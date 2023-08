Prima e dopo lo Sponz Fest

23 Agosto 2023

Qualche mese fa un amico mi ha chiesto perché ho deciso di dedicare tanti articoli allo Sponz Fest. Ho risposto: perché c’è un prima e c’è un dopo. Perché a Calitri io sono arrivato qualche anno prima che iniziasse lo Sponz, esattamente nel 2010. E fu una vacanza strepitosa, ne ho parlato per mesi con amici e parenti. E da allora sono tornato tutte le estati, anche nel 2013, anno in cui vidi i primi manifestini dell’evento ideato da Vinicio Capossela. Però quell’anno partii per tornare a casa proprio prima che lo Sponz iniziasse, è stata l’unica edizione a cui sono mancato.

C’è un prima e c’è un dopo anche nelle testate giornalistiche per cui ho scritto. Due siti di informazione. Il secondo è stato quello che ha dato origine a questa mia tradizione del mese di agosto. Si chiama ‘Gli Stati Generali’, per questo sito ho fatto da inviato allo Sponz pubblicando le mie cronache da Calitri, e dagli altri luoghi di Irpinia, dal 2016 in poi.

Il mio amico continuava ad ascoltarmi, e io continuavo a parlare.

C’è un prima è c’è un dopo anche nella percezione che ho avuto di me come testimone di un evento a cui mi sono reso conto sempre più di appartenere. E’ stato a questo punto che il mio amico mi ha guardato con una certa perplessità. Il concetto di ‘appartenenza’ sembrava gli suonasse strano. Nella mia testa però esso era ben chiaro, è una domanda fondamentale per chi abita da queste parti, e così ho proseguito nel mio discorso.

C’è anche un prima e un dopo all’interno dello Sponz, evento che ha sperimentato varie mutazioni, fino a trovare la sua forma migliore, quella di questi ultimi anni, concentrando al Vallone Cupo le serate finali dello Sponz, quelle della festa, quelle senza orario, quelle in cui si celebra una comunità che si ritrova ogni anno da queste parti.

E c’è un prima e c’è un dopo anche nella decisione di ripubblicare tutti i miei articoli di questi dieci anni in unico volume per Amazon Kindle Direct Publishing, dando a tutto quanto ho scritto una sequenza temporale, e rileggendo tutto per capire lo Sponz dov’era e dove sta andando, e io dov’ero e dove sto andando.

Il mio amico mi ha chiesto il nome della mia raccolta di articoli. Sponz X, gli ho detto. E X sta per dieci in numero romano, ma è anche quell’incognita matematica, la prima incognita, in cui ci si imbatte a scuola. Una scuola che non è mai finita, a giudicare da dov’ero e dove sto andando.

E ne scriverai altri di articoli?, ha chiesto il mio amico. Presumo, dieci anni sono un ciclo abbastanza lungo, si creano ramificazioni importanti in dieci anni. E allora penso di sì, ma c’è un prima e c’è un dopo anche per questo.

