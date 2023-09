Luca Locatelli. The Circle, anteprima mondiale alle Gallerie d’Italia di Torino

20 Settembre 2023

L’Economia Circolare è definita dall’Unione Europea come “un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile”. A cinquant’anni dalla sua teorizzazione, la Circolarità è ad oggi una delle uniche vie possibili per creare un futuro sostenibile, sia a livello ambientale, che produttivo ed industriale. Parole come ricircolo, riuso, riciclo hanno iniziato a popolare sempre di più valutazioni e analisi sulle politiche di lungo termine e sul nostro potenziale di ricchezza, andando nel tempo ad individuare i punti chiave del problema: come gestire la fine delle risorse primarie, l’illusione di una crescita esponenziale o la gestione degli scarti.

Luca Locatelli (Pavia, 1971) ha vinto nel 2020 il primo premio del prestigioso World Press Photo nella sezione Environment Stories e ha passato molti anni a documentare e ricercare le esperienze più significative nell’ambito della “economia circolare”. Su commissione di Intesa Sanpaolo il fotografo italiano ha viaggiato negli ultimi due anni attraverso l’Europa alla ricerca di pratiche e storie emblematiche e replicabili che aprissero il dibattito sulla transizione ecologica e sullo stato del pianeta.

Il risultato di questa ricerca viene mostrato in anteprima mondiale alle Gallerie d’Italia di Torino nella mostra “Luca Locatelli. The Circle. Soluzioni per un futuro possibile”. Aperta al pubblico, dal 21 settembre 2023 al 18 febbraio 2024, la mostra è a cura di Elisa Medde e realizzata con il supporto specialistico della Ellen MacArthur Foundation, la maggiore fondazione al mondo impegnata a sostenere la Circular Economy e di cui Intesa Sanpaolo è dal 2015 l’unica istituzione finanziaria con il ruolo di Strategic partner e con la collaborazione della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Fondazione Cariplo.

«Sono fortemente convinto che sia compito della finanza, del nostro gruppo in particolare, un leader europeo, favorire la diffusione di una sensibilità ambientale ad ogni livello: nei comportamenti individuali come nelle imprese; nelle scuole; e anche in ambito culturale – spiega durante la conferenza stampa di presentazione Gian Maria Gros Pietro, presidente Intesa Sanpaolo -. La mostra che presentiamo oggi nel nostro museo di Torino espone alcuni esempi virtuosi di economia circolare diventati arte attraverso la lente del fotografo Luca Locatelli. Ci auguriamo che queste storie

emblematiche assolvano, oltre quello culturale, un compito persuasorio: insistere sulla prospettiva di circolarità, abituandoci a forme di utilizzo massimo dei beni e delle risorse che siano replicabili anche nella nostra quotidianità».

«The Circle offre una finestra, un punto di vista da cui immaginare un futuro nuovo, un futuro migliore. Ci mostra come il design e l’innovazione – ispirati dalla natura – possono portarci verso questo obiettivo. Ciò che serve ora, è che queste finestre diventino porte, porte che possiamo aprire

e invitare altri ad attraversarle con noi. Perché la chiave per un futuro circolare è la collaborazione. Nessuna azienda, o settore, può farcela da sola. L’intera economia deve funzionare in armonia», commenta Joao Guarantani, circular sesign programme manager di Ellen MacArthur Foundation.

Il percorso espositivo, con circa settanta opere tra fotografie e contributi video, offre infatti un viaggio attraverso l’Europa della sperimentazione e dell’avanzamento industriale sostenibile, toccando temi come la geotermia, il riciclo tessile, la riconversione di aree industriali dismesse, l’alimentazione.

Diciotto storie che raccontano esperienze reali di Nature Based Solutions in Austria, Francia, Germania, Islanda, Norvegia, Romania, Slovenia, Spagna, Svizzera e in Italia, con progetti in Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto, azioni intraprese per proteggere, sostenere e ripristinare gli ecosistemi naturali, che quando applicate ai modelli industriali e produttivi hanno la potenzialità di innescare quella trasformazione culturale necessaria per cambiare il corso delle cose.

