Hanno ammazzato l’ultima grande speranza

16 Febbraio 2024

In una prigione a nord del Circolo Polare Artico, a Yamal, è morto Aleksey Navalniy. No, anzi – è stato ucciso Aleksey Navalniy. La voce della libertà e della democrazia. Un uomo che non ha bisogno di lunghe presentazioni. L’Uomo che non aveva paura della verità. La notizia ha fatto il giro del mondo in pochi minuti, Jens Stoltenberg chiede alla Russia accertamento di tutti i fatti e sostiene che “la Russia ha serie domande a cui rispondere”[1]. Se servisse a qualcosa… la NATO ha sempre chiesto la liberazione immediata di Navalniy. Inutilmente.

I media russi sono molto sintetici: “si è sentito male durante la passeggiata, ed ha perso quasi immediatamente conoscenza. Hanno provato a rianimarlo, ma non ci sono riusciti”[2]. La versione ufficiale data subito[3]: tromboembolismo – un coagulo di sangue nelle vene, una diagnosi impossibile da verificare senza un esame patologico, che non è ancora stato effettuato. Il fatto che viene fornita una diagnosi già pronta fa sospettare. E l’Ambulanza che è arrivata in soli 7 minuti, volando a 300km orari per superare la distanza di 35 km[4] – favole. Anna Karetnikova, ex dipendente del Sistema Penitenziario Federale (FSIN), ha dichiarato su Facebook che un coagulo di sangue in carcere è una diagnosi che “può spiegare tutto”[5].

Il 14 febbraio il portavoce di Navalniy, Kira Yarmysh, ha annunciato che per la 27esima volta è stato mandato in cella di punizione. Secondo la politologa e storica Ekateryna Shulman, che l’aveva sentito parlare lunedì, aveva la voce di una persona sana, attiva, che sta bene[6]. Le spiegazioni e diagnosi ufficiali che inventeranno non reggono, non importa cosa inventeranno. Non lo si può dire, perché si rischia la vita, ma anche i Russi sanno che Navalniy è stato ammazzato, e se lo aspettavano, visto che le elezioni si avvicina. Avevano paura che la sua voce e quella dei suoi sostenitori fosse troppo alta, e potesse influenzare il risultato.

Sul profilo di Instagram personale di Aleksey, l’ultimo post è del 14 febbraio. Sulla foto c’è lui che abbraccia la moglie “Amore, abbiamo tutto come in una canzone: città tra noi, luci della pista dell’aeroporto, bufere blu e migliaia di chilometri. Ma ti sento vicino ogni secondo e ti amo sempre di più ❤️”[7]. La risposta sui social networks: amore, incredulità e gratitudine dai suoi 2,9 milioni di follower.

Navalniy sapeva cosa rischiava. In una intervista ha lasciato un messaggio per il popolo russo: “Non arrendetevi. Continuate a crederci e a combattere. Se sono arrivati ad uccidermi, stiamo facendo la cosa giusta”[8]. Sua moglie Yuliya ha parlato alla Conferenza sulla Sicurezza a Monaco di Baviera – si tiene una volta all’anno e la frequentano tutti i potenti di questo mondo: Yuliya stava pensando se parlare davanti al pubblico o salire sul primo aereo e andare dai suoi figli, ma ha pensato a cosa farebbe Aleksey.

Eccola qui sul palco. Non sa a cosa credere, perché i media russi ufficiali e il governo mentono, da anni. Ma se è vero, vuole far sapere a Putin, a tutti i suoi amici e tutti che gli stanno intorno, che verrà il giorno in cui saranno puniti per quello che hanno fatto al suo Paese, alla sua famiglia e a suo marito. E questo giorno verrà molto presto, dice. Yuliya lancia un appello all’umanità intera, implora aiuto, chiede di unirsi per vincere sul Male e su questo regime orribile che soffoca la Russia[10]. La sala applaude in piedi. Non cambierà nulla, ma l’emozione ci travolge ugualmente. Esiste ancora un luogo in cui il cinismo schifoso di Putin, Lavrov e dei loro lacchè non trova eco.

Spero che questo evento dia la forza, la rabbia, un motivo in più alla gente russa per agire, per votare, per credere ancora in un futuro diverso. Spero che non finisca nel grigio gelo sceso sulla primavera bielorussa. Voglio credere che tra 10, 15, o 20 anni, con il suo nome chiameranno una via, una piazza, erigeranno un monumento e intitoleranno un edificio della corte suprema. Voglio credere che esista ancora una possibilità per la vittoria della verità. Ma sarà dura: Trump ed i Repubblicani, alleati e servi sciocchi di Putin, oggi pomeriggio hanno raccontato agli Americani che Trump è una vittima paragonabile a Navalniy – un combattente per la libertà[11]. Solo la candidata Repubblicana Nikki Haley ha immediatamente avuto il coraggio per stigmatizzare pubblicamente il cinismo di Trump e di Putin[12]. La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris l’ha seguita solo ore più tardi[13].

In Russia, il potere ha iniziato gli arresti di massa ed i pestaggi per le persone che depositano fiori sui monumenti alla Perestrojka o ai caduti per la libertà – e Putin minaccia e proibisce qualsiasi manifestazione pubblica[14]. Quanto all’assassinio di Navalniy, il dittatore tace. Noi no, anche se non contiamo nulla.

Riposa in Pace, tu Uomo, Leggenda e Speranza. Ora tocca a noi, in ogni senso.

