le notizie della settimana: (non) volemose bene

3 Settembre 2022

Settimana dominata, oltre che dalla campagna elettorale, dalle notizie sulla crisi energetica che mette a dura prova aziende e famiglie. Tutti d’accordo (o quasi) a fare fronte comune e a lasciar perdere le divisioni su questo tema. Salvini con un po’ di ritardo accetta la proposta di Calenda e parla di un armistizio tra le forze politiche. Il governo italiano incassa l’attenzione di quello tedesco sul tetto del prezzo del gas, Ursula Von Der Leyen si allinea e annuncia l’anticipo della riforma sul risparmio energetico, con la speranza che anche i Paesi meno convinti come l’Olanda facciamo cadere le proprie resistenze. Gazprom chiude le forniture alla UE con il solito motivo: interventi di manutenzione. Polemiche sugli extra profitti generati dai colossi dell’energia che si sono opposti alla tassa prevista dal governo definendola incostituzionale.

La foto di copertina che ha occupato lo spazio sui social e sui giornali per giorni, mostra due persone abbracciate, sorridenti, allegre, amiche, in realtà divise su tutto, in particolare Ucraina, migranti, flat-tax, scostamento di bilancio, a pranzo siglano un nuovo accordo definito il patto della braciola. A sinistra Emiliano, Boccia e Orlando rimpiangono l’asse con il Movimento 5 Stelle. Il terzo polo cresce nei sondaggi.

Ampio risalto alla morte di Michail Gorbaciov, l’ultimo presidente dell’ex Unione Sovietica. Gelo in Russia, Putin rende omaggio ma non esprime giudizi di merito. Uomo guida nel processo di pace per il contributo offerto ai cambiamenti nelle relazioni tra Est e Ovest, più apprezzato dall’occidente che all’interno del suo Paese. Molti anche da noi i commenti qualcuno non proprio riguardoso, ne cito solo due:

Massimo Recalcati che dedica un vecchio proverbio arabo a colui che in nome della pace ha cambiato la storia “sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani credendo di avere vinto. Ma i cani restano cani e i leoni leoni”

Marco Rizzo invece festeggia la morte di Gorbaciov: “era dal 1991 che aspettavo di brindare”

Buon weekend

MONDO

Si cerca un’intesa europea sul tetto del prezzo del gas, nel frattempo si tenta di sganciare il prezzo dell’elettricità visto che una parte della stessa viene prodotta da altre fonti meno costose. La Germania apre al tetto del prezzo del gas, una delle principali battaglie del presidente Draghi in Europa per sfuggire ai ricatti russi. Anche Von Der Leyen d’accordo su anticipare la riforma del mercato energetico europeo prevista per il 2023. L’accelerazione frena il prezzo del gas.

L’Europa è pronta a sospendere l’accordo speciale sui visti ai russi, alcuni membri dell’Unione hanno chiesto di bandirli totalmente. Il Cremlino: risponderemo se l’Europa abolirà i visti.

Scontro in Libia a Tripoli causato dalle forze vicine al generale Haftar che hanno tentato di prendere il controllo della capitale ed esautorare il governo internazionalmente riconosciuto: 32 morti e 159 feriti.

Nuovi attacchi russi verso la centrale di Zaporizhzhia. L’Ucraina teme un incidente che comprometta l’attività della delegazione dell’Aiea preposta a visitare la centrale.

La Nasa annulla il lancio di Artemis, rinviato il ritorno sulla luna.

È morto Gorbaciov aveva 91 anni: guidò le riforme e chiuse la guerra fredda, fu l’uomo del dialogo che oggi si è irrimediabilmente interrotto. Putin nega i funerali di Stato.

Attacchi Ucraini su Kherson, ripresi con le bombe tre villaggi.

Cina, stretta per il Covid milioni di cittadini tornano in lockdown.

CASA NOSTRA

Scuola e covid, niente DAD e mascherine per il ritorno sui banchi. Sulla proposta del sabato in DAD, no dei sindacati.

Riscaldamento giù, meno acqua calda e insegne luminose spente, queste le mosse dell’Europa per risparmiare energia. L’azione del Governo per ridurre i consumi: termosifoni giù di 2 gradi e accesi 2 ore in meno. Idea dei comuni:ora legale perenne

Benzina, prezzi di nuovo in risalita. Prorogato fino al 5 ottobre il taglio delle accise.

Covid, cambia la quarantena, gli asintomatici a casa 5 giorni.

Draghi ai ministri arrivare al 50% di obbiettivi PNRR entro ottobre

POLITICA

Caro bollette, i partiti chiedono una tregua sul gas, servono interventi per 30 miliardi.

Draghi si dice pronto al confronto con i partiti su misure aggiuntive ma senza aumentare il deficit di bilancio. Si attendono i dati delle entrate del mese di agosto nella speranza di un maggior gettito che in ogni caso non sarà sufficiente.

Da subito il Governo ricerca almeno 10 miliardi per finanziare i nuovi interventi contro il caro energia.

Divisioni nel centro destra sui migranti, Meloni: blocco navale. Salvini: reintrodurre i nostri provvedimenti.

Sondaggi, allunga Fdl che sfiora il 25%, quasi doppiata la Lega. Giù Forza Italia.

Meloni dice sì al rigassificatore di piombino.

ECONOMIA

L’Italia accelera: economia in crescita dell’1% nell’area Ocs. Più in aumento dello 0,3% nel secondo trimestre. Frena la Germania sconvolta dalla grande emergenza energetica.

ITA, il dossier della vendita arriva a Palazzo Chigi. Msc e Lufthansa sono avanti. Arriva poi la la scelta del tesoro: sì alla cordata Certares-Air France, Delta e Klm partner operativi.

Attacco di Meloni: doveva aspettare il nuovo governo.

Dai bar ai produttori di fiale e medicinali, la folle corsa dei prezzi mette in pericolo interi comparti. Sale l’allarme delle associazioni: bisogna fare in fretta.

Istat: l’inflazione ad agosto sale al 8,4%, il massimo da dicembre 1985. Carrello della spesa più caro del 9,7%,

Pnrr, il governo accelera, Draghi sferza i ministri: “Serve uno sforzo straordinario”. Vertice per varare i provvedimenti previsti entro ottobre.

CULTURA

L’attrice spagnola Munoz Morales inaugurerà la 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Speranze per i film italiani, da Amelio a Guadagnino.

MTV Award per i Maneskin, ma c’è il rischio censura per un seno scoperto di Victoria De Angelis, unico elemento femminile della band.

SPORT

Terza giornata del Campionato di calcio, dopo 3 partite nessuno a punteggio pieno, 6 squadre prime in classifica.

La classifica del campionato di calcio si muove con il turno infrasettimanale, pareggio tra Milan e Sassuolo, vincono Inter e Roma.contro Cremonese e Monza. Vince anche la Juve, pareggia il Napoli. Vince anche l’Atalanta a Torino e affianca la Roma in testa alla classifica.

Gran premio in Belgio, Verstappen vola dal 14 esimo posto al primo e ipoteca il mondiale, Sainz terzo e Leclerc solo sesto.

INCHIOSTRO SPRECATO

Rocio Munoz: “Il matrimonio con Raul Bova? Deve chiedermelo lui”