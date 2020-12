Il Concerto di Natale di Vinicio Capossela dal Fuori Orario

16 Dicembre 2020

Per conoscere veramente tutto l’estro di Vinicio Capossela c’è un appuntamento imprescindibile. E’ qualcosa che lui tiene nei giorni che da Natale arrivano fino a San Silvestro, un concerto-evento che emerge dalla nebbie dell’inverno. Sono stato due anni fa a presenziare a questo appuntamento e ne ho dato anche conto, come inviato da una piana che sembra avere solo nostalgia del mare. Sono arrivato nei pressi della sala concerti, sono sceso dal pullman che mi ha portato fino lì con una comitiva raccolta lungo tutta Italia, e mi è bastato annusare l’aria turgida della bassa per comprendere che non mi sarei limitato solo a assistere a un concerto. Gli occhi si erano già spalancati di fronte al posto, alla sede dell’evento, a quel palcoscenico messo dirimpetto ai vagoni di un treno vero, nero come il buio della notte che ci stava ospitando. Poi è cominciata la marionetta delle canzoni, il corpo ha cominciato a muoversi a ritmo con il loro andare, e tra i brani noti del cantante si sono infilate anche canzoni per fare omaggio al Natale. Ne è seguita una crema di emozioni. Quest’anno che il coprifuoco ci terrà tutti dentro, anche nelle notti più baronesche dell’anno, potremmo assistere a quello stesso evento dal focolare, stretti con chi preferiamo, seduti su un pezzo di cartone. Accesa l’apparecchiatura utile alla connessione, versato il biglietto, comincerà la tenzone tra le canzoni di Vinicio e quelle dello Spirito del Natale. Assistere sarà semplice in compagnia di un po’ di vino, e che ognuno si porti il suo. Ma il canto non potrà essere interrotto, per cui occhio a scegliere bene la data. Il 25 dicembre dalle 22.30 si principia.

Il video sarà disponibile dal 25 dicembre 2020 alle ore 22.30 fino al 6 gennaio 2021 e i biglietti da acquistare sono da cercare con dovizia.