“In action Esg Climate”, una call per imprese green e sostenibili

5 Aprile 2022

Dare un apporto economico concreto alle imprese italiane portatrici di progetti volti ad accelerare la transizione ecologica e creare un mondo più verde e sostenibile. È questo l’obiettivo del primo programma in forma di Call-for-Ideas lanciato dalla Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo (Intesa Sanpaolo Vita, Intesa Sanpaolo Life, Fideuram Vita), in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center.

La Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo – che, come gruppo assicurativo, ha recentemente aderito alle Net Zero Asset Owner e Net Zero Insurance Alliances – vuole essere in prima linea nell’accompagnare la transizione ecologica, contribuendo in modo concreto a creare valore, non solo attraverso le proprie soluzioni assicurative e i propri investimenti, ma anche tramite progetti dedicati alla comunità.

Innovazione e rivoluzione green sono al centro del PNRR e l’imprenditoria ha un ruolo fondamentale nello sviluppo di nuove soluzioni in questi ambiti, in particolar modo nel contesto italiano dove le start-up sono più di 14 mila e dove l’80% delle pmi considera la sostenibilità un elemento importante nelle proprie scelte strategiche e d’investimento.

«Con il progetto “In action Esg Climate”, che vede il suo avvio poco dopo la nostra adesione alle Net Zero Asset Owner e Net Zero Insurance Alliances, la Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo scende concretamente in campo a sostegno della transizione green e dell’innovazione sostenibile. In linea con le altre iniziative di gruppo, vogliamo essere protagonisti attraverso le nostre azioni, i prodotti e i servizi che offriamo, promuovendo anche lo sviluppo di soluzioni a favore delle imprese del nostro Paese», ha dichiarato Nicola Maria Fioravanti, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Vita e Responsabile della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo.

Il progetto “In action Esg Climate” nasce proprio con l’obiettivo di coinvolgere e selezionare imprese del territorio italiano, in particolare nei settori “Cleantech”, “Smart Mobility”, “Manufacturing”, “Fashion” e “Construction” e relativamente ai seguenti ambiti di applicazione:

• utilizzo responsabile delle risorse naturali, facendo leva sul digitale per dematerializzare i processi

• riduzione delle emissioni di CO2 e dei consumi energetici

• promozione dell’utilizzo di energia da fonti rinnovabili per una transizione verso la low-carbon economy

• promozione di modelli di business e soluzioni legate all’economia circolare.

Alle aziende che presenteranno i progetti più innovativi e con un impatto significativo e dimostrabile a favore della transizione verde, la Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo offrirà un contributo in denaro per un importo complessivo di 500 mila euro, così suddiviso: 1° classificato: 250 mila euro, 2° classificato: 150 mila euro, 3° classificato: 100 mila euro.

L’iniziativa è rivolta a imprese italiane che rispettino i criteri previsti dal regolamento dell’iniziativa e che presentino:

• soluzioni in grado di avere una ricaduta positiva e misurabile sul capitale naturale

• soluzioni legate a modelli di sostenibilità ambientale e tecnologie abilitanti modelli di economia circolare

• un livello di maturità tecnologica pari o superiore a 6 (ovvero, in base alla metodologia Technology Readiness Level, “Tecnologia dimostrata in ambiente industrialmente rilevante”)

• soluzioni innovative per il mercato con un modello di business scalabile

• specifici risultati in termini operativi (KPI) da realizzarsi entro i 12 mesi dalla presentazione della domanda di partecipazione.

Da oggi e fino al 13 maggio 2022 le imprese interessate possono presentare la propria candidatura attraverso la pagina dedicata.

Dopo una prima valutazione tecnico-qualitativa delle soluzioni candidate da parte del team di Intesa Sanpaolo Innovation Center dedicato allo sviluppo delle start-up, verrà selezionata una short list di proposte che accederanno alla seconda fase della selezione e che verranno valutate da un team di esperti del settore. Entro settembre 2022 è previsto l’evento di chiusura del programma, dove verranno annunciate le tre imprese vincitrici e assegnati i premi.

«Promuovere l’innovazione, in particolare sulle tematiche di sostenibilità ambientale e climate change, è sempre stato un impegno di Intesa Sanpaolo Innovation Center. È naturale dunque contribuire a questa importante iniziativa promossa dalla Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo. “In action Esg Climate” rappresenta un’occasione concreta per supportare le realtà innovative e promuovere lo sviluppo di soluzioni tecnologiche volte a costruire un’economia più green e consapevole», ha affermato Maurizio Montagnese, Presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center.