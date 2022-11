Il piano di Fondazione Cariplo per aiutare i comuni lombardi a sfruttare il PNRR

21 Novembre 2022

Lombardia e in particolare nelle province di Novara e Verbania, Fondazione Cariplo propone un piano di interventi per facilitare l’accesso alle numerose opportunità offerte dal PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un vero e proprio programma di azioni destinate nel concreto a supportare gli enti locali della Lombardia e delle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola nell’accesso alle opportunità di sviluppo territoriale offerte dal PNRR e da altre fonti di finanziamento nazionali ed europee. Gli enti locali sono infatti destinatari di circa un terzo del totale dei fondi messi a disposizione dal PNRR.

Il primo passo proposto da Fondazione Cariplo è un nuovo bando Obiettivi comuni con risorse pari a 1,5 milioni di euro per rafforzare la capacità di progettazione degli Enti Locali e aiutarli a cogliere e gestire in maniera efficace le diverse opportunità di finanziamento. Al bando si accompagnerà un servizio di assistenza attivato e gestito in collaborazione con ANCI Lombardia per fornire supporto agli enti locali e un ulteriore strumento (avviso pubblico) finalizzato al cofinanziamento di progetti di sistema, già beneficiari di fondi del PNRR e ritenuti strategici dalla Fondazione.

Il bando avrà la finalità di offrire un sostegno economico a singoli comuni o a partenariati di comuni finalizzato all’elaborazione di proposte progettuali (nella forma dell’idea progettuale o «studio di fattibilità») da candidare su bandi pubblici.

La seconda azione renderà molto peculiare l’intervento di Cariplo, distinguendolo dalla maggior parte delle iniziative sin qui messe in campo dalle altre Fondazioni. La Fondazione, in accordo con ANCI Lombardia (che proprio con Fondazione Cariplo ha sperimentato la creazione di un vero e proprio centro di competenze sul tema) darà vita a uno strumento per offrire ai Comuni già beneficiari di contributi un sostegno sotto forma di assistenza tecnico-strategica volta alla progettazione avanzata degli interventi.

Da ultimo Fondazione Cariplo prevede il cofinanziamento di interventi di sistema, ritenuti strategici dalla Fondazione e già beneficiari di fondi del PNRR, ma che necessitano di risorse complementari per poter essere compiutamente realizzati ed esprimere appieno la propria efficacia.

La Fondazione ha messo a fuoco il notevole potenziale che può avere la propria attività in termini di affiancamento e abilitazione ai soggetti del territorio che partecipano al PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con l’obiettivo non solo di migliorare il tasso di successo nell’acquisire maggiori risorse ma, anche, di rendere più efficiente e strategico l’utilizzo delle risorse ottenute. Questo obiettivo è richiamato anche nel Documento previsionale programmatico annuale per il 2023, che definisce gli obiettivi e le risorse per

l’attività filantropica prevedendo un budget complessivo di circa 171 milioni di euro a sostegno di iniziative e progetti di utilità sociale, in partnership con le reti del territorio, gli enti non profit e le istituzioni e con la fondamentale collaborazione delle Fondazioni di Comunità locali.

«Il piano di riforme del PNRR ci offre una grande occasione di guardare al futuro. Per cogliere questa opportunità e declinarla in progetti concreti occorre sostenere le competenze degli enti e favorire la possibilità di lavorare insieme su grandi obbiettivi comuni. Con questo bando, realizzato in collaborazione con ANCI Lombardia, Fondazione Cariplo interviene proprio per sostenere i soggetti del territorio nella fase di candidatura e di progettazione avanzata e offrendo supporto per integrare le azioni progettuali di sviluppo. Persone, competenze e alleanze per costruire futuro: su questo vuole investire la Fondazione Cariplo nel proprio ruolo di supporto alle comunità», commenta Giovanni Fosti, presidente Fondazione Cariplo.

«I Comuni vivono una fase straordinaria, nella quale si intrecciano necessità emergenziali e opportunità di innovazione e ripresa. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma anche i fondi complementari e la nuova programmazione europea, offrono un’occasione unica che richiede il nostro massimo sforzo e che non può essere sprecata. Fondazione Cariplo aveva già colto l’importanza di questa fase avviando con ANCI Lombardia un prezioso lavoro di sostegno ai Comuni anche attraverso la attivazione di Centri di Competenza. Oggi, grazie alla disponibilità della Fondazione, facciamo un importante passo in più. Allargando il campo del lavoro comune per garantire un accompagnamento tecnico e specialistico ai Comuni per un’efficace attuazione del PNRR e non solo. Competenze, sinergie pubblico-privato, sostegno al lavoro dei Comuni, in una strategia condivisa con Regione Lombardia, sono valori della sfida di uno sviluppo sostenibile», afferma Mauro Guerra, presidente di ANCI Lombardia.