BPER e CDP, minibond digitale da 10 milioni per il gruppo SITE

L’emissione, realizzata attraverso la piattaforma BlockInvest e sottoscritta in parti uguali dai due istituti, finanzierà nuovi sistemi di trasporto, software e strumenti di misurazione e controllo per le sedi italiane del gruppo

BPER e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) hanno strutturato per SITE S.p.A. un minibond digitale da 10 milioni di euro su blockchain pubblica, sottoscritto in parti uguali dai due istituti finanziari. L’operazione rientra tra le prime emissioni di minibond tokenizzati realizzate in Italia e rappresenta, secondo quanto comunicato dalle società, la più rilevante per importo.

Il titolo, della durata di sei anni, è stato emesso attraverso la piattaforma BlockInvest, che consente la gestione digitale delle diverse fasi dell’operazione, dalla strutturazione alla sottoscrizione. La tokenizzazione del minibond e la gestione dell’emissione tramite blockchain sono state realizzate nel rispetto del decreto-legge Fintech del 17 marzo 2023, n. 25, con Weltix nel ruolo di responsabile del registro.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di sviluppo degli strumenti di finanza digitale applicati al finanziamento delle imprese. L’impiego della blockchain punta a rendere più efficienti i processi operativi, favorendo la tracciabilità delle operazioni e la gestione digitale degli strumenti finanziari.

Le risorse raccolte saranno destinate all’acquisto di nuovi sistemi di trasporto, software e programmi di misurazione e controllo da utilizzare nelle sedi operative italiane del gruppo SITE, in particolare in Emilia-Romagna e nelle regioni del Sud Italia.

Fondata in Italia nel 1947, SITE è un gruppo internazionale attivo nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture e opere per la pubblica utilità e per le imprese. Le sue attività comprendono i settori delle telecomunicazioni, dell’information and communication technology (ICT), della sicurezza, dell’energia, del comparto ferroviario e dell’edilizia. Il gruppo opera anche sui mercati internazionali, con una presenza in Europa, Nord Africa e Medio Oriente.

«La prima operazione di BPER tramite tecnologia Blockchain si inserisce all’interno di un percorso di innovazione che ci vede attivi nel campo della finanza tokenizzata sin dalle fasi sperimentali, potenziando il lavoro della finanza di impresa con soluzioni d’avanguardia per la crescita dei nostri clienti», ha dichiarato Simone Marcucci, Chief Financial Officer di BPER.

Andrea Nuzzi, Chief Business Officer di CDP, ha sottolineato il ruolo dell’operazione nello sviluppo della finanza digitale: «Grazie al perfezionamento della più rilevante emissione obbligazionaria tokenizzata per dimensione strutturata in Italia, CDP conferma la propria leadership nel campo dell’innovazione finanziaria. A partire delle prime sperimentazioni avviate nel nostro Paese, abbiamo contribuito a tracciare un percorso che oggi trova ulteriore conferma nell’utilizzo della blockchain applicata agli strumenti di finanza per le imprese. Un impegno che continua a guidare la nostra azione nel rendere il mercato dei capitali sempre più moderno, efficiente e accessibile».

Per SITE, il finanziamento rappresenta uno strumento a supporto dei programmi di sviluppo e consolidamento delle attività sul territorio. «Questo finanziamento da 10 milioni di euro rappresenta un tassello importante nella nostra strategia di pianificazione finanziaria. L’operazione, strutturata insieme a partner di assoluto rilievo come BPER Banca e Cassa Depositi e Prestiti, contribuisce a garantire al Gruppo risorse stabili per sostenere con flessibilità i nostri programmi di sviluppo e consolidamento sul territorio. La fiducia accordataci dagli istituti sottoscrittori conferma la solidità economico-patrimoniale di SITE e la credibilità delle nostre prospettive di crescita futura», ha dichiarato Eugenio Errigo, Chief Financial Officer del gruppo SITE.

Nell’ambito dell’operazione, BPER ha ricoperto il ruolo di arranger e sottoscrittore, mentre CDP ha partecipato come investitore istituzionale. Weltix ha operato in qualità di responsabile del registro, con il supporto tecnico di BlockInvest. L’assistenza legale è stata affidata a Simmons & Simmons.