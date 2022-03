quello che è successo e quello che, forse, ti sei perso. Settimana n°9

5 Marzo 2022

Continua la settimana drammatica che ha portato la guerra nel cuore dell’Europa. Crescono ovunque le proteste e il dissenso contro il regime di Putin che suscita un’ondata di disprezzo planetario. Unione Europea, Stati Uniti e Regno Unito inaspriscono le sanzioni economiche e attaccano dal punto di vista finanziario molti oligarchi russi. Esiste un piccolo spiraglio per l’incontro delle delegazioni russe e ucraine, si tratta però delle seconde o terze linee di potere che dovranno poi riferire ai reparti superiori e poi a quelli più vicini ai leader, solo successivamente si arriverà a successivi incontri. Intanto il conflitto e gli attacchi russi non si fermano, come dire: con una mano ti parlo e ti ascolto, con l’altra continuo a picchiarti.

Il Governo italiano approva l’invio di missili, mitragliatrici e munizioni, con qualche titubanza di Lega e 5 Stelle. Salvini dichiara: “Armi letali inviate a Kiev? Non nel mio nome” (cosa vuol dire armi non letali, forse visto che siamo a carnevale intende stelle filanti e trombette?) Poi fa dietrofront e appoggia il Governo, direi un atteggiamento quantomeno “goffo”. Enrico Letta intervistato sul La Stampa alla domanda «La Nato si è allargata troppo a est provocando questa reazione?». Il segretario del Pd ha risposto in maniera franca: “È l’opposto. Quello che è successo dimostra che la Nato doveva far entrare l’Ucraina prima. E dimostra altresì – ha sostenuto Letta – che l’Alleanza atlantica serve perché la democrazia va difesa”.

Insomma come al solito fronti contrapposti.

Le altre notizie passano tutte in secondo piano, di Covid non si parla più. Attenzione però i contagi sono ancora tra i 40 e i 50 mila al giorno con oltre 200 morti, non c’è da stare allegri, la guerra sanitaria continua, diminuiscono però ricoveri e terapie intensive.

A proposito di Covid e No-Vax, ho l’impressione che, chi oggi si schiera contro la Nato e gli Stati Uniti, indicandoli come responsabili del conflitto, siano le stesse persone avverse ai vaccini, l’ho constatato dialogando con alcuni di loro, ma forse qualche rondine non fa primavera…

MONDO

L’Ucraina resiste agli attacchi contro ogni previsione russa. Putin mette in pre-allerta le forze nucleari.

Prove di dialogo. Incontro tra le delegazioni di Russia e Ucraina a poca distanza da Chernobyl, il mediatore sarà Lukashenko (non proprio una figura sopra le parti…) Putin chiede un’Ucraina neutrale e smilitarizzata, e che la Crimea diventi ufficialmente territorio russo. Zelensky chiede il cessate il fuoco, l’adesione immediata dell’Ucraina alla UE e ripresenta la candidatura per aderire alla NATO.

Terzo pacchetto di sanzioni economiche varate da Stati Uniti e Europa, colpiti oligarchi, banche e istituzioni finanziarie, oltre all’esclusione della Russia dal sistema Swift. Crolla il Rublo e raddoppiano i tassi di interesse.

Congelate le riserve della banca centrale Russa per 630 miliardi di dollari.

Ripartono i colloqui, sul tavolo la richiesta di cessate il fuoco. Conquistate intanto le prime città: Kherson è presa, nuovi attacchi su Kharkiv, Mariupol allo stremo senza luce e acqua.

Fonti Ucraine parlano di 5/6.000 morti nell’esercito di Mosca, già duemila invece i civili uccisi.

Stati Uniti e Francia raccomandano ai propri cittadini di lasciare la Russia.

Si stimano 4 milioni di profughi.

Ursula Von der Leyen dichiara: “forniamo le armi e poi Kiev entri nella UE, è una di noi”.

Telefonata tra Putin e Macron, il retroscena: “vuole tutta l’Ucraina ad ogni costo”

Prima timida intesa Russia Ucraina, sì ai corridoi umanitari, ma la guerra non si ferma Mosca ha preso il controllo della più grande centrale nucleare d’Europa. Spento l’incendio dopo l’attacco. Continua la minaccia nucleare Arrivano le condanne dal mondo dello sport, del cinema e della cultura. Sportivi, attori e popstar uniti contro Putin e la guerra.

Importante svolta della Germania, investirà ogni anno più del 2% del prodotto interno lordo per la difesa.

Si muove una colonna di mezzi militari russi lunga 60km verso Kiev.

