25% del proprio fatturato. HVB Platea nel Värmland, così come i proprietari di HVB Mölnbacka Ungdomshem, hanno fatto un utile netto record di 14 milioni di corone svedesi contro un fatturato di 63 milioni di corone – il 22% del proprio fatturato. Non è strano che i comuni paghino così tanti soldi a società private invece di investire essi stessi nella protezione dei bambini, come avviene in quasi tutti gli altri paesi occidentali? Perché la legge permette a persone senza qualifiche professionali di giudicare? Perché permette ai dipendenti che sono già stati condannati per abusi e maltrattamenti di continuare a lavorare in queste strutture[5]?

Gli effetti sono devastanti. Come nel caso di John Walters, cinque anni, che costava 2.200 euro al giorno perché aveva bisogno di cure speciali e che è scappato – a soli cinque anni – per morire per annegamento il 15 giugno 2021; o come nel caso di Donia Hassan, morta per abbandono in una famiglia che riceveva 3.600 euro al mese per il suo mantenimento e che ha altri bambini in cura, nonostante questa terribile morte. O Josefin, che è stata portata via dalla sua famiglia quando aveva quattro anni, sistemata cinque volte fino ai nove anni, poi sette volte in quattro mesi, e poi è scappata ancora e ancora, tanto che a 13 anni può dire di essere stata sistemata 21 volte in 21 città diverse. I giornali l’hanno descritta come “La ragazza più pericolosa della Svezia”. Arrestata, rinchiusa in un riformatorio a Eskilstuna. Il 2 settembre 2017, fugge e si impicca su un albero. Josefine è stata spostata 33 volte in totale. Uno dei tanti bambini che, dopo un tentativo di suicidio fallito, continuano a provare finché non ci riescono – perché nessuno si prende cura di loro. Alcuni di quelli con cui abbiamo avuto a che fare hanno quasi 30 tentativi alle spalle, perché hanno perso la speranza di tornare da mamma e papà[6].

I tumulti

Se un bambino ha davvero bisogno di essere collocato, le linee guida del National Board of Health and Welfare e il manuale dei servizi sociali affermano che il bambino dovrebbe essere collocato presso un parente o un amico di famiglia. Ma poiché gli studi approvati dai politici svedesi hanno dimostrato che questa soluzione è vista con scetticismo, anche se ci sono studi che dimostrano che le linee guida sono efficaci, non vengono applicate. Lo scopo evidente della legge LVU è quello di “svedesizzare” i bambini stranieri.Stiamo assistendo a tragedie con bambini di origine straniera che non parlano la lingua, bambini in famiglie appena arrivate che, dopo alcuni mesi di separazione, hanno bisogno di un interprete per parlare con il loro bambino, che nel frattempo si è in qualche modo integrato. Spesso il nome e il cognome del bambino vengono cambiati senza il consenso dei genitori. Le regole dettate dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia, che garantiscono a ogni bambino il diritto di preservare la sua identità, il suo nome, la sua lingua e la sua cultura, sono pragmaticamente ignorate.Un bambino che viene dalla guerra e arriva in un paese completamente straniero si adatta e mette radici lentamente ma inesorabilmente – più velocemente dei suoi genitori. Se i bambini rimangono in famiglia, aiutano i genitori a integrarsi. Ed è la famiglia che dà al bambino il senso di protezione necessario per affrontare il nuovo mondo. Non si può togliere un bambino dal suo contesto e poi evitare che cresca con gravi ferite. Stiamo integrando una nuova generazione che sta crescendo a pezzi. Questi bambini non potranno mai più vivere normalmente. Sono segnati a vita. Non sanno più chi sono, e quando vengono rilasciati all’età di 18 anni, hanno perso completamente il contatto con la loro famiglia biologica e guardano i loro genitori originali come se fossero venuti da Marte.Questi ragazzi non sono più necessari perché nessuno paga per loro. Vengono buttati per strada. Spesso finiscono in prigione, si drogano o si suicidano. È qui che inizia il nostro lavoro quotidiano. Quando è troppo è troppo, sempre più genitori (anche tra gli svedesi colpiti dalla legge LVU) fanno lo sciopero della fame – a Stoccolma i primi hanno digiunato per quattordici giorni, prima davanti al Riksdag, poi sono stati sfrattati e si sono spostati alla Sergels torg, non lontano dal Riksdag – e finora nessun politico si è sentito in dovere di incontrarli. Ci sono andata. Ho incontrato di persona il presidente dell’associazione irachena Al Haj Ammar, Sajida Kareem, un’attivista politica, e Sofia Palm, una madre colpita dalla legge LVU. Ho incontrato Mats Wiking, membro del Parlamento. Non poteva promettere di fare nulla, ma ascoltava quello che avevamo da dire. Abbiamo presentato una lista di richieste e stiamo aspettando di vedere cosa succederà, se ci sarà qualche reazione. L’unica cosa che hanno detto è che la nostra è solo una campagna di disinformazione dei terroristi musulmani e dei radicali. Benvenuti in Svezia, benvenuti nel nostro incubo.Dopo il 16° giorno di sciopero della fame, questi genitori sono stati allontanati con la forza dal sito, senza aver violato le regole dell’ordine e nonostante il fatto che la polizia avesse precedentemente annunciato che avevano tutto il diritto di sedersi. Il giorno dopo si è saputo che il primo ministro Magdalena Andersson e la principessa ereditaria Victoria avrebbero visitato lo stesso luogo dove questi genitori erano in sciopero per una cerimonia commemorativa[8].

