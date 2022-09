le notizie della settimana: prezzo del gas, finiremo così?

10 Settembre 2022

Crisi energetica e prezzo del gas tengono banco tra le notizie della settimana. Il piano dell’Unione Europea, fa diminuire il prezzo del gas che ha avuto valori altalenanti negli ultimi giorni. Nel piano del governo spuntano diverse raccomandazioni: docce più fredde e più brevi, termosifoni a 19 gradi, lavatrici e lavastoviglie da utilizzare solo a pieno carico, maggiore attenzione all’utilizzo del gas per cucinare, TV e strumenti elettronici non in stand by ma staccati la notte. Piccoli sacrifici che potrebbero essere di aiuto. Oltre all’aumento delle materie prime la crisi energetica colpisce non solo le imprese energivore, ma tutta la catena del retail e del commercio. L’aumento delle bollette causerà un ulteriore aumento dei prezzi al consumo nonostante le imprese cerchino di contenerlo.

L’avvicinarsi della scadenza elettorale alza i toni della politica.

Si avverte una certa irritazione del PD che dall’obbiettivo iniziale del campo largo, oggi non trova i numeri sufficienti a contrastare la destra. Il mancato accordo con altre forze politiche, 5S prima e Calenda poi, non ha portato a previsioni di consenso confortanti. Ora si appella al voto utile paventando un allarme democratico. È alla ricerca di un 4% in più per confinare la destra al di sotto del 55% dei seggi.

Ultimo sondaggio di Ipsos: FDIsale al 25%, cala il PD 20,5%, i 5S 14,5% superano la LEGA 12,5% FI 8%, Azione+Iv 6,7%. Complessivamente centro destra al 46,6% e centrosinistra al 27,2%.

Divergenze sull’efficacia delle sanzioni alla Russia dividono opinionisti e politici, Salvini in testa. Molti ritengono che la dura reazione di Putin sia lo specchio della sua debolezza e le minacce certifichino il risultato positivo delle sanzioni che, come previsto si sarebbero fatte sentire nella seconda metà dell’anno. I toni accesi tra Grecia e Turchia coinvolgono l’Europa che si schiera con la Grecia, membro dell’Unione (la Turchia è membro Nato ma non fa parte dell’Europa). La reazione del leader Turco minaccia di rivedere l’accordo sul grano.

Ci lascia la Regina Elisabetta II, da 70 anni al trono. Carlo III, a 73 anni, diventa il nuovo re.

Buon weekend

MONDO

Nuove minacce da Mosca: “sta cominciando una tempesta globale”. Reazioni alle notizie delle nuove misure punitive di Usa e Ue.

Gli ispettori ONU dichiarano, dopo l’ispezione, che è stata violata l’integrità fisica della centrale di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa.

La minaccia nucleare è reale, serve subito una safe zone.

Liz Truss è la nuova Premier del Regno Unito.

Avvertimento dell’Europa alla Russia: “basta ricatti sul gas”. Presentato un piano che comprende risparmi, tetto ai prezzi, e tasse sugli extra profitti

CASA NOSTRA

Mosca contro il nostro Paese: “gli italiani soffriranno”. Si assiste ad un nuovo attacco hacker. Il ministro Cingolani: “mentalità totalitaria, non prendiamo ordini da nessuno”.

Al via la campagna del governo per ridurre i consumi, dal riscaldamento alle docce brevi e stand by di tv e altri dispositivi. Gli impianti a carbone sono pronti a incrementare la produzione su richiesta del governo.

Incendio in una azienda chimica a San Giuliano Milanese, alle porte di Milano, si teme il pericolo ambientale.

POLITICA

Davanti alla platea di Cernobbio, durante il forum Ambrosetti, Salvini mette in discussione l’efficacia delle sanzioni alla Russia. Meloni si sfila.

Ogni candidato politico lustra l’argenteria e la espone davanti agli imprenditori.

Il ministro Giorgetti preoccupato per i costi che crescono, vede problematici alcuni pezzi del Pnrr: “progetti nati in un’altra epoca, o se ne realizzano di meno o servono altri soldi”.

Cresce la quota di astenuti e indecisi, siamo al 42%.

Meloni spinge sul presidenzialismo e propone una bicamerale. Conte: il reddito di cittadinanza scelta epocale, va mantenuto. Incubo in Forza Italia per il possibile sorpasso da parte del terzo polo. PD concentrato sulla rimonta con l’obbiettivo della “non vittoria” della coalizione rivale.

Slitta il decreto aiuti bis, la causa è lo scontro tra i partiti che litigano sul super bonus. L’accordo di ritirare tutti gli emendamenti è saltato, M5S e Alternativa C’è hanno fermato i lavori.

Letta risponde a Meloni e chiude alla proposta sul presidenzialismo.

ECONOMIA

Gas, il prezzo si impenna di nuovo dopo lo stop di Nord Strem. Cambio euro-dollaro ai minimi.

La Bce avverte Meloni, scudo anti spread, solo con i conti a posto

Bonus anti-inflazione, mancano i fondi, addio ai 200 euro per 400 mila lavoratori autonomi con un reddito fino a 35 mila euro l’anno.

Assolombarda, la proposta del presidente Spada: estendere a tutte le imprese il credito di imposta per l’efficientamento energetico.

Il Ministero dell’Economia ha trovato un tesoretto che arriva dall’extra gettito tributario. Il nuovo decreto aiuti potrebbe valere 12 o 13 miliardi.

PIL l’Italia cresce più dell’Eurozona, più 1,1% in tre mesi. Crescono i consumi.

La Bce aumenta i tassi, + 0,75% l’Euro perde un ulteriore 0,83% sul dollaro.

CULTURA

Continua la 79ma Mostra Internazionale del cinema di Venezia: l’arrivo da star di Timothy Chalamet, protagonista del film di Luca Guadagnino; la polemica in diretta di Gianni Amelio con un critico, alla conferenza stampa di “Il signore delle formiche”; la standing ovation di 6 minuti per Brendan Fraser protagonista di “TheWhale” di Darren Aranofsky e l’arrivo in sordina di Brad Pitt.

Da giovedì a domenica il Festival della Comunicazione nella cittadina ligure di Camogli, aprirà con un omaggio a Piero Angela, grande amico della manifestazione.

SPORT

Campionato di calcio, al Milan il derby milanese, pareggia la Juve, crolla la Roma a Udine, vince il Napoli. Atalanta sola in testa alla classifica

Inizia la Champions, prima sconfitta della Juve in casa del PSG, pareggio del Milan con il Salisburgo. L’Inter strapazzata dai tedeschi del Bayer. Napoli show, rifila 4 reti agli inglesi del Liverpool.

Automobilismo: dominio assoluto di Verstappen, aspettando il GP di Monza.

INCHIOSTRO SPRECATO

Salvini e la sua fidanzata sfilano a Venezia.