Riad e CR7 battono Roma 119-17

2 Dicembre 2023

Come ogni settimana ecco i fatti più importanti dei giorni passati

Nuovo scontro tra politica e magistratura. Le dichiarazioni del ministro Crosetto in un’intervista al Corriere della Sera, nella quale evoca il fatto che un pezzo di toghe stia lavorando contro il Governo, scatenano le reazioni del presidente dell’Anm, Giuseppe Santalucia, che dichiara:«È fuorviante la rappresentazione di una magistratura che rema contro e che possa farsi opposizione politico-partitica» (Corriere della Sera)

Oltre 10mila persone scese in piazza in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere. Una mobilitazione caratterizzata dal fucsia – su cartelli e bandane – che arriva a una settimana esatta dal ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin. Ma fa discutere, tra i politici e non solo, il palco concesso anche alle parole delle donne palestinesi, iraniane, curde, con il “movimento fucsia” che chiederà la fine della guerra in Palestina. Una posizione che per molti rischia di sviare l’attenzione dal motivo principale della manifestazione. (Avvenire)

Altri due giorni di tregua a Gaza, il Qatar ha annunciato che il cessate il fuoco fra Israele e Hamas è esteso per altre 48 ore per dare il tempo a nuovi aiuti umanitari di entrare nella Striscia di Gaza e alle due parti di procedere con ulteriori scambi di prigionieri, sempre nella misura di tre palestinesi per un israeliano. (La Repubblica)

Le motovedette della guardia costiera, della guarda di finanza e quelle svedesi di Frontex hanno soccorso, al largo di Lampedusa, un peschereccio con a bordo 573 migranti (tra cui 4 donne e 2 minori). Il gruppo, partito dalla Libia, dopo lo sbarco a molo Favarolo, è stato trasferito all’hotspot di contrada Imbriacola che da venerdì sera era completamente vuoto. L’ultimo sbarco, sulla maggiore delle isole Pelagie, era dello scorso 22 novembre.(Il Giornale di Sicilia)

Il Mef ha confermato l’adeguamento delle pensioni al livello di inflazione. L’aumento del 5,4% sarà riconosciuto a partire dall’1 gennaio 2024 solo ai pensionati che ricevono fino a quattro volte il minimo, mentre per valori superiori l’adeguamento si ridurrà in maniera progressiva. In Italia i pensionati sono oltre 16 milioni. (Il Giornale)

Expo 2030 sarà ospitata da Riad, in Arabia Saudita. I delegati dei paesi membri del Bureau International des Expositions, riuniti a Parigi, hanno espresso 119 voti a favore della città saudita al primo turno, facendole ottenere oltre i due terzi di preferenze sufficienti a evitare il ballottaggio. Delusione per Roma che puntava proprio al ballottaggio ma che invece ha ottenuto solo 17 voti arrivando terza. Seconda la sudcoreana Busan con 29 voti. (HuffPost)

Pnrr via libera della commissione Ue al pagamento della quarta rata per 16,5 miliardi. Meloni: “il risultato dimostra i grandi progressi fatti dall’Italia e conferma il grande impegno del governo al fine di attuare pienamente il Pnrr per rendere il paese più moderno e più competitivo”. Il pagamento previsto entro la fine di quest’anno. L’Italia sarà anche l’unico stato membro della Ue ad aver ricevuto il pagamento della quarta rata. (Il Sole 24Ore)

Bollette, fine del mercato tutelato per luce e gas. Gennaio e Aprile 2024 sono le date che segnano la fine della tutela per le bollette. Il consiglio dei Ministri ha approvato il decreto energia che non contiene proroghe. Interessate 9,5 milioni di famiglie, ma bisogna escludere i vulnerabili, per l’uscita dalla tutela c’è un passaggio graduale in cui si riscoprono le tariffe “Placet”. (La Repubblica)

Andrea Delmastro , sottosegretario della Giustizia, è stato rinviato a giudizio dal gap del tribunale di Roma per rivelazione del segreto d’ufficio in relazione alla vicenda dell’anarchico Alfredo Cospito. La procura prima che si esprimesse il gap aveva ribadito la richiesta di non luogo a procedere. L’opposizione, eccetto Iv e Azione, chiede le dimissioni del sottosegretario, che viene difeso dalla premier. (Il Foglio)

È morto a 100 anni l’ex segretario di Stato americano Henry Kissinger. Il politico si trovava nella sua casa in Connecticut. È stato consigliere di 12 presidenti statunitensi – più di un quarto di quelli che hanno ricoperto la carica – da John F. Kennedy a Joseph R. Biden Jr. Entrò alla Casa Bianca di Nixon nel gennaio 1969 come consigliere per la sicurezza nazionale e, dopo la sua nomina a segretario di stato nel 1973, mantenne entrambi i titoli, una rarità. (Il Fatto Quotidiano)

Da ieri mattina, è terminata la tregua tra Israele e Hamas, durata sette giorni, nella quale sono stati liberati 83 ostaggi israeliani e 240 prigionieri palestinesi. I militari di Tel Aviv hanno accusato Hamas di aver violato «la pausa operativa». Così sono ripresi i bombardamenti nella Striscia e i giornalisti palestinesi parlano già di morti e feriti. (Corriere della Sera)