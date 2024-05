La nostalgia e l’Amor fati. Ciò che si lascia è perduto.

25 Maggio 2024

La rotta del destino la tracciamo noi.

A margine di “Amor fati” di Marcello Veneziani.

Il presente è ponderato con difficoltà, soprattutto quando uno spezzone della vita sia stato vissuto intensamente.

Affiora il sentimento della nostalgia, dell’irripetibile condizione di un tempo passato, sfiorito.

Come se il presente si annullasse, non esistesse: vi è un conato dell’anima, uno sforzo proteso al ricordo, ad un richiamo del passato, al suo contesto già compiuto.

Se infatti si intende ripetere un film già visto, o fare una rimpatriata, non sarà mai più come prima.

Senti la vecchiezza del presente, la tristezza di una condizione impossibile.

La vigoria del fisico non si può ripristinare, nemmeno con la chirurgia plastica: certe donne non accettano la corrosione del tempo, il presentarsi implacabile delle rughe, la caduta delle forze e ricorrono ad interventi medici che ridicolmente imbruttiscono- (inesorabilmente)-con tiraggi della pelle, il volto e le parti del corpo.

Così non si fa: si ama anche la caduta del tempo: sovvien la tenerezza d’animo che è sublime.

La vecchiezza frantuma il corpo, ma non la voglia di vivere:amate le rughe, sono la gioventù dell’anima.

La nostalgia è una curva, un portarsi all’indietro per raccogliere il tempo versato. Riconosce il fascino dell’inattuale, l’ irriducibilita’ del destino, che giocoforza deve scorrere, come un fiume che deve sfociare nel mare.

La corrente non può risalire, rigurgitare, deve andare irreversibilmente verso quella direzione.

È questa condizione dell’uomo che non accetta il suo destino.

Perché se siamo felici, egoisticamente desideriamo che il tempo si fermi, diventi eterno, non corra verso l’ignoto: la paura e l’angoscia ci prendono.

Ci voltiamo, dunque, indietro e siamo nostalgici: in greco “ritorno” si dice nòstos.

Álgos significa “sofferenza”.

La nostalgia è dunque la sofferenza provocata dal desiderio inappagato di ritornare al già vissuto.

Proust ne ha scritto un capolavoro: “Alla ricerca del tempo perduto”.

D’Annunzio dei versi bellissimi ( La sabbia del tempo): si evoca la condizione dell’ uomo, come quella di chi si pone in un ozio immobile (trattenuto dal cavo della mano) al cospetto della clessidra nella quale scorre la sabbia (sempre), anche quando la capovolgi.

“Come scorrea la calda sabbia lieve per entro il cavo della mano in ozio,

il cor sentì che il giorno era più breve.

E un’ansia repentina mi assale”.

L’uomo dunque deve vivere ed accettare il suo destino predisporsi al futuro, ad una progettualità che deve superare anche la consapevolezza della morte.

Amor fati.

È l’amor fati: accettare il destino della vita per cambiarla, per possederla, per rimuovere la nostalgia che produce melanconia.

Questa è la filosofia dell’ottimismo, del dominio della volontà sull’evento, della forza sulle cose.

Una dichiarazione d’amore per la vita.

Dire sì a tutto: sofferenza e felicità, dispiacere e piacere, miseria e gioia, malattia e salute, tristezza e allegria, dolore e soddisfazione, depressione ed estasi, prostrazione ed esaltazione, lutto ed esultanza.

Ecco perché bisogna porsi sotto il segno del fanciullo che vive sanamente nell’innocenza del divenire, come ci aveva insegnato Nietzsche.

Amiamo ciò che accade, perché l’accadere ha luogo nella forma più potente, più feconda, più vera della volontà di potenza, perché essa è pura necessità.

Amor fati come ha scritto in un bellissimo libro Marcello Veneziani è un antidoto al fatalismo contemporaneo: accogliere l’essere nel suo accadere, perché essere è avere un destino, è accettare la vita con i suoi limiti e le consunte responsabilità, non struggersi per essere altro e stare altrove, è amore metafisico per la realtà, è la serenità degli inquieti, una adeguata replica alla grandezza infinita del destino.

Si deve tendere all’espansione della vita, alla ricerca del piacere e dell’ottimismo.

La mitologia segna lo scorrere del tempo: come un filo che un giorno sarà tagliato.

Le figlie della notte, le Moire sono tre: Cloto, nome che in greco antico significa “io filo”, che appunto filava lo stame della vita; Lachesi che significa “destino”, che lo avvolgeva sul fuso e stabiliva quanto del filo spettasse a ogni uomo; Atropo che significa “inflessibile”, che, con lucide cesoie, lo recideva, inesorabile.

La nera Atropo va rimossa : ciò che si lascia è perduto, se non è vissuto.

Amiamo il destino per trattaciarne noi la rotta.