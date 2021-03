Nasce oggi la nuova radio di Torino

22 Marzo 2021

Nasce oggi TOradio, la nuova radio di Torino e del suo territorio, con rubriche e approfondimenti sul mondo dell’attualità, della musica, della cultura, del food, della cronaca, della tecnologia e dello sport.

TOradio scommette sulla tecnologia Dab+, proprio come nella seconda metà degli anni ’70 alcuni radio amatori hanno scommesso nelle frequenze libere in Fm. L’obiettivo ambizioso, è quello di diventare la prima radio di contenuti locali, ma dalla struttura nazionale. TOradio si occuperà di Torino e del territorio della Città Metropolitana. La programmazione, in diretta dalle 7.30 alle 24, vedrà protagoniste le storie della città rappresentata dagli esponenti di istituzioni, imprenditori, consulenti, lavoratori, studenti, personaggi della scena culturale come di quella sportiva

Sarà possibile ascoltarci attraverso queste modalità:

Ø Internet: App tramite smartphone/ pc;

Ø In Dab+ sull’autoradio sezione Dab;

Ø DTT: sezione radio del digitale terrestre tv;

Ø Live-streaming sui social (Facebook, Instagram, YouTube, Twitch).

Il team di TOradio si compone di diverse personalità del mondo dell’intrattenimento e dell’informazione del panorama torinese:

Ø Maurizio Cimmino, ideatore del progetto e General Manager di TOradio, attualmente è impegnato come imprenditore in svariate attività in tutto il territorio torinese.

“Può sembrare una follia fare partire una radio a Torino nel 2021, ma credo che Torino in questo momento abbia bisogno proprio di questo: di coraggio. Ho voluto costruire una nuova radio con l’ambizione di farla diventare la radio di Torino, per Torino e per i Torinesi. La nostra città merita di essere raccontata al meglio, ed è quello che abbiamo intenzione di fare”.

Ø Andrea Lazzero, direttore artistico ed esecutivo di TOradio, con all’attivo 130 pubblicazioni discografiche e due letterarie. Speaker, attento comunicatore, cultore musicale, è un profondo conoscitore delle dinamiche dei media e dei locali.

“TOradio vuol essere una radio di contenuti e può contare su uno staff artistico e tecnico di protagonisti riconosciuti e su una redazione che è il fiore all’occhiello di un progetto ampio e ambizioso. L’obiettivo è diventare un punto di riferimento che dia voce alla città e amplifichi i messaggi di chi la città la fa, giorno dopo giorno”.

Ø Pierluigi Ubezio, responsabile dell’informazione di TOradio,Imprenditore nel settore della comunicazione, si occupa di strategie comunicative, processi narrativi e nuovi linguaggi. Cura da più di dieci anni il blog Collateralmente.it, e porterà in onda l’omonimo approfondimento radiofonico.

Ø Luca Rolandi, direttore responsabile di TOradio News, giornalista professionista e dottore di ricerca di storia sociale e religiosa. Ha lavorato per “La Stampa”, “Il Secolo XIX”, “Il Sole 24 Ore”. Autore di saggi e direttore responsabile di “Enne”, il magazine del Polo del Novecento.

TOradio è informazione, musica e intrattenimento. I giornalisti di redazione, coordinati da Luca Rolandi e Pierluigi Ubezio, confezioneranno le edizioni del giornale radio. Non solo, il lavoro quotidiano della redazione sarà finalizzato anche a rubriche e approfondimenti di varia natura, riguardanti il mondo torinese.

Nonostante la crisi pandemica, parte fondamentale dell’attività riguarderà gli eventi, coordinati da Francesco Zito, il Responsabile eventi e produzioni esterne quando queste saranno possibili.

Gli studi radiofonici sono situati in corso Potenza 6 a Torino.

La squadra di speaker e dj di TOradio si compone di personaggi illustri e noti nel panorama culturale di Torino: Maurizio Cimmino, Mariella Vitale, Elena Galliano, Federico “Dj Fede” Grazziottin, Ares Favati, Giulio Prosperi, Andrea “Frisk” Lazzero, Francesco Randazzo, lo chef stellato Marcello Trentini, il cantante e autore Oscar degli Statuto, il regista cinematografico Stefano Di Polito e Davide “Dj Dave” Salvatore.

A inaugurare la messa in onda delle trasmissioni è stato Samuel, frontman dei Subsonica, con un esclusivo dj set live, trasmesso in diretta dai canali di TOradio domenica 21 marzo dalle 18 alle 19:30.