Il Monza sfiora la vittoria contro la Lazio

24 Settembre 2023

Una prestazione maiuscola. Il Monza di Palladino stupisce ancora e all’Olimpico di Roma, contro la Lazio di Ciro Immobile e Luis Alberto, sfodera una partita praticamente perfetta se non per qualche (grave) sbavatura che avrebbero potuto costarle il match. Intanto i numeri: a casa del maestro Sarri, mister Raffaele Palladino fa registrare un maggior possesso palla: 51,5% contro il 48,5%

Il Monza tira 16 volte contro le 8 della Lazio, si vede annullare due gol per fuorigioco, e per l’intera prima frazione di gioco sfonda sul versante destro con Ciurria che mette ripetutamente Dany Mota, Colombo e Gagliardini in grado di arrivare al tiro in porta. Anche se proprio Ciurria al 16′ atterra nella propria area di rigore, Zaccagni, consentendo a Ciro Immobile dal dischetto di portare in vantaggio i biancazzurri. Il Monza che già al 9′ era andato vicino al gol con Colombo arrivato a pochi passi dalla porta, non si scompone e torna a macinare gioco.

Senza paura attacca sulla fascia destra fino a quando in mezzo all’area di piatto sinistro al 36′ non è Gagliardini a riportare il match in parità. Il Monza cuce il gioco senza timori reverenziali.

Nella ripresa il Monza replica a Zaccagni e attacca ancora i biancazzurri in sofferenza con il mobilissimo Colpani. I biancorossi soffrono le ripartenze dei padroni di casa.

Superate tuttavia le difficoltà iniziali del secondo tempoil Monza torna ad avere il controllo della partita, e va vicino di nuovo al raddoppio anche se pure la Lazio sfiora la vittoria dopo un pasticcio di D’Ambrosio subentrato a Ciurria. La palla si stampa sulla base del palo. Il Monza continuerà ad attaccare. Sorprende come l’aggressività di Palladino abbia prevalso su quella più talentuosa della Lazio. Alla fine è un pari che potrebbe accontentare tutti, ma che in realtà scontenta Palladino. La sua squadra ê andata più vicina al gol, della Lazio.