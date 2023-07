Brunico a tutta illustrazione con Ripido festival 2023

5 Luglio 2023

Ai blocchi di partenza la seconda edizione di Ripido Illustration festival, che si terrà a Brunico dal 7 luglio al 12 agosto. Nelle giornate del 7, 8 e 9 luglio grande apertura con eventi e presentazioni che accompagneranno i visitatori alla scoperta delle mostre per oltre 250 opere di 16 illustratori ospitate in sedi inedite della città. Talk, incontri, disegni dal vivo, trekking con gli artisti saranno solo alcune delle attività proposte, mentre le cinque esposizioni di questa edizione coinvolgeranno sedi diverse, ciascuna con la sua particolare identità, come la Casa Ragen o la Ripido Gallery in pieno centro.

Bianca Bagnarelli, Manuele Fior, Antonio Pronostico, Andrea Ucini sono i protagonisti della mostra Four Lines all’inedito spazio RIPIDO GALLERY, a cura della galleria torinese Caracol, che porta a Brunico alcune delle sue punte di diamante, riconosciuti sia a livello nazionale che internazionale. Quattro linee, quattro stili, quattro pezzi da novanta del disegno italiano. Manuele Fior è uno dei fumettisti più importanti degli ultimi vent’anni, in mostra una collezione di sue illustrazioni, Andrea Ucini è un maestro dell’illustrazione concettuale ed è autore dell’immagine di copertina del festival, Antonio Pronostico realizza incredibili disegni a matita e negli ultimi anni si è imposto nel panorama italiano, Bianca Bagnarelli è considerata a livello internazionale una dei talenti più interessanti del fumetto e dell’illustrazione contemporanea.

La Vecchia Palestra accoglierà Visions, collettiva di dieci autori curata da illustation.it, progetto nato nel 2020 a Torino che vuole portare l’illustrazione di qualità nelle case di tutti. Francesco Bongiorni, Andrea De Luca, Lucia De Marco, Camilla Falsini, Chiara Ghigliazza, Joey Guidone, Daniele Morganti, Marta Pantaleo, Elisa Puglielli, Jacopo Rosati. Dieci autori, dieci stili diversi, dieci lavori ciascuno per un totale di cento tavole: si spazia tra dieci visioni dove l’approccio all’immagine compie percorsi differenti, aprendoci a nuovi codici creativi. Illustrazioni concettuali o marcatamente grafiche, delicate oppure nette e decise, colori accesi oppure romantici acquerelli.

A Casa Ragen saranno esposte due mostre, una personale di Elisa Seitzinger, dal titolo SIMBOLICA, e una raccolta dei vincitori di Annual dell’associazione Autori di immagini 2023. Elisa Seitzinger, una delle illustratrici più richieste e apprezzate degli ultimi anni, con il suo stile, assolutamente unico ed originale, crea un dialogo tra un’epoca medievale e i giorni nostri, restituendoci una reinterpretazione del presente dove sacro e profano, alto e basso, convivono all’interno di un rinnovato universo visivo. In mostra sono esposti tre filoni del suo lavoro, illustrazioni ispirate all’universo femmineo, realizzate per il mondo della musica e per l’editoria. Autori di Immagini è l’associazione che dal 1980 lavora al fianco dei professionisti ed artisti dell’illustrazione, del fumetto e dell’animazione italiana. Ogni anno AI realizza il prestigioso Annual, una delle pubblicazioni italiane più autorevoli e comprensive dell’immagine illustrata in Italia e in Europa. Divisa in 9 categorie, offre una prestigiosa vetrina per gli autori selezionati, sia per quelli già affermati, sia per coloro che stanno intraprendendo la loro carriera. Nato negli anni novanta per offrire un riconoscimento alla creatività e alla qualità dell’immagine illustrata made in Italy, Annual cresce in autorevolezza e visibilità di anno in anno, premiando l’eccellenza dell’illustrazione italiana. A Ripido Festival a Casa Ragen sono esposti i vincitori del 2023. L’Art Cafè Pinta Pichl ospita l’affascinante mostra personale ONIRICA di Marina Marcolin, illustratrice e pittrice di enorme talento e bravura. I suoi acquerelli le hanno conferito negli anni numerosi riconoscimenti in Italia e all’estero. I suoi lavori sono immagini delicate, misteriose, oniriche, create con grande maestria e con una sensibilità estremamente raffinata.

PROGRAMMA TALK:

• Sabato 8 luglio 11.30 Vecchia Palestra: L’illustrazione al tempo dei social. Roberto Balocco (Illustation) dialoga con con gli autori e le autrici di Illustation in mostra alla Vecchia Palestra.

• Sabato 8 luglio ore 16.00, Casa Ragen: Illustrazione & fumetto, contaminazioni e differenze Manuele Fior & Antonio Pronostico dialogano con Arianna Malacrida (Ghirigori Agency).

• Sabato 8 luglio ore 17.00, Casa Ragen: La creatività è un affare di famiglia: Elisa Seitzinger e Tommaso Delmastro (Undesign – Communication Agency) in dialogo con Federico Cano Correa (Galleria Caracol).

Il festival è organizzato da Associazione Culturale Il Telaio con la direzione artistica di Giulia Neri, Federico Caso Correa, Camilla Mineo, Roberto Balocco. Realizzato grazie al contributo dell’Associazione Turistica Brunico Plan de Corones, Regione Autonoma del Trentino, della Città di Brunico e della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano. In collaborazione con MyGiclée, Caracol Art Gallery, Illustation.

Info e programma completo qui.