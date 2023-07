Enough not enough: torna Santarcangelo festival

3 Luglio 2023

Un programma diffuso, ibridato, capace di mescolare luoghi, linguaggi performativi, esperienze interpretative nazionali e internazionali: torna dal 7 al 16 luglio Santarcangelo festival, con un claim – enough not enough – che vuole essere un invito alla riflessione sulla realtà sociale in cui quotidianamente viviamo immersi. Giunto alla sua 53esima edizione il festival s’interroga, fra teatro di prosa, danza, performances di arte visiva, per un totale di oltre 100 repliche, sui limiti che sentiamo di dover dare alle ingiustizie, alle mancanze, alle situazioni di sfruttamento a cui assistiamo ogni giorno. Cosa siamo ancora disposti ad accettare e cosa risulta ormai inaccettabile? Per dieci giorni il borgo di Santarcangelo sarà il palcoscenico diffuso per questa analisi collettiva e multidisciplinare curata, per il secondo anno, dal drammaturgo polacco Tomasz Kireńczuk, che ha voluto proporre al pubblico opere dai contorni di genere non nettamente definiti, affiancando figure di riferimento della scena internazionale a performer al loro primo debutto in Italia.

Tra le personalità più affermate, saranno presenti la francese Rébecca Chaillon (originaria della Martinica, al suo debutto italiano), l’autrice e performer Ligia Lewis, residente a Berlino, la ricercatrice, coreografa e performer brasiliana Ana Pi, l’artista e performer canadese Dana Michel, l’interprete francese Nach, l’artista canadese multidisciplinare Clara Furey e il performer, musicista e artista visivo tedesco Julian Hetzel in collaborazione con la performer sudafricana Ntando Cele. Sono numerosi i giovani performer che porteranno i loro spettacoli per la prima volta in Italia: la lituana Anna-Marija Adomaityte, il sudafricano Tiran Willemse, l’artista e attivista bielorussa Jana Shostak e l’artista palestinese Basel Zaraa. Il debutto italiano del performer polacco-olandese Wojciech Grudzinski sarà supportato dal primo bando EFFEA – European Festivals Fund for Emerging Artists, mentre nell’ambito di BE PART – Art BEyond PARTicipation, Piazza Ganganelli ospiterà il progetto The Guxxi Fabrika dell’artista visiva e performer cilena Cote Jana Zuniga, anche lei al suo debutto italiano. Dopo il successo dell’anno scorso, tornano al Festival – con due nuovi spettacoli – Alex Baczynski-Jenkins, performer polacco-britannico, e Catol Teixeira, performer brasilian* non binari*, mentre la neozelandese Kate McIntosh è l’artista ospite del progetto di performance “in scatola” Samara Editions. Completano il programma internazionale, la performer svizzera Mélissa Guex e l’artista giamaicano-norvegese Harald Beharie.

Tra le proposte italiane, oltre alla performer e autrice Chiara Bersani, alla danzatrice, performer e coreografa Cristina Kristal Rizzo e al duo formato dalla performer, attrice e autrice Silvia Calderoni e dalla performer, attivista e ricercatrice Ilenia Caleo, vedremo anche la performer, regista e artista visiva Eva Geatti, ColettivO CineticO e Francesca Pennini, il collettivo Dewey Dell, le performer e coreografe Giorgia Ohanesian Nardin e Sara Sguotti. L’attrice, performer e regista Emilia Verginelli e l’artista sonora e musicista Agnese Banti presenteranno due nuove produzioni, risultato del lavoro svolto nell’ultimo anno grazie a FONDO, il nuovo progetto dedicato al sostegno della giovane creatività, sviluppato da Santarcangelo Festival insieme a 12 partner nazionali.

Questa edizione sarà anche l’occasione per il lancio della prima edizione di DanzER, un progetto per la promozione internazionale della danza contemporanea dell’Emilia-Romagna organizzato dal Tavolo Regionale della Danza e costituito dall’Assessorato Regionale per la Cultura e il Paesaggio, ATER Fondazione, Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto, ERT Fondazione e Rete Anticorpi Emilia-Romagna.

Un programma ricco e intenso che, come ricorda il curatore, non si limita ad essere ospitato dalla città di Santarcangelo, ma entra a farne parte, mescolando le esperienze artistiche al vissuto dei cittadini, lo spazio scenico ai luoghi di tutti i giorni, ricreando un profondo senso di comunità, offrendo al pubblico un’esperienza autentica e generativa.

Inoltre, sempre dal 7 al 13 luglio, sarà possibile assistere a dj set notturni “Imbosco”, uno spazio onirico da abitare quando il sipario calerà sugli spettacoli giornalieri. Uno spazio di socialità, distensione e divertimento, ma soprattutto di energia diffusa per tutto il pubblico.

Info e biglietti: www.santarcangelofestival.com | info@santarcangelofestival.com | tel. 0541 626185

Ph. Credits Simona Diacci – Irene Guzman – Luca Ferreira – Piero Tauro