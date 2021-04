No al processo in contumacia a Foucault (senza prove)

22 Aprile 2021

Le infamanti “accuse” (meglio sarebbe a dire illazioni) contro Michel Foucault sono diffamazioni che mai potranno essere provate, in quanto il supposto attore delle azioni che esse denunciano, non potrà mai querelare e difendersi in un tribunale, essendo morto (a differenza di Socrate che purtroppo ne fu vittima – di illazioni simili – e condannato a morte bevve la cicuta).

Eppure i «liberali e garantisti» (quando fa a loro comodo, e con quelli che a loro piacciono), giornalisti e non solo, già lo hanno condannato in contumacia. E siamo ancora ad ascoltare questi argumenta ad hominem per dissentire da un pensiero che evidentemente non si è in grado di comprendere, se non da sintesi manualistiche, quando va bene. Che si possa dissentire va benissimo, ma perché infamare un morto che non può più difendersi? I garantisti dove sono? Perché non parlano? Si può tollerare tutto questo?

Posso dire che questi nuovi Licone, Anito e Meleto suscitano in me un assoluto sentimento di riprovazione? Non si può? Poco male, in parresia lo dico.

PS. Leggetevi piuttosto il libro di Didier Eribon, un capolavoro.