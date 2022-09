le notizie della settimana: a scuola senza mascherine e senza insegnanti

17 Settembre 2022

Questa settimana è iniziata la scuola, le misure anti Covid rigide che hanno caratterizzato gli ultimi due anni scolastici non ci saranno più. Si potrà stare in classe senza mascherina e si potrà riavere il compagno di banco, senza più l’obbligo del distanziamento. Restano però i soliti problemi, come l’edilizia scolastica, il numero degli alunni per classe e l’alto numero di insegnanti precari, per citare solo i principali. Sarà compito del futuro governo occuparsene.

La penultima settimana politica che precede le elezioni è stata, come da regola, orfana dei sondaggi, non sono mancati però gli attacchi tra le diverse forze politiche, alcune vittime anche del fuoco amico. Il confronto tra Letta e Meloni, con Calenda a fare la parte del terzo incomodo, Meloni che critica Salvini, accusato di essere addirittura più polemico dei rivali del centro sinistra. Berlusconi minaccia di uscire se gli alleati non si dimostrano europeisti, Conte che fa il bagno di folla nella sua Puglia e al sud, culla del reddito di cittadinanza. Tutto il mondo politico agitato dalle presunte ingerenze russe con la Lega che minaccia querele.

L’Ucraina avanza e riconquista km di territori precedentemente occupati dalle forze russe. Su questo risultato tutti si dichiarano soddisfatti e rivendicano l’appoggio per la fornitura di armi all’Ucraina, sul carro dei vincitori non c’è più posto.

Ancora pochi giorni di attesa per il funerale della Regina Elisabetta, la cui salma è stata scortata fino a Westminster. Il percorso della fila per la camera ardente lungo 16 km dimostra la compattezza del Regno Unito.

Tiene banco la vicenda Totti-Ilary, intere lenzuolate di articoli hanno occupato i giornali, per alcuni anche le prime pagine. D’accordo, calcio, coppia famosa, tradimenti, vicende nazional popolari, ma una sovraesposizione mediatica è innegabile.

Buon weekend

MONDO

Nuova avanzata di Kiev l’esercito Ucraino avanza a nord-est recuperando oltre 3.000 km quadrati di territorio. I russi si vendicano e attaccano le centrali termiche del Paese.

Kiev avanza anche a sud e riconquista altre 20 località. Putin infuriato, indiscrezioni su future dimissioni dello zar.

La UE stila il regolamento per l’elettricità, ridurre il consumo di energia nelle 3-4 ore di punta nei giorni feriali, tetto ai ricavi aziendali provenienti dall’elettricità, per le imprese, prelievo solidale su profitti di greggio e gas. Non c’è per ora nessun accordo sulla previsione di un tetto al prezzo del gas.

Gli USA accusano la Russia di aver versato 300 milioni di dollari a 24 Paesi, anche europei con lo scopo di influenzare i politici. Manovra volta a condizionare le dinamiche politiche e sociali di altri stati.

I falchi pro-guerra ora arrancano, Putin: “a marzo il Presidente rifiutò un piano di pace”.

Incontro tra Putin e il Premier cinese che chiede stabilità contro il caos.

CASA NOSTRA

Riparte la scuola senza particolari restrizioni, ma organizzata per ogni evenienza. Resta da scongiurare un nuovo picco di casi di covid. Opinioni contrastanti sull’ipotesi settimana corta, che prevede la possibilità per gli studenti di restare a casa il sabato in dad per il caro energia.

In arrivo i nuovi aiuti: bonus bollette esteso e smart working prorogato per chi ha figli fragili e minori di 14 anni.

Le nostre forze politiche chiedono l’intervento del Copasir per fare chiarezza sulle presunte ingerenze Russe.

Il presidente del Consiglio Draghi, telefona a Zelensky e lo rassicura sulla continuità degli aiuti all’Ucraina.

Giuliano Amato dice addio alla Consulta.

POLITICA

Superbonus, passa il decreto aiuti: facilitazioni nella cessione del credito per gli sgravi del 110%. Carburanti proroga dello sconto, smart working fino a dicembre per i fragili. Resta però lo stop alla delega fiscale che conteneva altri provvedimenti compresa la riforma del catasto.

Passa un emendamento di Forza Italia con il disappunto del governo che prevede di togliere il tetto agli stipendi dei dirigenti fissato a 240mila euro dal governo Renzi. La questione coinvolge poi anche il Quirinale che esprime la sua contrarietà definendo la norma “inopportuna”. Nuovo emendamento del Governo che ripristina il tetto. Martedì ultimo passaggio in Senato.

Continua la campagna elettorale, Letta cerca di giocarsi la partita al sud, Meloni nel suo comizio a Milano alla preoccupazione della Ue risponde: difenderò gli interessi italiani, Conte insiste sul no all’invio di nuove armi all’Ucraina.

Ritorna il campo largo, profezia di Orlando: “se vinciamo un governo con M5s e Terzo Polo”.

Letta e Meloni a confronto su famiglia, Europa e riforme. Il segretario Pd: “mettete a rischi la nostra credibilità in Europa, No al presidenzialismo, si alle adozioni gay”. Meloni: “riequilibrare l’asse in Europa tra Francia e Germania”. Secco no di entrambi a future larghe intese. Salvini insiste sullo scostamento di bilancio per 30 miliardi.

ECONOMIA

Il Papa contrario alla flat tax: paghino i redditi alti. Ridurre le elevate differenze di reddito tra i lavoratori.

Negli Stati Uniti l’inflazione non demorde, crolla Wall Street ma Biden non è preoccupato.

Elettricità: tetto ai prezzi per le imprese.

Dopo Ita, nuovo duello tra Lufthansa e Air France: vogliono comprare Air Portugal.

CULTURA

E’ morto all’età di 70 anni lo scrittore spagnolo Javier Marias, più volte vicino al Nobel.

Si è chiuso il Festival di Venezia, il Leone d’Oro va a “All the Beauty and the Bloodshed” di Laura Poitras. Leone d’Argento a Guadagnino per la miglior regia con il film “Bones and all”.

Scomparso il regista francese Jean-Luc Godard, il padre della nouvelle vague.

SPORT

Gran Premio di Monza, vince Verstappen davanti a Leclerc.

Pallavolo: l’Italia batte la Polonia e sale sul tetto del mondo dopo 24 anni.

Campionato di calcio, vincono Napoli, Inter, Milan e Lazio, rallenta l’Atalanta che pareggia, ma condivide il primato in classifica con Napoli e Milan. Quarto pareggio per la Juve. Successo della Roma a Empoli.

Champions, l’Inter vince contro il Viktoria Pizen. La Juve crolla in casa contro il Benfica, vincono Milan e Napoli.

Federer si ritira, addio al tennis a 41 anni.

INCHIOSTRO SPRECATO

Fabrizio Corona: “Totti e Ilary si tradiscono da anni è giunto il momento di raccontare la verità”.