La Turchia chiude il Mar Nero alle navi militari, impedendo l’attraversamento degli stretti dei Dardanelli e del Bosforo.

Impennata di contagi tra invasori e invasi: il covid nemico comune.

Abramovich cede il Chelsea per aiutare le vittime della guerra.

CASA NOSTRA

Settimana della moda in chiusura Giorgio Armani in una sfilata senza colonna sonora si commuove pensando ai bambini sotto le bombe.

Le chat No Vax, almeno 4 dei gruppi telegram di negazionismi del Virus si convertono alla contro narrazione di Mosca.

In Europa già arrivati 500 mila tra donne e bambini in fuga dalla guerra.

Le città italiane accolgano i profughi. Zaia: “apriamo le seconde case”.

Covid, ricoveri e positivi in discesa. Oggi sono la metà dell’anno scorso.

Gli yacht degli oligarchi russi in fuga dalle sanzioni, 5 si trovano in Italia.

Il New York Times annovera Salvini tra i populisti e i fan di Putin, Il leghista contrattacca alle accuse proponendo di andare a sfilare a Kiev.

Il Generale Figliuolo lascia le regioni: “contro il virus ora fate da soli.”

POLITICA

Il Governo approva il decreto con cui saranno ceduti alle autorità governative Ucraine, missili, mitragliatrici e munizioni, la Nato si occuperà della logistica e 1.350 militari italiani sono pronti a partire per l’Ungheria e e la Romania. l’Italia tra i primi a chiudere lo spazio aereo alla Russia.

Salvini sta preparando un viaggio ai confini dell’Ucraina, “porterò qui vedove e orfani”.

Mario Draghi decide per la linea della fermezza e sente tutti i leader politici.

D’Alema mercante d’armi. “Con me avrete guadagni straordinari” I mezzi prodotti da Leonardo e Fincantieri dovevano essere venduti alla Colombia. Lui si difende: “Ho aiutato due imprese di Stato”.

I Governo autorizza la riapertura delle centrali a carbone.

Di Maio si reca ad Algeri a fianco dell’ ENI per costruire nuove partnership sull’energia.

Draghi ottiene l’unità nazionale, approvata la risoluzione della maggioranza anche con i voti di Fdl, l’impegno è quello di sostenere l’Ucraina anche con le armi.

Mattarella chiede di ridurre il suo compenso di 60.000 euro.

Governo a rischio: sul catasto il centro destra vota contro, compresa Forza Italia nonostante la telefonata di Draghi a Berlusconi. Critiche di Brunetta al proprio partito, scelta incomprensibile. Il si arriva per un solo voto.

ECONOMIA

Ok di Bruxelles per la prima rata dei fondi Europei pari a 21 miliardi.

Ursula Von der Leyen riconosce all’Italia di aver compiuto buoni progressi.

L’inflazione vola al 5,7% il Pil al 6,6% ma in frenata.

Esclusione dal circuito Swift per sette banche Russe. L’Eni vende la quota in Blue Stream per il gasdotto che collega la Russia alla Turchia. Per Confindustria la crisi ucraina potrebbe far salire il costo delle bollette per l’energia a 51 miliardi nel 2022.

Quotazione del gas salite del 42%, i prezzi del carbone del 33% e quelle del petrolio de l6%.

SPORT

Campionato di calcio femminile Under 19, incontro tra Pro Vercelli e Accademia Torino l’arbitro sospende la partita perché la calciatrice 16enne di origini Marocchine, nata a Vercelli, si rifiuta di togliere il velo islamico.

Campionato di calcio: le milanesi non vincono più, pareggi per entrambe contro Udinese e Genoa, vince il Napoli che raggiunge il Milan al primo posto. Successo anche della Juve che si porta a -7 dalla vetta.

Fifa e Uefa, escludono la Russia dai mondiali di calcio.

Coppa Italia: parità tra Milan e Inter 0 a 0. La Juventus vince 1 a 0 a Firenze.

CULTURA

Gergieev, non dirigerà la Dama di picche alla Scala, si cerca un nuovo direttore. Cacciato anche dalla Filarmonica di Monaco

Selezione record al Premio Strega, scelti 74 candidati.

Torna a Milano e in presenza Book Pride la VI edizione della fiera della letteratura indipendente.

L’università Bicocca prima annulla il corso su Dostoevskij di Paolo Nori e poi cambia idea.

INCHIOSTRO SPRECATO

L’attico a Milano di Wanda Nara e Icardi vale 5 milioni. Battibecco sui social. “Me l’ha regalato lui”