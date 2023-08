I disastri delle cartolarizzazioni, dati reali

6 Agosto 2023

Il pittore spagnolo Francisco de Goya ha realizzato, tra gli anni 1810 e 1815, una serie di 82 incisioni intitolate I disastri della guerra. Da allora sono un archetipo per tutti coloro che vogliono descrivere l’orrore della guerra che, nelle stampe, è rappresentato in modo particolarmente crudo e penetrante. Richiamandomi a questa tradizione artistica ho scelto come titolo, “I DISASTRI DELLE CARTOLARIZZAZIONI” per una serie di articoli che, collaborando con altri autori, scriverò sugli effetti economico / sociali della scelta scellerata della classe dirigente italiana di svendere i debiti E LA VITA di 2 milioni fra aziende e famiglie agli speculatori internazionali. D’altra parte il grande storico Francesco di Guicciardini, che fu anche ambasciatore, diplomatico e condottiero, sintetizzava 500 anni fa il carattere dominante delle classi dirigenti italiane con “o Franza o Spagna, purché se magna”,

Nel maggio 2023 abbiamo realizzato con il prof. Di Gennaro, questa sintesi dei dati sulle cartolarizzazioni, utilizzato poi come base di dati per l’impostazione di alcuni PDL depositati nei 2 rami del Parlamento. Riteniamo necessario rendere pubblico questo studio perchè è stata annunciata una soluzione legislativa (un decreto legge sulle cartolarizzazioni). Qualunque approvazione o critica del decreto legge potranno così poggiare su dati certi e non su affermazioni apodittiche

I DATI REALI (E NASCOSTI) DEL DISASTRO DELLE CARTOLARIZZAZIONI

Premessa

Il susseguirsi dal 2008 di differenti crisi economiche connesse a più cause, ha generato condizioni di emergenza grazie alle quali, a fronte di porosità e inadeguatezza normativa, è stato possibile che lobbies di speculatori e organizzazioni criminali ottimizzassero ulteriormente i propri profitti. Non si tratta più (e solo) di quel volto del “capitalismo di conquista” efficacemente descritto da Naomi Klein coniugato dalla pletora di lobbisti (imprenditori edili speculatori, politici conservatori,think tanks, urbanisti) che impongono obiettivi di grandi imprese sfruttando i disastri per dedicarsi a misure radicali di ingegneria sociale ed economica1. Né tanto meno di quella forma di “cronycapitalism”, ovvero il degenerato inestricabile intreccio relazionale tra affari e politica caratterizzato dal trasferimento di capitali in paesi ove la convenienza fiscale spiega la loro localizzazione e ove i magnati competono in settori rent-seeking (ovvero quelli dipendenti e facilitati dalla regolazione politica, come le miniere, il petrolio, il gas, le banche, i casinò) che impediscono la concorrenza, la spinta all’innovazione e favoriscono la formazione di trust e il consolidamento di falsi miti sulla crescita a lungo termine2.Questa forma macroeconomica è propedeutica a quell’agire economico che in contesti regionali e/o locali si esprime in termini di “State capture”, ovvero di dominio così centrale degli interessi privati di lobby locali o di reti circoscritte, organizzazioni,che riesce ad assoggettare, “catturare” mediante forme di controllo diverse (primo fra tutte con la corruzione di pubblici ufficiali o politici) la regolamentazione e l’autoritàdegli organismi pubblici,in modo da orientare, asservire settori e servizi pubblici locali, appalti, concessioni3.

Ciò di cui si parla è l’assestarsi di una vera e propria forma di “capitalismo criminale”, ovvero di un modus operandi economico in forma strutturale,coesistente con altre forme economico- istituzionali, per il quale il coacervo di interessi nel modo di raggiungere profitto e potere, realizzati da organizzazioni criminali (di stampo mafioso e non) e da speculatori,si concretizza sempre meno mediante l’uso della violenza e sempre più monopolizzando la gestione di attività e settori propri dell’economia legale, dell’economia pubblica, dominando i meccanismi di scambio e di produzione della ricchezza sociale (generata solo per pochi) e approfittando dell’esistenza di una legislazione di favore per gli speculatori internazionali. Diventa facile, quindi, grazie ai processi di liberalizzazione finanziaria e la porosità delle norme, reinvestire i profitti illeciti utilizzando, tra l’altro, sofisticati metodi di riciclaggio.

