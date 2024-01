Maksim Reshetnikov, Rosimushchestvo e gli altri: così la Russia usa le sanzioni

24 Gennaio 2024

La vera invasione russa è iniziata già nel febbraio del 2014, mentre nella capitale e nelle grandi città ucraine si combatteva una sanguinosa guerra civile: l’esercito di Putin entra e conquista la Crimea, che viene poi annessa con un referendum popolare, la cui regolarità è impossibile da verificare[1].

Ma a marzo l’invasione si ferma. Le due regioni di Luhansk e del Donbass, a maggioranza russa, e per questo vittime di soprusi ed angherie da parte del potere politico e militare di Kiev, non vengono “liberate”: le sanzioni internazionali costringono Putin ad accettare la vittoria in Crimea e ad aspettare tempi migliori per ulteriori annessioni – ci si limita a finanziare truppe irregolari che organizzano attentati ed uccidono oppositori di Mosca nelle province contese[2].

La preparazione della nuova guerra dura otto anni, durante i quali Mosca investe in tecnologia militare, in armamenti, in sistemi di propaganda ed attacco cibernetico, nell’aumento delle truppe disponibili, ma anche nell’organizzazione di sistemi in grado di aggirare le sanzioni che, inevitabilmente, saranno la prima reazione dell’Occidente di fronte ad un’invasione dell’Ucraina. Tra questi sistemi c’è quello, già da noi descritto, che vede la zecca di Stato russa, la Goznak, stampare denaro per un numero crescente di nazioni e truppe rivoluzionarie (come in Libia), per poter segretamente costituire fondi russi depositati in Africa ed in altri paesi necessari per le forniture di materie prime durante i mesi dell’invasione[3]. Ma c’è un altro sistema, più sottile e delicato: l’Occidente non sanziona aziende europee ed americane che fanno affari in Russia. Reshetnikov le compra, lasciando il management occidentale in carica, ed in questo modo l’interscambio commerciale russo sui mercati globali prosegue indisturbato.

Non è una soluzione improvvisata. Nella fase preparatoria della cosiddetta “Operazione Speciale” (l’invasione dell’Ucraina), Putin ha cambiato alcune posizioni chiave nel suo governo e nella sua catena di comando. Uno dei nuovi personaggi venuti alla ribalta è Maksim Gennadyevich Reshetnikov, nominato il Ministro dello Sviluppo economico il 21 gennaio 2020 a soli 42 anni. Un ragazzo prodigio, premiato già nei primi anni di scuola per essere straordinariamente dotato, serio ed ambizioso[4]. Si laurea a soli 20 anni, nel 2000, in economia, specializzazione cibernetica applicata all’economia, e due anni dopo prende una seconda laurea come linguista, assieme alla licenza come interprete simultaneo[5].

Il ragazzo prodigio

Reshetnikov lavora già dalla fine della scuola, per pagarsi l’università, e dopo la laurea viene chiamato ad una brillante carriera pubblica: nel 2005, a soli 25 anni, è il numero dell’amministrazione dell’Oblast di Perm, assunto per ordine di Mosca allo scopo di guidare il progetto di trasformazione del quartiere di Perm Krai in un immenso laboratorio scientifico – compito che assolve in modo talmente brillante, da essere nominato (2007) supervisore delle singole regioni nel Ministero dello Sviluppo regionale[7]. Il presidente Medvedev lo inserisce nella lista dei giovani managers più interessanti di Russia[8], ed inizia a scalare l’amministrazione pubblica del Comune di Mosca[9] fino ad ottenere, nel 2012, il posto di capo del Dipartimento di politica economica e sviluppo di Mosca, nel quale prende decisioni importanti: mentre prima la città affittava spazi agli ambulanti, ora la città costruisce strutture che affitta, in modo da creare mercati rionali. Reshetnikov introduce tasse sul commercio e un sistema di brevetti per gli imprenditori individuali, ed aumenta tasse sulla proprietà degli appartamenti d’élite[10]. Le casse del Comune vengono risanate in soli tre anni. L’azienda di cui è consulente, la Prognoz, diventa il principale appaltatore della capitale per la digitalizzazione[11].

Nel febbraio 2017, a 37 anni, Putin lo nomina Governatore ad interim della Regione di Perm[12], e nel settembre vince le elezioni locali con oltre l’82% dei voti[13], ed in quell’occasione Reshetnikov si iscrive al partito Russia Unita di Putin: fino ad allora ha fatto carriera da indipendente[14], e naturalmente fa una velocissima carriera anche in seno al partito[15]. Putin lo nomina Ministro dello Sviluppo economico[16] e, contestualmente, lo mette alla testa delle principali industrie pubbliche e dei fondi di investimento della Federazione Russa[17]. Nel marzo del 2021 diventa il Governatore della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (EBRD). La sua posizione viene sospesa dopo l’inizio della guerra e l’introduzione delle sanzioni[18]. Il 28 marzo 2022, la EBRD ha annunciato la chiusura degli uffici di Mosca e Minsk[19].

