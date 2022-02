Quello che è successo e che forse ti sei perso: settimana n° 5

5 Febbraio 2022

Anche questa settimana, a farla da padrone è la rielezione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La maggior parte dei giornali evidenzia una crisi della politica che non è stata in grado di proporre un’alternativa. Tutti contenti o tutti scontenti? Come sempre molti si intestano il merito di questa soluzione che, a detta degli stessi, mantiene in carica il Governo, con il compito di gestire in continuità la gestione della pandemia e la crisi sociale ed economica.

Naturalmente non manca la posizione di qualche malizioso che mette in dubbio le intenzioni di Mattarella di voler ritirarsi a vita privata, non credendo alle azioni volte a questo scopo (nuova casa, trasloco, scatoloni ecc… )

A voi il giudizio. Molti si augurano di non assistere più a questo spettacolo e propongono l’elezione diretta del capo dello Stato.

Questo presuppone un’importante riforma della nostra costituzione. Ma le persone che non sono state capaci di eleggere un Presidente diverso, sono le stesse che dovrebbero preoccuparsi di questa importante riforma, saranno in grado?

Qualche dubbio è lecito…

Intanto nel suo discorso di insediamento il Presidente parla di ricostruzione dell’Italia, lotta alle disuguaglianze e dignità per costruire il futuro del nostro Paese.

MONDO

Anche il freddo in Europa, negli USA e nel Mediterraneo contribuisce al rialzo dei prezzi dell’energia.

Boris Johnson schiera uomini e mezzi nell’Europa dell’est per contrastare la minaccia russa di invasione dell’Ucraina, nel frattempo i russi continuano ad ammassare truppe al confine.

Putin rassicura Draghi: non taglieremo il gas.

In Portogallo il Premier trionfa di nuovo alle elezioni, nonostante la pandemia e la crisi.

Rinviata al 6 aprile l’udienza per Patrick Zaki.

Allarme del capo dell’FBI: la Cina è la minaccia più grande per gli Stati Uniti.

POLITICA

Primo Consiglio dei Ministri dopo le elezioni del Presidente Mattarella, per il premier Draghi pandemia e Pnrr le priorità. La seconda rata vale 24,1 miliardi se si raggiungono precisi obbiettivi entro il prossimo 30 giugno.

Tensioni nei partiti: nei 5S battaglia tra Conte e Di Maio, l’Elevato (Beppe Grillo) professa: “non dissolvete il dono del padre” e si schiera con Conte. Centro Destra spaccato, nervosismo di Meloni verso Salvini, che propone il Partito Repubblicano, ma anche Berlusconi rimane freddo.

Nel secondo Consiglio dei Ministri strappo della Lega, non vota le misure decise.

Prove di costruzione della Federazione centrista tra Italia Viva e Coraggio Italia, con Casini come punto di riferimento.

CASA NOSTRA

450 immigrati sbarcati a Lampedusa, dopo essere stati tenuti al largo per 9 giorni, molti positivi al test Covid.

Giuliano Amato eletto all’unanimità Presidente della Corte Costituzionale.

Corona Virus: mascherina all’aperto fino al 10 febbraio, apertura delle discoteche dall’11 febbraio, obbligo vaccinale per gli over 50. Per gli immunizzati finisce la DAD, scatterà alle elementari e alle materne con cinque casi in classe. Per chi è senza vaccini sanzione da 100€ una tantum. Durata indefinita del green pass per chi ha effettuato le tre dosi.

L’AIFA (agenzia Italiana del farmaco) approva un nuovo antivirale e dal 24 febbraio un nuovo vaccino che si aggiungerà agli altri in uso.

Migliorano le condizioni di Giuliano Ferrara, esce dall’ospedale.

Roma si scopre animalista, arriva l’ospedale pubblico per cure e ricoveri di cani e gatti riservato all’inizio solo per animali abbandonati. E un pensierino ai cinghiali?

Super bonus edilizia: truffe per 440 milioni, il maltolto investito in criptovalute.

ECONOMIA

Lo scatto del Pil, crescita al 6,5%, crescita mai così alta dal 1976.

Si avviano le trattative per la vendita di ITA a Lufthansa.

A gennaio le vendite auto segnano un meno 20%, Giorgetti promette incentivi.

Impennata dei prezzi a gennaio, aumentano del 4,8% su base annua.

SPORT

Nadal conquista il suo secondo Australia Open.

Coppa del mondo di sci: vince Brignone con Huetter nel super G di Garmisch.

Derby milanese la presenza di Ibra appesa a un filo, male al tendine.

Al via la cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici di Pechino.

CULTURA

Sanremo ascolti in continua crescita, ospiti da record, Drusilla Foer con la sue eleganza a il suo discorso è la vera star. Intanto sul web impazza il fantasanremo. In testa Mahmood e Blanco.

Addio a Monica Vitti talento del cinema Italiano.

INCHIOSTRO SPRECATO

Arisa scorda il reggiseno e il decolletè esplode.