1. L’irresponsabilità dei governi precedenti

Tra la fine del 2008 e il 2010la classe dirigente italiana al governo non ha voluto assorbire in una badbank di Stato, a differenza di tutti gli altri paesi sviluppati, i cosiddetti crediti non performanti NPL (Non PerformingLoans) in modo che in Italia, gradualmente, potessero essere smaltiti tutelando le imprese e le famiglie in difficoltà. Durante il periodo del governo Renzi (2014-2016) e della gestione del Ministero dell’economia e finanze retto da Pier Carlo Padoan, i titoli delle banche italiane con più NPL nei bilanci subirono una speculazione internazionale al ribasso. A seguito della decisione della Banca centrale europea di imporre agli istituti di mezza Europa il rafforzamentodel proprio patrimonio, il governo Renzi decise che non era più possibile un intervento di Stato essendo, in realtà, il monte globale degli NPL gonfiato da interessi maturati fra il 2009 e il 2016 esistenti solo sulla carta, ma in realtà non percepibili, attese le reali difficoltà di imprese e famiglie conseguenti alla crisi dei subprime e a quella del debito sovrano del 20114. Banchieri esperti avevano calcolato che sul monte totale degli NPL gli interessi erano il 40%.

Ancora nel 2017 il governatore Visco nelle sue conclusioni sosteneva che «i crediti deteriorati delle banche italiane sono in rapido calo da circa due anni. Tenendo conto anche delleoperazioni di cessione già programmate, rispetto ai massimi di 360 e 210miliardi del 2015 il totale delle partite deteriorate e le sole sofferenze, a llordo delle rettifiche di valore, scendono rispettivamente a 280 e 160 miliardi(il 14,3 e l’8,3% dei prestiti totali).Al netto delle rettifiche le partite deteriorate diminuiscono da 200 a140 miliardi (il 7,8% dei prestiti totali), le sofferenze da 86 a 60 (il 3,5%)»5.

I dati complessivi emersi da un recente studio di Banca IFIS a fine 2021delle esposizioni deteriorate in pancia alle banche (NPL e UTP Unlikely-to-pay) sono i seguenti6: € 346 miliardi di cui ancora in banca 90 miliardi; ceduti a società di cartolarizzazione € 260 miliardi. Le società (SPV) li hanno pagati € 62,5 miliardi, il 24% del valore nominale7.

2. I dati nascosti del disastro provocato dalle cartolarizzazioni

• PERDITA PER I CITTADINI ITALIANI:

per le perdite da cessione (la differenza fra i 260 Mld di valore nominale e 62,5 Mld di valore di cessione) in base ad una legge del governo Renzi-Padoan8. • TASSE INCASSATE IN MENO: €65 MILIARDI. A questa perdita si aggiunge quella potenziale, ma quasi certa,delle GACS9: garanzie sul raggiungimento delle performance previste (spesso superiori al 20% annuo) fornite dallo stato agli speculatori: €12 Mld.

• RIPARTIZIONE FINANZIARIA DEI 350 MILIARDI DI NPL10:

Aziende €290 Mld, famiglie €60Mld, di cui famiglie produttrici (micro e miniaziende familiari) € 25,4 Mld di cui famiglie per consumi €5,6 Mld, di cui famiglie per mutui €29

Mld.

• RIPARTIZIONE SOCIALE DEI 350 MILIARDI DI NPL11

l’82% dei debitori (famiglie e microaziende, debito da €250 a €125.000) ha l’11,5% del debito; il 13,5% dei debitori (piccole imprese, debito da €125.000 a €500.000) ha il 18% del debito; il 4,5% dei debitori (imprese, debito da €500.000 in su) ha il 70,5% del debito.

