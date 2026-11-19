Bibanca ha perfezionato, con efficacia dal 16 novembre 2026, la fusione per incorporazione di Banca della Nuova Terra S.p.A. (BNT), società specializzata nella cessione del quinto dello stipendio e della pensione, entrata a far parte del gruppo BPER nel luglio 2025, a seguito del completamento dell’offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da BPER Banca su Banca Popolare di Sondrio.

L’integrazione, che coinvolge circa 17.500 clienti, consente di riunire sotto un unico presidio industriale competenze specialistiche, capacità distributive e know-how maturati nel segmento della cessione del quinto, rafforzando ulteriormente il posizionamento di Bibanca nel mercato di riferimento.

Con l’operazione, nel perimetro di Bibanca confluisce anche Prestinuova S.r.l. Agente in attività finanziaria, società del gruppo specializzata nella distribuzione di prodotti di credito al consumo attraverso una rete di collaboratori presente su tutto il territorio nazionale.

“Questa operazione ci consente di mettere a fattor comune competenze, processi e relazioni costruiti nel tempo, rafforzando ulteriormente il ruolo di Bibanca come punto di riferimento del Gruppo BPER nel credito al consumo”, dichiara Diego Rossi, direttore generale di Bibanca. “Specializzazione, innovazione e vicinanza alla clientela continueranno a guidare il nostro percorso di crescita, facendo leva sulla solidità e sulle capacità industriali del gruppo BPER”.