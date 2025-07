Tra contenuti digitali e spazi fisici: nasce Cubish

Cubish, startup innovativa italiana, nata con l’obiettivo di portare lo Spatial Web nella vita quotidiana, presenta ufficialmente la propria app: un ecosistema in cui il mondo fisico si fonde con quello digitale, trasformando ogni luogo in un contenitore intelligente di risorse digitali.

Il lancio rappresenta il culmine di un percorso di ricerca e sviluppo durato quattro anni, finalizzato a risolvere un problema diffuso: trovare i contenuti e le informazioni nel momento e nel luogo in cui servono. In molte situazioni quotidiane, l’accesso a contenuti pertinenti è limitato da ricerche online generiche, dispersive e scollegate dal contesto fisico, ma Cubish supera questo ostacolo con un approccio innovativo.

Cubish è nata da un’intuizione semplice ma profonda: i contenuti digitali non devono vivere lontano da chi li crea, ma nei luoghi che hanno un significato. L’obiettivo era creare un ponte tra digitale e realtà, qualcosa che restituisse fisicità alla memoria, all’esperienza.

Afferma Dorian Lazzari, CEO di Cubish.

Con Cubish, ciò che si conserva non è solo accessibile: è radicato nello spazio, vicino, tangibile. È una tecnologia che non allontana, ma avvicina. Che non isola, ma connette. Abbiamo costruito le fondamenta di qualcosa che prima non esisteva. Ed è solo l’inizio.

Per raggiungere questo risultato, Cubish ha sviluppato un sistema di segmentazione che suddivide la superficie terrestre in unità definite Cubi che misurano 10 metri per lato e coprono un’area di 100 metri quadrati. Ciascun Cubo è identificato da coordinate geografiche specifiche che garantiscono il suo legame con un preciso luogo e la sua unicità all’interno del sistema.

All’interno di ciascun Cubo, gli utenti possono creare autonomamente un Dominio Cubo, uno spazio digitale esclusivo perché univoco, in cui caricare i propri contenuti. L’utente può cegliere tra un Dominio Pro e un Dominio Free gratuito.

Una delle innovazioni è la possibilità di creare simultaneamente più Domini all’interno del medesimo Cubo, funzionalità finora mai realizzata. Ma il Dominio Cubo Pro non è vincolato a un solo Cubo, può espandersi anche in altri Cubi ovunque sulla Terra, senza limiti geografici, persino con contenuti diversi, costruendo una rete distribuita di presenza digitale. Ogni Dominio Cubo, ogni Espansione e il relativo contenuto può essere visualizzato e gestito da ogni luogo sulla Terra indipendentemente da dove ci si trova fisicamente.

Cubish introduce una nuova forma di espressione, basata sulla geografia e sulla prossimità, non su algoritmi impersonali. La piattaforma si configura come una tecnologia inedita che supera le categorie consolidate dei social network e dei motori di ricerca: è un nuovo ecosistema per comunicare attraverso lo spazio reale, esplorare e vivere il mondo.

Cubish è una piattaforma aperta e inclusiva progettata per un utilizzo universale, si rivolge a tutti gli utenti offrendo uno strumento per essere presenti nel posto giusto al momento giusto, con contenuti che rispondono a bisogni concreti. Cubish non aggiunge un altro spazio digitale: riattiva quello fisico, rendendolo vivo, visibile e interattivo.

L’infrastruttura di Cubish è progettata per una crescita progressiva. La sua tecnologia è protetta da un complesso brevetto Patent Pending, frutto di un anno di preparazione, che copre sia le funzionalità attuali che quelle future, in particolare quelle legate alle tecnologie immersive, che con questo sistema potranno coesistere nei medesimi spazi reali senza sovrapposizioni.

Ogni aggiornamento arricchirà l’ecosistema con nuove funzionalità, consolidando Cubish come la prima infrastruttura operativa dello Spatial Web: un ambiente digitale che nasce nel mondo reale e con esso si sviluppa.