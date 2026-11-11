Snam accelera su ricavi e investimenti: 3 miliardi di fatturato nei nove mesi, confermati i target 2026

Snam archivia i primi nove mesi del 2026 con ricavi e margini in crescita, conferma gli obiettivi per l’intero esercizio e accelera sugli investimenti nelle infrastrutture energetiche. Il gruppo guidato da Agostino Scornajenchi ha registrato ricavi per 3,043 miliardi di euro, in aumento del 10,8% rispetto allo stesso periodo del 2025 al netto degli effetti straordinari. L’Ebitda adjusted ha raggiunto 2,402 miliardi (+10,6% su base omogenea), mentre l’utile netto adjusted si è attestato a 1,111 miliardi, in progresso del 4%, sempre escludendo le componenti non ricorrenti.

La crescita è sostenuta soprattutto dalle attività regolate di trasporto, stoccaggio e rigassificazione, che beneficiano dell’avanzamento del piano infrastrutturale e dell’ampliamento del perimetro societario. Considerando anche gli effetti straordinari dell’esercizio precedente, l’incremento dei ricavi è dell’8,7%, quello dell’Ebitda dell’8,1%, mentre l’utile adjusted cresce dello 0,5%.

«I risultati conseguiti nei primi nove mesi dimostrano la resilienza della nostra performance e l’efficacia della nostra strategia, consentendoci di confermare con fiducia la guidance per il 2026. Continuiamo nel nostro percorso di crescita, accelerando al contempo gli investimenti in infrastrutture essenziali per la sicurezza e la flessibilità del sistema energetico. Il raggiungimento anticipato dell’obiettivo del 90% di riempimento degli stoccaggi gas costituisce un’ulteriore dimostrazione della nostra capacità di rispettare gli impegni assunti, a beneficio di famiglie e imprese», ha commentato l’amministratore delegato Agostino Scornajenchi.

Sul fronte degli investimenti, Snam ha impegnato complessivamente 2,313 miliardi di euro, rispetto agli 1,767 miliardi dello stesso periodo del 2025. A trainare la spesa sono stati lo sviluppo della Linea Adriatica e l’acquisizione del controllo integrale di OLT Offshore LNG Toscana, operazione che rafforza la presenza del gruppo nella rigassificazione.

L’indebitamento finanziario netto è salito a 18,328 miliardi, 819 milioni in più rispetto alla fine del 2025. Positiva la generazione di cassa, con un free cash flow di 1,121 miliardi.

Il quadro operativo conferma intanto la centralità del gas nel sistema energetico nazionale. Nei primi nove mesi la domanda italiana è aumentata del 2,4%, raggiungendo 45,41 miliardi di metri cubi, mentre i volumi rigassificati dagli impianti consolidati di Snam sono cresciuti del 50,3%.

Particolarmente significativo il dato sugli stoccaggi, che il 20 ottobre hanno raggiunto il 90% di riempimento, in anticipo rispetto agli obiettivi europei. A fine ottobre il livello era salito al 91%, con scorte pari a 17,2 miliardi di metri cubi.

Per l’intero 2026 Snam conferma investimenti per 2,8 miliardi, un Ebitda adjusted superiore a 3,1 miliardi e un utile netto adjusted oltre 1,45 miliardi. Confermata anche la previsione di indebitamento netto a circa 18,9 miliardi.

Il consiglio di amministrazione ha infine approvato un acconto sul dividendo di 0,1257 euro per azione, in aumento del 4%, che sarà pagato il 20 gennaio 2027.