• CONSEGUENZE SOCIALI ED ELETTORALI DEGLI NPL

2 milioni di posizioni (con le famiglie, circa 7/8 milioni di cittadini)non possono accedere al credito legale. L’unica alternativa per loro è il circuito creditizio gestito dalla malavita12.

Prime case di famiglia all’asta, o in procinto di esserlo,304.000, di cui 226.000 già nelle mani delle società di cartolarizzazione.I debiti si pagano, ma la dignità del debitore va tutelata, oggi il debitore, nelle mani della speculazione internazionale è come il maiale per i contadini: “non si butta via niente”: è spremuto fino all’ultima risorsa disponibile.

• RICAVO PREVEDIBILE DAL RECUPERO CREDITI dei debiti cartolarizzati:

€ 125 Mld.

• PROFITTO CARTOLARIZZAZIONI,

in gran parte esentasse verso i paradisi fiscali: € 62,5 Mld13.

• FUNZIONAMENTO DEL MECCANISMO CHE PERMETTE QUANTO SOPRA14

Le operazioni di cartolarizzazione prevedono la costituzione di società veicolo di cartolarizzazione ex legge 130/99 (Special PurposeVehicle – SPV), che costituiscono un’entità giuridica tenuta a garantire la segregazione delle attività sottostanti ai titoli emessi nell’ambito della cartolarizzazione. Le SPV,pur gestendo, in alcuni casi, crediti per miliardi nei confronti di famiglie ed imprese, si avvantaggiano di alcune condizioni, quali:

• non sono soggette a controllo Bankitalia,

• non sono soggette a controllo Consob,

• non sono soggette al controllo, pur blando, di sindaci o revisori legali; i contratti di acquisto del credito da parte delle SPV non hanno pubblicità15.

Già l’assenza di pubblicità è un forte elemento di opacità. Ma nei contenziosi giudiziari esecuzioni immobiliari, richieste di fallimento (che, ricordiamo, investono centinaia di migliaia fra famiglie e imprese) per le SPV la titolarità del credito, che consente l’azione giudiziaria, deriva dalla pubblicazione sulla G.U. dell’acquisto di una quantità di crediti richiamati in un link pubblicato sulla stessa G.U. Ma, fatto l’accesso al link non si trova il contratto ma solo il numero identificativo della posizione ceduta, inoltre la titolarità del credito è verificabile da un sito privato e non pubblico, contro ogni logica della tutela di pubblica fede, In questo sito senza alcuna certificazione, si può scrivere quel che si vuole. Apprendiamo così che oltre alla mancanza di controllo sull’operato delle SPV, anche la contrattualistica delle stesse, che coinvolge milioni di famiglie ed imprese italiane è soltanto, e anche lì in maniera vaga, rinvenibile sul sito di un’azienda privata.

Come è ben noto la normativa italiana, anche per contrastare il riciclaggio di capitali, obbliga alla dichiarazione del titolare effettivo. Le SPV (e nel settore delle cartolarizzazioni, non soltanto le SPV16) sfuggono a questa normativa e sono controllate da una catena societaria che si conclude, quasi sempre, nei paradisi fiscali17.

Le SPV possono emettere obbligazioni, ma le norme di favore consentono di aggirare ogni controllo18.

Le SPV non sono soggette a tassazione19; se i titolari/proprietari delle obbligazioni sono residenti

in paesi con cui sono vigenti accordi di scambio di informazioni (cd. paesi “white list”), non è prevista tassazione italiana, ma solo nel paese di residenza/domicilio20. Quindi gli utili dei portatori di obbligazioni rimbalzano esentasse dall’Italia ai paesi white list e attraverso la proprietà delle società in paesi white list ai titolari di obbligazioni domiciliati nei paesi black list21.

Infine, c’è il fondato sospetto che nelle operazioni di cessione venga creato un valore inesistente. Rimandiamo ad una chiarissima esposizione formulata dall’avvocato Roberto Tieghi, senior partner dello Studio Legale Tributario Fantozzi & Associati22.

