Immunuel®, la app di cui ha bisogno l’Italia

21 maggio 2020

di Tommaso Ariemma (Accademia di Belle Arti di Lecce), Luciano Canova (Scuola Enrico Mattei)

Illustrazioni di Pierdomenico Sirianni

Prima dell’avvio dell’applicazione, leggere attentamente tutte le informazioni contenute nel presente foglio illustrativo.

Immunuel® non necessita di alcuna installazione. È contenuta già all’interno di ogni utente.

Sistema operativo: ragione (qualsiasi versione)

Precauzioni d’uso: È consigliabile l’uso dell’app Immunuel® in un sistema operativo che abbia eseguito il seguente aggiornamento: Rivoluzione Francese®. Utilizzando un linguaggio di programmazione che si basa sul codice Illuminismo®, Immunuel® rischia il crash in una società che non abbia ancora fatto pace, prima che col digitale, coi principi di libertà ed autonomia

Al primo accesso l’app Immunuel® chiederà all’utente di

a) non trovarsi in uno stato di minorità;

b) essere cittadino del mondo;

c) autorizzare al consenso in base all’imperativo categorico®, che prescrive di 1) non trattare nessun essere umano come mezzo per la diffusione del virus Covid-19, soprattutto se si è infetti; 2) fare in modo che ogni azione futura possa valere come esempio di mantenimento delle distanze di sicurezza per tutti gli altri

Una volta avviata l’app sarà possibile effettuare un’azione solo se universalizzabile e indipendentemente dal proprio status sociale.

Prerequisiti:

1) Libertà individuale

Nelle precedenti versioni di Immunuel® (fino al 1883, data del rilascio dell’app Zarathustra®): 2) Immortalità dell’anima e 3) esistenza di Dio.

Funzioni principali:

a) invio di notifiche di rischio al minimo segnale di comportamenti non conformi all’imperativo categorico®

b) capacità di contribuire tempestivamente all’azione di contrasto del virus Covid-19

c) capacità di garantire il rispetto degli altri, impedendo al desiderio di contatto di diventare una smania®.

d) orientamento verso il benessere dell’umanità e del suo ambiente.

e) Incoraggiamento all’uso del proprio intelletto.

L’uso di Immunuel® è strettamente individuale. L’autolegislazione della volontà è principio determinante nell’app kantiana e prescinde dall’esperienza, che precede.

L’uso di Immunuel® non necessita dunque del benestare esplicito delle autorità.

La Immunuel Srl (Società a Razionalità Limitante) declina ogni responsabilità per incidenti derivanti dall’uso improprio dell’applicazione.

USO regolativo della Pillola Immunuel®

Le funzionalità dell’applicazione possono essere potenziate o liberate da malfunzionamenti dall’uso combinato della Pillola Immunuel®.

Una pillola contiene: Principio Attivo: [libertà] Eccipienti: [razionalità]

a) Indicazioni terapeutiche

Trattamento sintomatico di malfunzionamento dell’applicazione derivato da stati acuti di sfiducia epistemica e/o ontologica, soprattutto se indotti dalla sensazione di vivere all’interno di un paese fondato sull’isteria o sull’indifferenza e in cui le istituzioni sono accusate o di entrare illegittimamente nella vita dei cittadini o di infischiarsene del loro benessere.

b) Modalità d’uso e posologia

Il prodotto va somministrato per via orale e in dose unica. Poiché l’assimilazione della Pillola Immunuel® determina una rivoluzione copernicana del proprio sistema percettivo, si prescrive la massima prudenza prima dell’adozione della terapia.

La Pillola Immunuel® è un principio attivo rigoroso e solido con cui modificare radicalmente la propria visione del mondo ed è stato testato con esperimento in doppio cieco in Germania alla fine del ‘700.

Si consiglia adeguato monitoraggio nella somministrazione a cittadini abitualmente affetti da disfunzioni decisionali (incoerenza, volgarità, invidia) e repentini cambi di schieramento politico al manifestarsi della prima opportunità.

La Pillola Immunuel® garantisce la convivenza delle libertà civili senza alcuna contraddizione, grazie al rafforzamento di una solida autonomia e di un’autodeterminazione che fa della legge interiore e della propria capacità di rappresentarsi le leggi morali il vero principio fondativo del contratto sociale.

La legge interiore consente di andare al di là di stupidi schemi di maggioranze variabili, di accordi a mo’ di ricatto e di istituzioni che abdicano al loro ruolo di decisori per delegare le stesse a tecnocrazie o task force.

Immunuel® (app+pillola) fa piazza pulita della burocrazia barocca che arzigogola discorsi vacui sul potere e la sostituisce con un’idea della ragion pura pratica a priori indipendente dall’esperienza: è l’idea razionale di Stato di diritto.

Con Immunuel® (app+pillola) niente sconti alle correnti di partito, all’uomo solo al comando, alla confusione decisionale di conferenze stampa su Facebook: l’individuo che usa Immunuel® (app+pillola) guadagna una lucidità mentale data dalla responsabilità individuale che si esercita nel rispetto di quella altrui e non richiede alcun intervento esterno.

Controindicazioni della Pillola Immunuel®

Si sconsiglia l’uso della Pillola Immunuel® in rarissimi casi. Essa è invece indicata soprattutto nei soggetti in età adulta, convinti di essere nel giusto quando sollevano questioni di natura etica e in particolare di rispetto della privacy di fronte alla necessità di introdurre sistemi di tracciamento digitale come elemento imprescindibile di una strategia di contenimento della pandemia da Covid-19.

Avvertenze

Conservare in luogo sicuro e lontano dalla portata dei populisti. Non utilizzare la Pillola Immunuel® dopo la data di scadenza indicata sulla confezione esterna. La data di scadenza si intende riferita all’idea di razionalità in confezionamento integro, correttamente conservata e condivisa da una comunità di cittadini liberi.

Indipendentemente dall’inquinamento atmosferico, ci sarà sempre un cielo stellato sopra ogni utente. Tuttavia, il fatto che un utente possa o meno osservarlo e goderne dipenderà da quanti avranno attivato l’app Immunuel®.