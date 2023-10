BCE, non serve prevedere il futuro per smetterla coi rialzi

1 Ottobre 2023

Ho già criticato la BCE perché guarda indietro e non avanti ma adesso non riesce a guardare neanche al presente per capire che alzare i tassi non serve per combattere l’inflazione che è già in forte calo.

Quando ho scritto l’ultimo articolo sul tema il 2 giugno (LA BCE CONTINUA A SBAGLIARE GUARDANDO L’INFLAZIONE E NON LA CRESCITA MONETARIA – GLI STATI GENERALI), l’inflazione era al 7% dopo essere scesa dal picco del 10% e la BCE aveva appena alzato i tassi. Adesso sono passati 4 mesi e l’inflazione è scesa al 4,3% con la quantità di denaro addirittura in calo:

ECB data

Come tutti dovrebbero sapere alla BCE meno soldi in giro vuole dire meno inflazione. E è questo che vediamo. La quantità di denaro in giro scende e l’inflazione sta seguendo con un ritardo di 9-12 mesi. Ciò vuole dire che l’inflazione tornerà sotto il 2% alla fine di quest’anno o all’inizio dell’anno prossimo.

Se la BCE tiene a rispettare il mandato, sarà costretta a tagliare i tassi entro 6-9 mesi quando l’inflazione scenderà sotto il livello del 2%, e quindi a passare da “rialzista a ribassista” in meno di un anno. Se alzerà i tassi del 2% quest’anno per poi doverli tagliarli l’anno prossimo dal 1,5%/2% (che è più o meno la mia previsione attuale), vuol dire che non ha nessuna percezione di come l’economia non reagisca subito ai tassi, ma deve digerire i rialzi e i ribassi. Mi chiedevo all’inizio del 2022 perché non alzare i tassi per drenare la liquidità di Covid e adesso dopo un anno di azioni frettolose mi viene di pensare che la BCE sta per sbagliare nel modo opposto ad alzare troppo quando non è necessario.

Questo grafico fa vedere come il tasso di deposito sta per superare l’inflazione a breve:

ECB data

Il punto che rende questo rialzo ancora più stupido è che già nel 2011 la BCE ha alzato i tassi troppo presto solo per doverli tagliare nell’anno successivo.

Il governo italiano, anzi tutti i governi, dovrebbe alzare la voce perché la politica monetaria troppo restrittiva dalla parte della BCE sta portando ad un rallentamento economico inutile. Non serve avere i tassi a questi livelli per sconfiggere l’inflazione perché l’inflazione non è mai stata altro che una conseguenza della forte crescita del denaro durante Covid che adesso va in calo. E’ transitoria come pensavano alla Fed e alla BCE, solo che l’economia digerisce queste cose più lentamente di quanto loro capiscano e dovrebbero avere una certa intuizione a prevedere l’economia che francamente non hanno.