È un anno di elezioni in Svezia e i partiti approfittano della situazione e mettono gli immigrati e gli svedesi l’uno contro l’altro per ottenere più voti. La settimana scorsa, la Svezia è stata scossa da reazioni violente dopo che Rasmus Paludan ha ricevuto il permesso di bruciare il Corano in diverse città della Svezia durante il mese di digiuno musulmano del Ramadan. Dan Park e Rasmus Paludan hanno anche ricevuto insieme il permesso di bruciare il Corano a Malmö. Dan Park è stato precedentemente accusato di incitamento contro gli ebrei quando ha appeso delle lattine di metallo fuori dalla loro sinagoga con il testo “gas velenoso Zyklon B”. Rasmus Paludan è il leader del partito di estrema destra Stram Kurs, che è stato fondato in Danimarca nel 2017 e Rasmus stesso è residente in Danimarca.Rasmus Paludan è sulla lista nera di molti paesi. È stato espulso dalla polizia francese con la motivazione di minaccia alla sicurezza nazionale e la Germania lo ha messo su un volo di ritorno in Danimarca con il sospetto di preparare dei tumulti. I violenti disordini in Svezia hanno portato all’arresto o alla detenzione di almeno 40 persone, molte delle quali sotto i 18 anni. 20 auto della polizia sono state danneggiate o distrutte. Vetrine distrutte, incendi e lanci di pietre. 14 persone sono state ferite, tre delle quali da proiettili della polizia. Un altro politico, Ebba Busch della Democrazia Cristiana, ha una visione diversa della situazione ed ha dichiarato: “Perché la polizia non ha sparato? Perché non abbiamo almeno 100 islamici feriti?”La polizia sparerebbe a dei quindicenni per sedare questa rivolta? Molti dei presenti avevano meno di 18 anni. I politici continuano a distorcere ulteriormente il quadro e a dire che sono gli stessi estremisti e radicali dietro questa campagna contro la Svezia ed a favore del rogo del Corano. Ma sono stati loro a dare a Rasmus Paludan il permesso di andare in tour in Svezia e bruciare il Corano o sono state le autorità svedesi a rilasciare il permesso? Non dimentichiamo la questione degli LVU, i servizi sociali sono impegnati a identificare quali bambini hanno partecipato alle contro-dimostrazioni e sono già arrivati a 9 notifiche di allarme per mettere gli LVU e togliere quei bambini dalle loro famiglie e metterli in giro per la Svezia in diversi istituti.Come al solito in Svezia tutti quelli che partecipano a manifestazioni pacifiche ricevono rappresaglie e minacce dai servizi sociali e parlano di Rasmus Paludan che ha il diritto di usare la sua libertà di parola mentre il resto della popolazione viene punito senza processo. Quale libertà di espressione deve essere protetta? O è solo la libertà di espressione dei politici ad essere protetta? In che modo la Svezia è diversa dai paesi dittatoriali[10]?

