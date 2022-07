Gli Scorpioni – Giuliano Pavone

19 Luglio 2022

Prima di tutto un disclaimer doveroso, sto per scrivere la recensione del libro di un mio amico, che lo ha pubblicato per la stessa casa editrice che ha editato il mio.

Perché lo faccio?

Perché il libro mi ha conquistato con la sua luce, e soprattutto la sua ombra, un’ombra, si badi, rinfrescante, tonificante, che niente ha a che fare con la tenebra.

Le atmosfere sono quelle del sud, dove tutti i cinque sensi devono lavorare di più per orientarsi in un universo di profumi, colori, suoni, cibo.

A raccontarci quello che succede è una voce narrante maschile che osserva giorno per giorno, ora per ora, una giovane scrittrice.

La segue mentre scrive, la vede mentre succhia la matita quasi per trarne ispirazione, sente il rumore della mina sulla carta sottile, ne tratteggia il voluttuoso corpo.

Il caldo è in sottofondo e così viviamo anche l’attesa dell’acqua sulla nostra pelle mentre la ragazza corre verso il mare per rinfrescarsi, e vorremmo intervenire per spiegare al fidanzato quanto sia grande la sua passione (che l’accompagna sin da bambina) per lo scrivere.

La voce narra e si compiace, prova spiegare, racconta, rapisce il lettore e, dopo averlo conquistato, lo sposta suo piacimento.

La protagonista intanto smette di essere personaggio e si integra, al pari degli altri elementi, nell’intreccio che va dipanandosi.

Poi, proprio come quando si trova ristoro dal sole sotto una bouganville o un pergolato, nella mente di chi legge, l’aria rinfrescata porta l’interrogativo, ma chi è che sta parlando? chi è che sto ascoltando?

Non c’è un punto particolare in cui questo accade, ognuno lo troverà durante la lettura.

Gli Scorpioni è un romanzo breve e denso, semplice e ricco, maschile e femminile.

La meditazione cui è invitato il lettore, dovuta alla forza della voce e del mood riuscirà a fargli capire, grazie alle parole (secche, precise, ritmate), e addirittura le singole lettere, i significati di ogni passaggio.

Quando si finisce di leggerlo, come in una rivelazione, si vedranno tutti gli elementi andare al loro posto e, al contempo, si resterà ancora ebbri, per qualche giorno, delle sollecitazioni sensoriali che abbiamo percepito durante la lettura.

Giuliano Pavone

Gli scorpioni

Laurana editore

120 pagg.

15€