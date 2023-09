14 Settembre 2023

E’ in onda dal 13 settembre su RaiPlay Sound “MORRICONE TALKS”, un viaggio nella musica di Ennio Morricone attraverso le interviste che il Maestro ha rilasciato a Radio Rai nel corso della sua lunga e felice carriera: gli esordi, il rapporto con Petrassi, l’arrivo in Rai, le prime colonne sonore fino al Premio Oscar, i rapporti con i registi, l’importanza dello studio e dell’impegno, l’amore per la Musica assoluta.

Il programma, che si articola in cinque puntate, è stato attentamente curato da Elisabetta Malantrucco che presta anche la propria voce come narratrice.

Lo speciale di Radio Techeté nasce per ricordare e rendere omaggio al Maestro Ennio Morricone e alla sua musica. Cinque appuntamenti per ripercorrere le tappe della carriera del grande compositore italiano che svelerà i segreti del suo modo di lavorare, del suo impegno, dei suoi rapporti con registi, discografici e i tanti artisti incontrati lungo il suo straordinario percorso.

Il montaggio delle interviste radiofoniche del Maestro è stato realizzato da Elisabetta Malantrucco e copre un arco di tempo che va dagli anni Sessanta fino alla sua scomparsa.

Il programma ha debuttato mercoledì 13 settembre 2023 (alle 10 e alle 18) e avrà cadenza settimanale. Le repliche saranno proposte la domenica negli stessi orari. Le puntate rimarranno disponibili su Raiplay Sound, tra i podcast di Radio Techeté.

Ecco il link attivabile per ascoltare il lavoro di Elisabetta Malantrucco.

https://www.raiplaysound.it/programmi/morriconetalks

Elisabetta Malantrucco è nata e vive Roma dove ha studiato Scienze Politiche presso l’Università Sapienza di Roma.

Profondamente innamorata della sua città, della buona musica e della cultura, persona schietta e solare, Elisabetta collabora da molti anni con la Rai ricoprendo la funzione di regista programmista.

Il suo lavoro, ancora una volta, si è dimostrato perfettamente rispondente alle aspettative. Minuzioso, curato, ben bilanciato, il quadro d’insieme che Malantrucco confeziona per noi ci regala una prospettiva del maestro Morricone garbata e non scontata.

Si “legge” (ascolta) con grande piacere.