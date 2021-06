Simone Weil, l’ebraismo e la Chiesa

24 Giugno 2021

Per il giudaismo ortodosso chi nasce da madre ebrea è ebreo, e anche se si converte rimane tale. Se invece è un non ebreo e si converte (ma la cosa è lunga e difficile) , entra nel popolo d’Israele per sempre. Ad esempio, Lorenzo Milani Comparetti, conosciuto come Don Milani, che fu battezzato dai genitori appena nato (lui ne parlava come “battesimo fascista”) a causa delle leggi razziali (essi stessi si battezzarono), rimane ebreo, anche se poi si convertì “davvero” e si fece prete, per molti cattolici santo.

Ora il problema si pone anche per Simone Weil, sarebbe ebrea anche se si fosse “convertita formalmente ” al cristianesimo.

In Lettera a un religioso (Adelphi 2018 [13a]), e anche soprattutto nei Cahiers, eccepisce molti stereotipi tipicamente antigiudaici contro Israele – che lei riduce a guantone legge nella traduzione cristiana in suo possesso della Bibbia. Figlia di una famiglia ebraica, ma agnostica e integrata, non ebbe nessuna formazione religiosa istituzionale, ma dopo un percorso di travaglio interiore e un lungo studio filosofico, alternato a generose – a a tratti autolesionistiche – pratiche militanti (fu operaia, partecipò alla Guerra civile spagnola, aiutò molti – anche perseguitati, durante la guerra etc) in Lettera a un religioso, si proclama cristiana («Io credo in Dio, nella Trinità, nell’Incarnazione, nella Redenzione, negli insegnamenti dell’Evangelo (ivi p. 91) (…)ma non riconosco alla Chiesa alcun diritto di limitare le operazioni dell’intelligenza o le illuminazioni dell’amore nell’ambito del pensiero (…) “per tal motivo e per molti altri analoghi fino ad ora non ho mai rivolto a un prete a domanda formale del battesimo”, “gli anathemata sit non sono altro che storia, non hanno valore attuale )(vi, p. 94). Per lei la Chiesa che emetta un “anathemata sit” è un totalitarismo spirituale (e anche politico). Per queste e altre ragioni S. Weil stigmatizza anche l’ebraismo, di cui ignora tutta la tradizione talmudica, e che legge solo come espressione dell’Antico (sic) Testamento. In una lettera ad un importante politico della repubblica di Vichy, si proclama aliena dall’ebraismo, e riconosce che la sua formazione è avvenuta nella tradizione cristiana, ellenica e culturale francese. E (cosa grave, questa sì antisemita) propone una completa integrazione forzata degli ebrei, (conversione forzata?) per riconoscerli solo come cittadini e non come nazione (ma questo è un punto che in Francia è presente sin dall’Assemblea nazionale del 1789, si pensi all’affermazione del conte Clermond-Tonerre nel discorso tenuto il 23 dicembre 1789 all’Assemblea Nazionale Francese: “Tutto deve essere rifiutato agli ebrei in quanto nazione; tutto deve .essere concesso come cittadini”») Dunque, anche se non vuole battezzarsi formalmente (ma i teologi parlerebbero di “battesimo di desiderio”) S. Weil si autodichiara credente cattolica, una cattolica modernista : «la chiesa cristiana, senza il pericolo della tirannia della fede sugli spiriti, potrebbe essere collocata al centro di tutta la vita profana e di ciascuna delle sue attività, e impregnare tutto, assolutamente tutto, con la sua luce»- ivi p 95) . (Poi di fatto, ma questo è un problema filosofico a molti – me compreso – sembra molto più catara, ma questo è un dettaglio, per il discorso che sto facendo).

Dire, come fanno molti studiosi, che S. Weil è antisemita, è “un ebrea che odia sé stessa”, paragona l’ebraismo a Maurras, e perfino a Hitler, etc. (purtroppo tale affermazione è presente nei Cahiers, che ricordiamo, erano appunti privati) mette in risalto solo un corno del problema. L’altro, e ciofeche cose analoghe le dice sulla Chiesa – Istituzione, non è nemmeno lambito. Levinas e Catherine Chalier, ribadiscono questo concetto di antisemitismo impiccato, di odio di sé. Ma almeno Levinas riconosce che Weil è diventata “loro” (cioè non è più ebrea), mentre Chalier, nel suo bel libro Il desiderio di conversione (Giuntina 2015), ne fa una analisi più psicologica, ma alla fine è altrettanto decisa nel proclamarla implicitamente una ebrea che odia sé stessa, anche per motivi psicobiografici (annulla l’io autobiografico, vorrebbe annullare annegare del nulla mistico, implicitamente aderendo a posizioni tipiche dell’Advaita, etc).



Ecco, io ho trovato un bel saggio di Cristina Basili dell’università di Madrid, che fa il punto su questo tema, incentrandolo sulla critica della Weil al totalitarismo religioso e politico, al potere in genere; Testo che merita di essere letto, se vogliamo restare a un livello alto di dibattito intellettuale e non vogliamo limitarci ad accuse binaristiche “noi vs loro” ebrea? cristiana? catara?, gnostica? etc). O a usare stereotipi (molto famosi sono quelli cristiani avverso gli ebrei, meno quelli ebrei avverso i cristiani). E quello che io credo, la mia appartenenza religiosa o meno, etc. , in questo contesto non è un argomento. Così come non deve essere un argomento la simpatia o antipatia personale per una persona – Simone Weil- di cui si pretende anche di discernere i segreti moti della sua psiche travasati nei testi intimi, anche quando, come fa Levinas, ne parla come di «santa e geniale» (per poi dire, più o meno, che però non capiva niente di Talmud, porèta, ma questo non era colpa sua; e per fortuna Levinas era un genio e non usa argomenti misogini).

Bisogna rispettare ogni individualità, anche quando non rientra negli schemi generali e universali di una religione istituzionali. Ma la filosofia vera non è mai stata a suo agio con le religioni istituzionali. E con le ideologie identitarie, a maggior ragione.

Ps. Si veda, ad esempio, l’odio verso una filosofa attuale molto famosa, come Judit Butler, accusata, dal mondo clericale e conservatore e dal giornalismo becero, né più né meno di essere una strega.