3. L’Opacità di tutto il sistema sta creando autostrade per il riciclo dei capitali mafiosi.

Il settore delle cartolarizzazioni per i suoi margini di ambiguità giuridici e giurisprudenziali, è già ben attenzionato negli organismi preposti al contrasto delle mafie e della loro capacità di penetrazione nel tessuto economico italiano. Tra i molti interventi degli organi istituzionali preposti al contrasto della malavita, ed in particolare alla proteiforme capacità delle mafie di sfruttare ogni spazio concesso da normative di legge non particolarmente trasparenti e con riportiamo soltanto i due seguenti, (le sottolineature sono nostre proprio per evidenziare il filo logico che unisce questa riflessione con quanto già esposto sopra).

Il prefetto Vittorio Rizzi è vicecapo della polizia e coordinatore dell’Organismo permanente di monitoraggio e analisi sul rischio di infiltrazione nell’economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso. L’organismo ha steso un importante report23. Il prefetto da una rapida sintesi del documento nell’intervista24, di cui riportiamo gli stralci essenziali: «…le organizzazioni criminali più pericolose….dispongono di fondi di investimento, cercano di rilevare enormi asset industriali, usano i non performingloans (Npl)». «Vengono acquistati a prezzo basso da società che poi cercano di riscuoterli a prezzo più alto». «É presumibile che le organizzazioni criminali possano inserirsi nel mercato dei crediti deteriorati, ricorrendo a prestanome e società di copertura e approfittando di alcuni varchi offerti dal mercato e dalla normativa».«Abbiamo notizie certe su criminali che hanno investito in fondi. È un argomento che trattiamo, ma rimane accademia perché nel momento in cui lo scopriamo è tardi ed è legale».«Quando un fondo ha una componente illegale ed entra nell’economia rilevando i crediti di un imprenditore in sofferenza, lo fa legittimamente». Infatti, il meccanismo opaco delle cartolarizzazioni ha reso legale il riciclaggio. Sull’argomento si è espressa anche la Commissione Antimafia, con il Doc. XXIII, n. 12, nel quale si scrive: «in uno schema ancora più evoluto, si osserva, infine, l’ingresso della criminalità organizzata nei mercati finanziari con l’acquisto di crediti deteriorati, condotta che prelude all’acquisizione di asset societari di particolare interesse»25. Tant’è che il Deputato Paolo Lattanzio, coordinatore del comitato che ha steso il testo della Commissione Antimafia, nel confermare sulla stampa tali preoccupazioni ha dichiarato: «vogliamo approfondire nei prossimi mesi l’aspetto delle aste giudiziarie perché sta diventando uno dei principali canali di riciclaggio. Ci sono giunte diverse segnalazioni sul particolare interesse di mafiosi ed evasori fiscali, spesso con la costituzione di società di comodo nei paradisi fiscali, per gli immobili sottostanti i crediti deteriorati».

4° e’ necessaria una iniziatiova legislativa per riequilibrare il rapporto fra i creditori (la speculazione internazionale) ed i debitori (le famiglie e le imprese italiane)

Le famiglie e le aziende italiane, gli elettori italiani, hanno pagato un altissimo prezzo per salvare le banche, con l’unico strumento che le normative europee e i governi della XVII legislatura rendevano possibile: la svendita degli NPL. Fin’ora 65 Mld di mancate entrate, ma altri miliardi si aggiungeranno con le prossime svendite degli NPL generati dalla crisi innescata dalla pandemia, alle società di cartolarizazione e con il quasi certo pagamento delle garanzie collegate alle Gacs.

Lo Stato italiano ha pagato e pagherà, il governo, ha quindi pieno diritto, e anche oggettivo dovere per responsabilità verso chi l’ha eletto, di riformare il sistema delle cartolarizzazioni. Oggi, per effetto delle norme votate dai precedenti governi, il sistema favorisce solo gli speculatori internazionali. Il disegno di legge che si potrebbe presentare, rispettando le regole comunitarie, costituisce quindi un necessario e doverosos, seppu tardivo, riequilibrio dell’opaca legislazione attuale, restituendo speranze e dignità ai debitori: le famiglie e le imprese del made in Italy.

Prof. Giacomo Di Gennaro Università Federico II Napoli

Dott. Giovanni Pastore imprenditore

