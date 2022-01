Snam sbarca su TikTok con una campagna per lo studio delle discipline STEM

28 Gennaio 2022

Snam è sbarcata su TikTok. La piattaforma da oltre un miliardo di utenti attivi in tutto il mondo è l’ultimo social network in ordine di tempo presidiato dall’azienda di infrastrutture energetiche, impegnata a raccontare le proprie attività e il proprio impegno per la transizione energetica a tutti gli stakeholder, incluso il pubblico più giovane.

Il primo atto dell’azienda su TikTok è l’avvio di una campagna a supporto dello studio delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e del lancio del nuovo Liceo per la Transizione Ecologica e Digitale, promosso insieme al consorzio Elis durante il semestre di presidenza Snam in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

Facendo il proprio ingresso su TikTok, con il profilo @snamchannel, Snam amplia ulteriormente il proprio bacino di interlocutori, con l’opportunità di rappresentare con nuove tipologie di contenuti, linguaggi e sfumature le proprie strategie e temi coerenti ai valori aziendali.

