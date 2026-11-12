Enel, utili in crescita del 6% nei nove mesi. Spagna e Americhe trainano i risultati, pesa il mercato italiano

Il gruppo Enel chiude i primi nove mesi del 2026 con ricavi in aumento dell’8,9% a 65 miliardi e un utile netto ordinario superiore a 6 miliardi. Crescono gli investimenti nelle reti e nelle rinnovabili. Confermate le previsioni annuali, dividendo in aumento del 7%.

Enel accelera la crescita nei primi nove mesi del 2026, sostenuta soprattutto dalle attività in Spagna e nelle Americhe, che compensano la contrazione dei margini registrata sul mercato italiano. Il gruppo energetico ha chiuso il periodo gennaio-settembre con ricavi pari a 65,02 miliardi di euro, in aumento dell’8,9% rispetto ai 59,7 miliardi dello stesso periodo del 2025. L’Ebitda ordinario è cresciuto del 4% a 17,95 miliardi, mentre l’utile netto ordinario ha raggiunto 6,02 miliardi, segnando un progresso del 6%. Numeri che consentono alla società di confermare gli obiettivi per l’intero esercizio, con un utile per azione atteso nella parte alta della guidance.

Spagna e America Latina spingono i margini

A sostenere la performance sono soprattutto le attività di distribuzione elettrica. Il contributo di Enel Grids è salito dell’11,7%, raggiungendo 7,3 miliardi di Ebitda ordinario, grazie al nuovo quadro regolatorio spagnolo e agli adeguamenti tariffari in America Latina, che riconoscono gli investimenti realizzati sulle infrastrutture.

Più complessa la situazione italiana, dove la riduzione dei prezzi medi applicati ai clienti residenziali e alle piccole e medie imprese ha determinato una contrazione dei margini commerciali. A questo si aggiunge la minore produzione idroelettrica, penalizzata dalla ridotta disponibilità di acqua.

Il risultato operativo complessivo è comunque cresciuto del 7%, attestandosi a 11,69 miliardi, mentre l’utile netto contabile ha raggiunto 5,63 miliardi, contro i 5,24 miliardi dell’anno precedente.

Investimenti in aumento del 19%, priorità alle reti

Prosegue intanto l’accelerazione degli investimenti, saliti a 8,14 miliardi di euro, con un incremento del 19,1%. La quota principale, pari a 5,43 miliardi, è stata destinata alle reti elettriche, soprattutto in Italia, Brasile e Spagna, per migliorarne affidabilità, qualità e resilienza agli eventi climatici estremi.

Alle energie rinnovabili sono andati 1,66 miliardi, il 57,6% in più rispetto al 2025. Considerando anche le acquisizioni, tra cui un portafoglio di impianti solari negli Stati Uniti e un parco eolico in Italia, gli investimenti complessivi raggiungono 9,05 miliardi.

Debito a 66 miliardi, confermati gli obiettivi

L’intensificazione degli investimenti si riflette sull’indebitamento finanziario netto, salito a 66,16 miliardi dai 57,18 miliardi di fine 2025. Sull’aumento hanno inciso anche le acquisizioni, la remunerazione degli azionisti e gli effetti del Decreto Bollette, che ha comportato l’anticipazione di pagamenti per circa 1,5 miliardi.

Enel conferma per il 2026 un Ebitda ordinario compreso tra 23,1 e 23,6 miliardi e un utile netto ordinario tra 7,1 e 7,3 miliardi. L’utile per azione è atteso intorno a 0,74 euro, nella fascia alta delle previsioni.

Dividendo in crescita del 7%

Il consiglio di amministrazione ha deliberato un acconto sul dividendo 2026 di 0,245 euro per azione, in aumento del 7% rispetto all’anno precedente, con pagamento dal 20 gennaio 2027.

La remunerazione degli azionisti si inserisce nel Piano strategico 2026-2028, che prevede investimenti lordi per circa 53 miliardi di euro, concentrati su reti e rinnovabili, e una crescita media annua del dividendo per azione intorno al 6%. Un percorso con cui Enel punta a rafforzare la redditività e la prevedibilità dei risultati, mantenendo la disciplina finanziaria al centro della propria strategia.