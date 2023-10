Papa Francesco loda il nuovo concetto di finanza solidale di Intesa Sanpaolo

26 Ottobre 2023

“Elaborare nuove forme di economia e finanza realmente orientate al bene comune e rispettose della dignità umana”, con soluzioni nuove, più inclusive e sostenibili a sostegno dell’economia reale, aiutando chi resta indietro. È l’esortazione che Papa Francesco ha fatto pervenire tramite un suo messaggio letto in sala da Suor Alessandra Smerilli durante l’iniziativa “Nessuno escluso – Crescere insieme in un Paese più equo” di Intesa Sanpaolo. “Mi congratulo per l’iniziativa “Nessuno escluso – Crescere insieme in un Paese più equo”, nella quale proporrete esempi concreti di come una banca può lavorare per l’inclusione», scrive il Pontefice nel messaggio indirizzato a Carlo Messina che porta la data del 24 ottobre . Il Papa non ha nascosto la stima per i suoi interlocutori, aggiungendo al suo auspicio: “Vi conosco e so che il mio desiderio non cadrà nel vuoto». Circa un anno fa, nel discorso che tenne ai giovani dell’evento “Economy of Francesco”, il Pontefice argentino parlò della necessità di costruire una “nuova economia” ispirata a san Francesco d’Assisi.

Papa Francesco esorta la banca di Messina a «rimanere saldi nelle ragioni e motivazioni originarie dell’arte del credito e della finanza, che hanno come fondamento la fiducia e l’uso del denaro come linfa vitale del sistema economico, perché tutti possano avere possibilità di riuscita». «Come esperti di finanza ed economia, sapete bene che la fiducia, nata dall’interconnessione tra le persone, è la pietra angolare di tutte le relazioni, comprese le relazioni finanziarie. Tali relazioni possono essere costruite solo attraverso lo sviluppo di una ‘cultura dell’incontro’ in cui ogni voce possa essere ascoltata e tutti possano prosperare, trovando punti di contatto, costruendo ponti e immaginando progetti inclusivi a lungo termine. Il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca ed accompagni li vostro impegno di costruzione di una società inclusiva dal destino condiviso, nella costruzione della pace e nella linea dell’ecologia integrale. Prego per voi; per favore fatelo per me” , conclude il Pontefice.