Le immagini, accompagnate da infografiche create per questa occasione dalla visual and information designer Federica Fragapane (i cui progetti sono stati recentemente acquisiti dal MoMA nella sua collezione permanente), raccontano di esperienze e realtà in cui altissima ingegneria, artigianato e sapienza ancestrale vanno di pari passo per creare uno spazio in cui la Natura torni al centro, in cui la conoscenza e la sapienza umana si pongono al servizio delle forze ambientali per poter beneficiare della loro potenza, senza cercare di addomesticarle e imprigionarle: quelle Nature Based Solutions che più di tutte le altre ci offrono le maggiori possibilità di riuscita. Ci mostrano come la tecnologia più avveniristica e l’intuizione dell’autoproduzione possano entrambe contribuire allo stesso scopo – la chiusura del cerchio, la possibilità di un sistema perpetuo. La possibilità di una riuscita.

Grazie al progetto della Fondazione Compagnia di San Paolo, inoltre, la mostra “Luca Locatelli. The Circle” esce dagli spazi museali delle Gallerie d’Italia di Torino e arriva anche in città, con una serie di immagini di mostra diffuse attraverso tram, poster e cartoline culturali negli spazi pubblici torinesi. Un’iniziativa che ha il duplice obiettivo di avvicinare il pubblico al messaggio chiave del progetto, che vede nella circolarità una soluzione economico-ambientale a lungo termine, nonché offrire accessibilità digitale ad alcuni contenuti della mostra (attraverso la scansione di QR code dal proprio smartphone).

«La Fondazione Compagnia di San Paolo ha affiancato Intesa Sanpaolo nella definizione delle strategie di Gallerie d’Italia di Torino fin dalle sue origini. Il museo è concepito come un presidio culturale aperto a tutta la città, in grado di esplorare la complessità delle sfide del futuro legate alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica – racconta Francesco Profumo, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo -. In questa prospettiva, dopo la collaborazione per la mostra Déplacé·e·s di JR, siamo quindi molto lieti che l’esposizione The Circle di Luca Locatelli rappresenti una nuova opportunità per Gallerie d’Italia e per la Compagnia di contribuire, insieme, a fornire occasioni di conoscenza e stimolare azioni concrete per sensibilizzare e ingaggiare il pubblico, i cittadini e i turisti che visiteranno la mostra, sui temi del nostro presente e su quello, quantomai centrale, della sostenibilità ambientale».

«Ci sono diversi modi per promuovere una necessaria cultura dell’economia circolare, per arrivare alle persone allargando i confini su questo importante tema, affinché abbiamo sempre più consapevolezza di come il nostro sistema possa innervarsi di un circuito virtuoso. La mostra che apre alle Gallerie d’Italia di Torino è uno di questi; puntando sullo stupore e la bellezza che la fotografia può regalare. Raccoglieremo il testimone e, nei prossimi mesi, daremo continuità a questo progetto portandolo a Milano. Prosegue inoltre la nostra l’attività sul campo, con il sostegno da parte di Fondazione Cariplo ai progetti di economia circolare», spiega Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo, citando per esempio iniziative come Plastic Challenge, per identificare nuovi modelli di progettazione che rendano il riutilizzo, la riparazione e il riciclo possibili, facili e convenienti; quelli di innovazione che coinvolgono le aziende realizzati all’interno del Circular Economy Lab, promosso con Intesa Sanpaolo e Cariplo Factory.

Attorno all’esposizione di Locatelli, infine, verrà anche realizzato un ricco palinsesto di eventi con personalità del mondo della cultura nell’ambito del public program #INSIDE che affianca le proposte espositive del museo.

*

Luca Locatelli – The Circle

Dove

Gallerie d’Italia – Torino

Quando

Dal 21 settembre 2023 al 18 febbraio 2024

Biglietti

Intero 10 €, ridotto 8 €, ridotto speciale 5 € per clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo e under 26; gratuità per convenzionati, scuole, minori di 18 anni, dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo

*

Foto di copertina: Nemos Garden, Noli, Italia 2021. © Luca Locatelli