Poco importa: i russi sapevano che ciò sarebbe accaduto, e Reshetnikov ha già rinsaldato i legami personali che gli permettono immediatamente di mettere in funzione uno dei piani pensati da Mosca per aggirare le sanzioni – un piano che probabilmente è stato ideato dal giovane manager e politico, che diventa anche responsabile per la sua esecuzione: usare la rete di connessione sviluppata negli anni tra la Federazione Russa e singoli imprenditori, consoli onorari e piccole aziende straniere per poter continuare a scambiare divise, acquistare e vendere materie prime sul mercato globale, sostenere (nonostante la guerra) il PIL russo, di modo da impedire che la popolazione soffra per l’effetto economico della guerra e l’economia nazionale sia in grado di sostenere l’aumentato sforzo finanziario necessario per sostenere l’invasione e la crescita esponenziale della produzione dell’industria bellica e dei costi di mantenimento dell’esercito.

Piccoli vizi personali

Il giovane campione di Putin non è esente da qualche debolezza: nell’ottobre del 2019 finisce nel mirino della Fondazione Anticorruzione di Alexei Navalniy (che, per eccesso di coraggio critico, nel giugno 2021 viene dichiarata dal Tribunale di Mosca come “organizzazione estremista”[21]). Nel 2011, poco dopo aver iniziato a lavorare a Mosca, Reshetnikov ha ottenuto un appartamento, nel quartiere lussuoso Sokol, di 141,4 metri quadrati. Un anno dopo lo compra per 70 milioni di rubli (circa 800’000 dollari) dal Dipartimento di gestione delle proprietà presidenziali, nonostante il suo salario ufficiale fosse di 80’000 dollari all’anno[22].

Vive lì con la sua moglie e tre figli fino al 2014, e poi lo vende per 50 milioni, più o meno – e sceglie di vivere quasi sotto le mure del Cremlino. Il nuovo appartamento, questa volta di 254 m2, si trova nell’elitario NOVEL HOUSE deLuxe (fino al 2017 il palazzo più costoso della capitale), un complesso residenziale di soli 8 appartamenti, accanto alla Galleria Tretyakov, con vista sul fiume Moskva e sul Cremlino[23]. Un appartamento che vale quasi 4 milioni di dollari, e che Reshetnikov, come scopre la Fondazione Anticorruzione, ha ricevuto gratuitamente dal costruttore, la società Diaretstroy, che appartiene a Balash Balashev, membro della Duma[24]. Navalniy chiede: in cambio di cosa è stato fatto questo dono? La Fondazione chiede al Comitato investigativo della Federazione Russa scoprirne le ragioni, e chiede le dimissioni del capo della regione[25]. Non accade nulla.

Nel 2022 Maksim Reshetnikov viene interrogato per il sospetto di aver commesso il crimine di appropriazione indebita di 67,7 milioni di rubli (circa 700’000 dollari), rubati dalle casse del fondo di beneficenza Sodeystvie. Il Fondo è stato istituito nel 2010 in base a un accordo tra il governo della regione di Kama e Lukoil, e riceve regolarmente denaro per progetti di beneficenza e socioculturali – ad esempio, per eventi in varie città della regione, acquisto di attrezzature per ospedali, e così via. Il motivo del fondo, da parte di Lukoil, è ottenere degli incentivi fiscali[26].

Secondo gli investigatori, il fondo ha usato il denaro per la propaganda del governo dell’Oblast di Perm. I testimoni raccontano di regali ad amici di Reshetnikov, che ha guidato quel governo tra il 2017 ed il 2020[27]. Lui nega gli addebiti, ed alla fine gli inquirenti rinviano a giudizio Elena Naydanova, ex capo del fondo, ed Elena Lopaeva, ex vice primo ministro del governo di Perm Krai[28]. Inizialmente, la procura di Stato aveva previsto di interrogare Reshetnikov in tribunale[29], ma ha poi rinunciato[30].

Alla fine del febbraio 2022, Reshetnikov è stato inserito nella lista delle persone sotto sanzione anche dall’Unione Europea in quanto persona che “mina l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina”. L’UE osserva che Reshetnikov è responsabile dei programmi di sviluppo delle infrastrutture in Crimea e a Sebastopoli[31]. È anche sulla lista delle sanzioni del Canada[32], degli Stati Uniti (come la parte dell’élite che ha appoggiato Putin[33]), dell’Ucraina, della Svizzera, dell’Australia, della Nuova Zelanda e della Gran Bretagna[34]. Ma questo non cambia nulla, finché non verranno prese delle decisioni per smantellare la rete finanziaria, commerciale ed industriale che lui coordina da Mosca e che si estende su tutto il mondo. Noi, in modo esemplare, prenderemo in esame le strutture esistenti nel Lussemburgo, in Italia, in Norvegia, nella Repubblica Ceca, in Olanda, in Spagna, in Montenegro, sull’isola di Cipro, in Libia, a Malta. Purtroppo non possiamo analizzare la struttura che coordina questa azione, l’agenzia delle proprietà di Stato russa, chiamata Rosimushchestvo, perché è stata rimossa dal web.

Le puntate di questa serie – ancora da pubblicare: Norvegia, Italia, Cipro, Olanda, Spagna, Repubblica Ceca, Lussemburgo, Montenegro.

Già pubblicate: Libia e Malta : https://www.glistatigenerali.com/medio-oriente_russia/haftar-la-spia-che-venne-dal-freddo/

